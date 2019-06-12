ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура. Алматы

Участники обсудят возможности новых форм сотрудничества в разработке и реализации ИТ-сервисов для госструктур РК.

Цифровизация экономики — стратегический приоритет развития Казахстана. Одно из основных направлений госпрограммы «Цифровой Казахстан» — развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных, как внутри страны, так и для реализации транзитного потенциала. Ключевой аспект решения этой задачи — формирование современной и высокоэффективной сети ЦОДов. В целях стимулирования развития индустрии ЦОДов, обмена опытом и повышения квалификации работающих в данной области специалистов в Алматы пройдет 4-я международная конференция и выставка «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура».

Основной задачей форума является обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов. На форуме будут обсуждаться отраслевые тренды, которые оказывают непосредственное влияние на развитие центров обработки данных, а также новые формы сотрудничества в разработке и реализации ИТ-сервисов для государственных и коммерческих структур Республики Казахстан.

Фокус конференции:

— Повышение капитализации ИТ-отрасли за счет возможности использования различных форм партнерства, таких как ГЧП, revenue-sharing и др.

— Презентация новых подходов, ИТ-сервисов, решений, возможностей по адаптации существующих продуктов для нужд казахстанских потребителей.

— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке Казахстана.

Основные направления:

— Рынок дата-центров и облачныx сервисов Казахстана

— Транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОДов Казахстана

— Кибербезопасность в эпоху цифровизации

— Распределенные облака. Гибридная модель. Мультиклауд

— Как построить ЦОД быстро и качественно. Модульные и префаб-решения

— ИТ на основе открытого ПО. Риски и преимущества

Среди спикеров форума:

— Светлана Черненко, глава представительства iKS-Consulting в Казахстане

— Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии

— Алексей Солодовников, управляющий директор российского отделения Uptime Institute

— Григорий Никонов, системный инженер Western Digital

— Владислав Ротань, директор по развитию бизнеса в России Piller Germany GmbH & Co.KG

— Анатолий Яковлев, директор по продажам в России и странах СНГ Hitec Power Protection

В рамках конференции состоится дискуссия «Цифровой Шелковый Путь»:

— Облака в Казахстане. Локальные и мировые поставщики. Экспансия с Востока

— Транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОД Казахстана

— ЦОДостроение в Казахстане: мировая практика и национальные особенности

— Роль государственные программ для стимулирования отрасли

Участие в конференции бесплатное для представителей государственных структур и ведомств; ИТ-директоров, технических директоров, директоров по строительству, начальников служб эксплуатации, специалистов ИТ- и инженерных служб, главных энергетиков компаний, представляющих различные отрасли экономики (не ИТ-решения).

Зарегистрироваться можно:

— заполнив анкету

— по электронной почте o.purkina@iksmedia.ru