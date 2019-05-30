InternetCA-2019. Алматы

Участники обсудят вопросы цифровой грамотности и потребления информации, а также безопасность в Сети.

30-31 мая в Алматы состоится X Юбилейный Центральноазиатский форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2019». Тема форума — «Цифровая грамотность: компетенции, безопасность, потребление». Спикерами мероприятия выступят международные, местные и центральноазиатские эксперты. В форуме также участвуют казахстанские независимые эксперты, представители государственных органов и неправительственных организаций, журналисты, блогеры, юристы, интернет-активисты.

Основные темы обсуждения:

— Технологические и правовые тенденции в интернете, которые могут и будут влиять на информационную среду (нейросети);

— Медийная информационная грамотность и фактчекинг;

— Сетевая этика и саморегулирование;

— Противодействие дезинформации, пропаганде, языку вражды, насильственному экстремизму за счет обучения аудитории;

— Кибербезопасность и защита персональных данных;

— Цифровое образование;

— Сетевые сервисы и продукты, помогающие аудитории улучшать качество жизни и реализовывать свои права;

— Роль СМИ в информировании аудитории во время и после внеочередных выборов;

— Оптимальные правовые условия, обеспечивающие соблюдение прав человека в Сети и др.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.