Kolesa Conf. Алматы

Самая масштабная IT-конференция в Казахстане. Более 20 представителей крупнейших IT-компаний Казахстана, Белоруссии и России.

Мероприятие пройдет 12 апреля 2019 года Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, отель Holiday Inn Almaty









Объединенная компания «Колеса, Крыша, Маркет» проведет в Алматы первую масштабную конференцию в области IT для веб-разработчиков, разработчиков мобильных приложений, Product-менеджеров, Product-аналитиков, специалистов по Machine Learning и Data Science. Ведущие разработчики компаниии приглашенные спикеры поделятся знаниями об используемых технологиях и продуктах. Вход на конференцию бесплатный. Количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация.

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