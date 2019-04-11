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Kolesa Conf. Алматы

Самая масштабная IT-конференция в Казахстане. Более 20 представителей крупнейших IT-компаний Казахстана, Белоруссии и России.

Мероприятие пройдет 12 апреля 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, отель Holiday Inn Almaty

Объединенная компания «Колеса, Крыша, Маркет» проведет в Алматы первую масштабную конференцию в области IT для веб-разработчиков, разработчиков мобильных приложений, Product-менеджеров, Product-аналитиков, специалистов по Machine Learning и Data Science.

Ведущие разработчики компаниии приглашенные спикеры поделятся знаниями об используемых технологиях и продуктах.

Вход на конференцию бесплатный. Количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация.

Организатор — ТОО «Колеса»

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