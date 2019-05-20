Digital Rights@KZ: Права человека и цифровая трансформация. Алматы
Конференция для тех, кто заинтересован в теме продвижения прав и свобод казахстанцев в онлайне.
21 мая в Алматы состоится конференция «Digital Rights@KZ: Права человека и цифровая трансформация», организованная Информационной программой Фонда Сорос-Казахстан в партнерстве с белорусской правозащитной организацией Human Constanta.
Конференция DigitalRights@KZ приглашает к диалогу правозащитников, экспертов, юристов, исследователей, экономистов, журналистов, IT-специалистов, всех заинтересованных в теме продвижения прав и свобод казахстанцев в онлайне.
Темы конференции:
— Право на неприкосновенность частной жизни
— Вопросы защиты персональных данных
— Свобода выражения мнений и право на свободный интернет
— Кибербезопасность
— Информационная гигиена и критическое мышление
— Доступ к государственной информации и открытые данные.
Спикерами мероприятия выступят казахстанские и международные эксперты.
Для участия в мероприятии необходима регистрация.