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На 5 позиций снизился инновационный индекс РК

IT-Forum Pavlodar 2019. Павлодар

Современные информационные технологии и бизнес.

Мероприятие пройдет 15 августа 2019 года
Место проведения — г. Павлодар, ул. Луговая, 16, «Дом инвестора»

15 августа в Павлодаре пройдет региональный IT-форум на тему «Современные информационные технологии и бизнес».

В рамках форума ожидается выступление Аскара Жумагалиева, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Павла Коктышева, заместителя председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Мируса Курмашева, председателя ИТ-совета при НПП Атамекен, Асета Турысова, председателя правления АО «Национальные информационные технологии», и Джозефа Кеннета Циглера, генерального директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana hub».

Всех желающих принять участие в форуме просьба пройти регистрацию.

Организатор — АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
+7 (7182) 32-11-55, 65-45-88

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