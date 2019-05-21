Современная система электронного документооборота: задачи, этапы внедрения, эффект. Ташкент

Конференция для тех, кто готовится к автоматизации управления документами и бизнес-процессами, уже использует СЭД или планирует.

Когда компания готовится к переходу на электронный документооборот, могут возникнуть вопросы:

— Как правильно выбрать систему (СЭД) и обосновать ее внедрение вышестоящему руководству?

— Как сформировать проектную команду и составить план проекта?

— Как «выжать» из своей СЭД максимум функциональности, и что вообще полезного она может?

Ответы на эти вопросы уже давно известны. Важно знать, к кому обратиться за необходимой экспертизой. Компания «ДоксВижн», разработчик одноименной системы электронного документооборота, приглашает вас посетить конференцию «Современная система электронного документооборота: задачи, этапы внедрения, эффект».

К участию мы приглашаем ИТ-директоров, руководителей среднего и высшего звена крупных предприятий и организаций, которые планируют автоматизацию управления документами и бизнес-процессами, уже используют СЭД или планируют.

На конференции вы:

— Узнаете, на что важно обращать внимание при выборе современной СЭД/ECM системы, и на какие грабли не наступить в проекте по внедрению СЭД/ECM системы.

— Пообщаетесь напрямую с экспертами крупнейшего вендора и компании по внедрению СЭД/ECM систем с опытом в десятках проектов.

— Обсудите бизнес-задачи современного электронного документооборота и проекты внедрения СЭД с экспертами.

— Посмотрите «живую» демонстрацию нескольких сценариев работы в системе электронного документооборота.

— Поделитесь с коллегами собственным проектным опытом, обсудите успешные кейсы и актуальные подходы к автоматизации документооборота, делопроизводства, электронного архива и других бизнес-задач.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация.