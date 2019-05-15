Cyber & Digital Security 2019. Нур-Султан

ИБ и ИТ-компании смогут обсудить вопросы построения информационной безопасности с казахстанскими госорганами.

16 мая в г. Нур-Султан пройдет конференция по информационной безопасности Cyber & Digital Security 2019. Гости и участники мероприятия обсудят создание ОЦИБ в Казахстане, построение цифрового государства, ландшафт кибербезопасности и борьбу с целевыми кибератаками, текущее состояние законодательной базы ИБ в РК и в мире. Кроме того, в рамках отдельной секции «Диалог общества и бизнеса» состоится круглый стол «Эволюция цифровой безопасности», где участниками выступят общественные ассоциации, казахстанские ИБ/ИТ-компании и ВУЗы.

В течение всего дня гости конференции смогут пройти экспресс-аудит ИБ в рамках работы стендов, ест на КВОИКИ (c МЦРОАП), получить консультации МЦРОАП (КВОИКИ) и ГТС (Аттестация ИС).

В числе спикеров Cyber & Digital Security 2019 выступят Аскар Жумагалиев, министр МЦРОАП, Руслан Абдикаликов, а также зарубежные спикеры — заместитель председателя комитета по информационной безопасности МЦРОАП РК, Тадеуш Кошчиньский, вице-министр министерства предпринимательства и технологий Республики Польша, Роберт Балдони, заместитель генерального директора департамента по безопасности разведслужбы Италии, Доктор Амируддин Абдул Вахаб, генеральный директор Нац. центра кибербезопасности при министерстве науки, технологий и инноваций Малазии.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.