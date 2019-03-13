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38,2 млрд тг сэкономил минздрав за счет цифровизации

HR Tech Forum

HR Tech Forum — уникальное мероприятие высокого уровня, посвященное инновациям в области HR-технологий.

Мероприятие пройдет 14 марта 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227, университет AlmaU

Рынок труда стремительно развивается, и помимо стандартной автоматизации делопроизводства требует перемен и вмешательства технологий.  У вас есть уникальный шанс увидеть новый HR —  под призмой инноваций и информационных технологий. 

— Насколько технологично «лицо» HR сегодня?
— Какие инновации успешно применяются в сфере HR в Казахстане и мире?
— Какие новые решения имеются на отечественном рынке для автоматизации HR?
— Какие инициативы подготовлены в области регуляции и цифровизации?

Об этом и многом другом вы узнаете на HR Tech Forum. Цель форума: повышение роли и качества цифровизации в области HR.

Задачи:

— обозначить для рынка тренды в регуляции
— показать технологические новинки в области HR
— открыть новые горизонты для корпоративного бизнеса в части кадровой безопасности

Участие в HR Tech Forum бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию вы можете через чат-бот в Телеграмме @fcbkey_bot. Программа, анонсы и другая информация будут также доступны в боте.

Организатор — ТОО «Первое Кредитное Бюро»
г. Алматы, ул. Жибек жолы, дом 135

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