Международный ИТ-Форум BIT-2019. Алматы
На мероприятии будут раскрыты вопросы, связанные с дата-центрами, ИКТ-сервисами, облачными вычислениями и практическим применением ИТ-решений в бизнес-процессах.
20 июня в Алматы пройдет форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг КЦ. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP» (BIT-2019). Участвовать в форуме может каждый, чья профессия или интересы связаны с инфокоммуникационными технологиями. На мероприятии будут раскрыты вопросы, связанные с дата-центрами, современными инфокоммуникационными сервисами, построением и управлением эффективными контакт-центрами, Интернетом вещей, облачными вычислениями и практическим применением ИТ-решений в бизнес-процессах.
Основные тематические направления и вопросы мероприятия:
— Облачные технологии для бизнеса
— ЦОД и серверные комнаты
— Бизнес и ИТ
— Беспроводные технологии
— ИТ-сервисы для бизнеса
— VoIP (голос через IP)
— CCTVoIP (видеонаблюдение)
— V2oIP (голос и видео)
— Информационная безопасность
— Хранение данных
— Интернет вещей (IoT)
— Контакт-центры
Участие в мероприятии в качестве посетителя возможно только после предварительной регистрации и квалификационного отбора.