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Digital Rights@KZ: Права человека и цифровая трансформация. Алматы

Конференция для тех, кто заинтересован в теме продвижения прав и свобод казахстанцев в онлайне.

Мероприятие пройдет 21 мая 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

21 мая в Алматы состоится конференция «Digital Rights@KZ: Права человека и цифровая трансформация», организованная Информационной программой Фонда Сорос-Казахстан в партнерстве с белорусской правозащитной организацией Human Constanta.

Конференция DigitalRights@KZ приглашает к диалогу правозащитников, экспертов, юристов, исследователей, экономистов, журналистов, IT-специалистов, всех заинтересованных в теме продвижения прав и свобод казахстанцев в онлайне.

Темы конференции:

— Право на неприкосновенность частной жизни
— Вопросы защиты персональных данных
— Свобода выражения мнений и право на свободный интернет
— Кибербезопасность
— Информационная гигиена и критическое мышление
— Доступ к государственной информации и открытые данные.

Спикерами мероприятия выступят казахстанские и международные эксперты.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Организатор — Soros Foundation – Kazakhstan
г. Алматы, ул. Желтоксан 111 а, офис 9
+7 (727) 258-13-54

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