SOC Day 2019. Нур-Султан

Конференция для владельцев, операторов и клиентов оперативных центров информационной безопасности (ОЦИБ/SOC).

12 апреля в Нур-Султане пройдет конференция SOC Day 2019 — Security Operation Center как Центр управления полетами. SOC нового поколения дает организации возможность прогнозировать и эффективно реагировать на угрозы безопасности. Сердце хорошо спроектированного и правильно функционирующего SOC состоит из четырех частей: коллектив, технологии, процессы и система распознавания угроз.

Современный SOC — это платформа автоматизации, которая позволяет аналитикам информационной безопасности вывести уровень выполнения ИБ-задач на новый, более высокий уровень скорости и точности, обеспечить неразрывное функционирование ИБ-цикла. Корректная автоматизация обеспечит ИБ-специалистов достаточным временным ресурсом для работы с новыми угрозами, а также даст им возможность сосредоточиться на тех задачах, которые наиболее успешно выполняются людьми. С подробной программой мероприятия вы можете ознакомиться на сайте конференции.

Среди ключевых спикеров конференции — Руслан Абдикаликов, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МЦРОАП РК, Олег Биль, главный архитектор-разработчик (руководитель) Лаборатории исследования вредоносного кода ГТС КНБ РК, Виталий Казанцев, директор научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана, генеральный директор IT-LAW, Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky Lab, Рустем Хайретдинов, CEO Appercut, Мария Воронова, директор по консалтингу Infowatch, Андрей Бешков, независимый эксперт по информационной безопасности и другие.

Конференция будет полезна представителям департаментов ИТ и ИБ, руководителям SOC, Read Teams, аналитическим отделам, HR-партнерам ИБ и ИТ, службам безопасности различных сегментов бизнеса и отраслей промышленности.

Для участия в SOC Day 2019 необходимо пройти предварительную регистрацию.