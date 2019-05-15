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Цифровая революция: Бизнес возможности в сфере оказания медицинских услуг. Алматы

В ходе круглого стола будут обсуждаться глобальные тенденции цифровизации и то, как они меняют практику оказания и получения медицинских услуг.

Мероприятие пройдет 16 мая 2019 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Достык, 104А, отель Novotel

Приглашаем вас принять участие в мероприятии для собственников и руководителей компаний сектора оказания медицинских услуг, организуемом Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). В ходе круглого стола «Цифровая революция: Бизнес возможности в сфере оказания медицинских услуг» будут обсуждаться следующие темы:

— Глобальные тенденции — Цифровизация меняет практику оказания и получения медицинских услуг
— Бизнес возможности в Центральной Азии
— Роль ЕБРР и результаты поддержки МСП

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму регистрации и отправить ее на электронный адрес Ishmukha@ebrd.com. Любые вопросы можно направлять Арману Ишмухамедову Ishmukha@ebrd.com, +7 (701) 500-42-50.

Организатор — Европейский Банк Реконструкции и Развития
+ 7 (727) 332-00-09

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