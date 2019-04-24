Kazakhstan Technology Summit 2019. Алматы

Саммит профессионалов для обмена опытом в области инновационных решений и технологий.

25 апреля в Алматы состоится международный Kazakhstan Technology Summit 2019 (K-Tech), проводимый в рамках The Kazakhstan Growth Forum. K-Tech – саммит профессионалов для обмена опытом в области инновационных решений и технологий.

Специальный гость мероприятия – Tедди Холл, Партнер Lippincott (США), мировой авторитет в области инноваций, соавтор бестселлера «Конкурируя против удачи». Автор публикаций в Harvard Business Review, Wall Street Journal , Time, Washington Post.

Лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В рамках мероприятия состоится награждение в номинациях:

- Лучший CTO/CIO Казахстана

- Лучший IT-проект

- Лучший digital-сервис

Все номинированные проекты оцениваются руководителями ИТ-отделов крупных казахстанских компаний. В номинациях могут участвовать компании, представляющие различные секторы экономики. Церемония награждения состоится 25 апреля 2019 года в рамках Kazakhstan Technology Summit 2019.