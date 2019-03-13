HR Tech Forum
HR Tech Forum — уникальное мероприятие высокого уровня, посвященное инновациям в области HR-технологий.
Рынок труда стремительно развивается, и помимо стандартной автоматизации делопроизводства требует перемен и вмешательства технологий. У вас есть уникальный шанс увидеть новый HR — под призмой инноваций и информационных технологий.
— Насколько технологично «лицо» HR сегодня?
— Какие инновации успешно применяются в сфере HR в Казахстане и мире?
— Какие новые решения имеются на отечественном рынке для автоматизации HR?
— Какие инициативы подготовлены в области регуляции и цифровизации?
Об этом и многом другом вы узнаете на HR Tech Forum. Цель форума: повышение роли и качества цифровизации в области HR.
Задачи:
— обозначить для рынка тренды в регуляции
— показать технологические новинки в области HR
— открыть новые горизонты для корпоративного бизнеса в части кадровой безопасности
Участие в HR Tech Forum бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию вы можете через чат-бот в Телеграмме @fcbkey_bot. Программа, анонсы и другая информация будут также доступны в боте.