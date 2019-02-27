Современная система документооборота: задачи, этапы внедрения, эффект. Алматы

Конференция Docsvision будет интересна ИТ-директорам, руководителям среднего и высшего звена крупных и средних предприятий и организаций, которые планируют автоматизацию управления документами и бизнес-процессами.

28 февраля компания «ДоксВижн», разработчик системы электронного документооборота Docsvision, приглашает вас посетить конференцию «Современная система электронного документооборота: задачи, этапы внедрения, эффект». За 3 часа вы получите ответы на самые важные и интересующие вас вопросы.

— Как правильно выбрать систему (СЭД) и обосновать ее внедрение вышестоящему руководству?

— Как сформировать проектную команду и составить план проекта?

— Как «выжать» из своей СЭД максимум функциональности, и что вообще полезного она может?

Ответы на эти вопросы уже давно известны — важно знать, к кому обратиться за необходимой экспертизой! На мероприятии вы пообщаетесь напрямую с экспертами как крупнейшего вендора, так и региональной компании-интегратора с опытом по внедрению СЭД/ECM-систем в десятках проектов, обсудите бизнес-задачи, связанные с документооборотом, узнаете о конкретных проектах внедрения, увидите живую демонстрацию наиболее востребованных сценариев работы в СЭД, сможете сами поделиться с коллегами опытом, успешными кейсами и подходами к автоматизации делопроизводства, электронного архива и др.

В рамках конференции будет работать демо-зона, где гости ознакомятся познакомятся с интерфейсом системы Docsvision и попробуют в работе визуальные инструменты ее настройки.

Программа

9.30 — 10.00 — сбор гостей

10:00 — 10:05 — Открытие конференции, приветственное слово организаторов

10:05 — 10:40 — Бизнес-задачи, которая закрывает современная система электронного документооборота: решаемые задачи, опыт, практика внедрения

10:40 — 11:00 — Демонстрация сценариев работы СЭД Docsvision

11:00 — 11:30 — Презентация решения электронного архива (совместно с компанией Fujitsu)

11:30 — 12:00 — Перерыв, работа демо-зоны

12:00 — 12:20 — Эффективное внедрение: миф или реальность?

12:20 — 12:40 — Опыт внедрения Docsivison на примере реализованных проектов

12:40 — 13:00 — Завершение мероприятия

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации. По всем вопросам обращайтесь к куратору мероприятия — Третьякова Полина.