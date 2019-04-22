Elma Day 2019. Алматы

Сотрудники ИТ-департаментов и руководители бизнес-направлений узнают, как сочетание технологий AI и роботизации процессов открывает новые горизонты в оцифровке бизнеса.

23 апреля в Алматы пройдет конференция «Elma Day Almaty 2019: роботы помогают людям». Она посвящена практическим инструментам и кейсам использования прорывных технологий для крупного и среднего бизнеса. Вы узнаете, как сочетание технологий искусственного интеллекта (AI), роботизации процессов (RPA) и классических систем управления бизнес-процессами (BPMS) открывает новые горизонты в оцифровке бизнеса. Конференция будет интересна не только сотрудникам ИТ-департаментов, но и руководителям бизнес-направлений.

На Elma Day вы узнаете, как работают роботизация и искусственный интеллект в продажах, документообороте, маркетинге, бухгалтерии, закупках, логистике, кадровых и других сервисных бизнес-процессах.

Программа мероприятия:

9:00 — Регистрация, приветственный кофе

10:00 — Как меняется оцифровка бизнес-процессов. Алексей Будин, Алексей Трефилов

Юнит 1. Искусственный интеллект для крупного бизнеса

10:25 — Голосовые технологии. Кейсы использования. Андрей Заворин, iVoice

10:50 — Нейросеть в бизнес-процессах компании. Как экономить миллионы. Антон Беренцев, ИнтеллектЛаб

Юнит 2: Возможности Robotic Process Automation (RPA)

11:15 — Что такое RPA? Артем Виноградов, UIPath

11:40 — RPA + BPMS: как подружить роботов и бизнес-процессы. Алексей Трефилов, ELMA

12:05 — Обед

Юнит 3: Истории успеха процессной автоматизации

13:00 — Кейс AirAstana

13:25 — Кейс Сбербанк Казахстан

13:50 — Завершение конференции, кофе

Участие в Elma Day Almaty 2019 бесплатное при условии предварительной регистрации.