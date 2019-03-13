HR Tech Forum — уникальное мероприятие высокого уровня, посвященное инновациям в области HR-технологий.

Рынок труда стремительно развивается, и помимо стандартной автоматизации делопроизводства требует перемен и вмешательства технологий. У вас есть уникальный шанс увидеть новый HR — под призмой инноваций и информационных технологий.

— Насколько технологично «лицо» HR сегодня?

— Какие инновации успешно применяются в сфере HR в Казахстане и мире?

— Какие новые решения имеются на отечественном рынке для автоматизации HR?

— Какие инициативы подготовлены в области регуляции и цифровизации?

Об этом и многом другом вы узнаете на HR Tech Forum. Цель форума: повышение роли и качества цифровизации в области HR.

Задачи:

— обозначить для рынка тренды в регуляции

— показать технологические новинки в области HR

— открыть новые горизонты для корпоративного бизнеса в части кадровой безопасности

Участие в HR Tech Forum бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию вы можете через чат-бот в Телеграмме @fcbkey_bot. Программа, анонсы и другая информация будут также доступны в боте.