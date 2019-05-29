SAP Now 2019. Нур-Султан

Клиенты, партнеры и эксперты SAP расскажут, как инновационные решения позволяют им побеждать в конкурентной борьбе, и как с помощью технологий построить действительно интеллектуальное предприятие.

Форум SAP Now Казахстан, который состоится 30 мая, вновь соберет представителей ИТ, бизнеса и государственных организаций на единой площадке. Концепция мероприятия этого года — Бизнес разумный. Клиенты, партнеры и эксперты SAP расскажут, как инновационные решения позволяют им побеждать в конкурентной борьбе, и как с помощью технологий построить действительно интеллектуальное предприятие.

К участию приглашены более 1000 участников, среди которых — представители более 200 крупнейших компаний из 20 различных индустрий. В ходе форума будут продемонстрированы новейшие разработки SAP и обновленные версии ключевых ИT-решений. Специалисты SAP и партнеры компании представят более 70 презентаций-кейсов из профессиональной практики, а клиенты поделятся опытом цифровой трансформации своих компаний. В интерактивной выставочной зоне гости смогут протестировать решения SAP и компаний-партнеров.

На форуме будут представлены передовые технологии, лежащие в основе интеллектуального предприятия. Участники узнают, как использовать инструменты искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации и компьютерного зрения уже сегодня.

Не менее интересная тема — отношения с клиентами, а именно — управление клиентским профилем, повышение лояльности за счет персонализации. Эксперты расскажут, что такое «Экономика впечатлений», и какие инструменты помогают современным компаниям превращать клиентов в своих ярых сторонников, продукты и решения — в навязчивую идею, сотрудников — в амбассадоров.

Для участия необходима регистрация.