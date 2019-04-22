eRetailforum 2019. Алматы

Представители интернет-магазинов и ритейл-компаний обсудят требования законодательства, вопросы защиты персональных данных и существующие тренды в e-commerce.

Компания InSales совместно с компанией СДЭК проведет конференцию по интернет-торговле eRetailForum 2019. Уже девятый год подряд InSales собирает представителей ведущих сервисов Казнета для того, чтобы обсудить итоги ушедшего года и поделиться планами на ближайший сезон.

В этом году поговорим о наболевшем (законах об онлайн-кассах и персональных данных), разберем множество кейсов и цифр, омниканальность для небольших и средних магазинов, а также новые тренды в уже сложившихся маркетинговых каналах.

Программа:

9:30-11:00 — Сбор гостей, приветственный кофе-брейк

11:00–11:30 — Какой трафик реально продает в маленьких и средних магазинах разных тематик в 2018 году. В примерах и цифрах. Артем Соколов, InSales

11:30–12:00 — Доставка покупателю, как важнейший фактор успеха интернет-магазина. СДЭК

12:00–12:30 — Рекламные сервисы для электронной коммерции: digital и offline кейсы. Александр Корнеев, Mail.Ru Group

12:30–13:00 — Товарный ассортимент как ключевой драйвер успеха интернет-магазина. Ильдар Халитов, Watchshop.kz

13:00–13:30 — Кофе-брейк, посещение выставки, общение

13:30–14:00 — Как продвигать интернет-магазин: основные инструменты и тренды. Бауыржан Токтагазы, Netpeak

14:00–14:30 — Выбор платежной системы, на какие вещи стоит обратить внимание? Гришанина Ольга, PayBox.money

14:30–15:00 — СДЭК: прогресс за 5 лет. Планы и цели. СДЭК

15:00–15:30 — 7 главных трендов e-commerce в 2019 году. Никита Краснояров, InSales

Для участия необходимо пройти регистрацию.