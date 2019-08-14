IT-Forum Pavlodar 2019. Павлодар

Современные информационные технологии и бизнес.

15 августа в Павлодаре пройдет региональный IT-форум на тему «Современные информационные технологии и бизнес».

В рамках форума ожидается выступление Аскара Жумагалиева, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Павла Коктышева, заместителя председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Мируса Курмашева, председателя ИТ-совета при НПП Атамекен, Асета Турысова, председателя правления АО «Национальные информационные технологии», и Джозефа Кеннета Циглера, генерального директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana hub».

Всех желающих принять участие в форуме просьба пройти регистрацию.