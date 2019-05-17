Axoft Maximum STAN 2019. Sales Transformation. Алматы

Мероприятие для партнеров Axoft об IT-решениях, практиках продаж продуктов и особенностях взаимодействия с заказчиком.

Компания Axoft продолжает традицию проведения ежегодных партнерских конференций для ключевых партнеров Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана и приглашает вас стать участниками конференции Axoft Maximum STAN 2019. Sales Transformation.

На конференции мы поговорим об IT-решениях, которые помогают эффективно управлять информационной инфраструктурой ваших клиентов и защищать ее от современных типов угроз, поделимся практикой продаж конкретных продуктов, поговорим об особенностях взаимодействия с заказчиком, о выгодах и опыте успешных внедрений. А личные знакомства с представителями вендоров и дистрибуторов помогут вам ответить на вопрос: как трансформировать продажи так, чтобы заказчики покупали только у вас, проекты были маржинальными, а бизнес — прибыльным.

В рамках мероприятия вы сможете:

— определить основные векторы трансформации продаж вашей компании;

— получить и эффективно проработать ответы на основные вопросы продаж ПО: как продавать, кому продавать, зачем продавать;

— познакомиться с практикой в области продаж;

— получить больше возможностей для индивидуальной работы общения с вендорами: обсуждения сотрудничества, возможных сделок, пополнения продуктового портфеля;

— наладить новые деловые контакты, завязать более тесные взаимоотношения, основанные на личном знакомстве;

— получить информацию из «первых рук» и достичь договоренностей.

Мероприятие будет интересно руководителям компаний и отделов продаж, менеджерам по продажам, руководителям направлений, продакт-менеджерам.

Участие для партнеров Axoft в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.