Цифровая революция: Бизнес возможности в сфере оказания медицинских услуг. Алматы

В ходе круглого стола будут обсуждаться глобальные тенденции цифровизации и то, как они меняют практику оказания и получения медицинских услуг.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии для собственников и руководителей компаний сектора оказания медицинских услуг, организуемом Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). В ходе круглого стола «Цифровая революция: Бизнес возможности в сфере оказания медицинских услуг» будут обсуждаться следующие темы:

— Глобальные тенденции — Цифровизация меняет практику оказания и получения медицинских услуг

— Бизнес возможности в Центральной Азии

— Роль ЕБРР и результаты поддержки МСП

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму регистрации и отправить ее на электронный адрес Ishmukha@ebrd.com. Любые вопросы можно направлять Арману Ишмухамедову Ishmukha@ebrd.com, +7 (701) 500-42-50.