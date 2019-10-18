Kaz’Hack’Stan 2019. Нур-Султан
Ежегодная практическая конференция, посвященная актуальным проблемам информационной безопасности, будет длиться два дня.
Мероприятие пройдет 18 — 19 октября 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан
18-19 октября в г. Нур-Султан пройдет ежегодная практическая конференция Kaz’Hack’Stan 2019. 18 октября будет запущен киберполигон, пройдут доклады и мастер-классы для государственных органов и корпоративного сектора. 19 октября начнется насыщенная практическая часть конференции.
Регистрация на конференцию откроется в конце августа.
Организатор — ОЮЛ ЦАРКА
010000, РК, г. Астана, ул. Айша биби, 9
+7 (7172) 47-84-13