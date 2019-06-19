Международный ИТ-Форум BIT-2019. Алматы

На мероприятии будут раскрыты вопросы, связанные с дата-центрами, ИКТ-сервисами, облачными вычислениями и практическим применением ИТ-решений в бизнес-процессах.

20 июня в Алматы пройдет форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг КЦ. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP» (BIT-2019). Участвовать в форуме может каждый, чья профессия или интересы связаны с инфокоммуникационными технологиями. На мероприятии будут раскрыты вопросы, связанные с дата-центрами, современными инфокоммуникационными сервисами, построением и управлением эффективными контакт-центрами, Интернетом вещей, облачными вычислениями и практическим применением ИТ-решений в бизнес-процессах.

Основные тематические направления и вопросы мероприятия:

— Облачные технологии для бизнеса

— ЦОД и серверные комнаты

— Бизнес и ИТ

— Беспроводные технологии

— ИТ-сервисы для бизнеса

— VoIP (голос через IP)

— CCTVoIP (видеонаблюдение)

— V2oIP (голос и видео)

— Информационная безопасность

— Хранение данных

— Интернет вещей (IoT)

— Контакт-центры

Участие в мероприятии в качестве посетителя возможно только после предварительной регистрации и квалификационного отбора.