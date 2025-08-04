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$495,5 млн — объем выручки на рынке дата-центров в РК в 2025 году

    Индустрия 4.0 в Казахстане: как цифровизация меняет лицо экономики

    Казахстан делает уверенные шаги в сторону Индустрии 4.0, превращая амбициозные пилотные проекты в реальные технологии, которые меняют промышленность.

    4 августа 2025 11:00, Роман Яшин, директор ГК Softline в Центральной Азии, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Рынок, Софт

    Нефтегаз, горнодобыча, энергетика и даже аграрный сектор страны демонстрируют, как цифровые двойники, IIoT и предиктивная аналитика становятся новым стандартом. Что мешает масштабированию? Какие технологии выходят на передний план? И кто выигрывает в гонке за цифровое будущее?

    Почему Казахстану нужна Индустрия 4.0

    Промышленность Казахстана исторически зависела от сырьевого сектора, но глобальная конкуренция и геополитическая турбулентность диктуют свои условия. Стране необходимо модернизировать производство, сокращать издержки и оставаться конкурентоспособной. По данным Всемирного банка, уровень производительности казахстанской промышленности остается ниже среднемирового. Это стимулирует инвестиции в цифровизацию: IIoT, предиктивная аналитика, цифровые двойники и облачные решения становятся востребованными технологиями для повышения эффективности и прозрачности процессов.

    Ключевые факторы, которые подталкивают к внедрению новых технологий:

    — Ускорение цифровой трансформации — предприятия стремятся повысить цифровую зрелость, чтобы соответствовать новым рыночным реалиям.
    — Гибкая автоматизация — способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
    — Прозрачность цепочек поставок — особый акцент из-за геополитических рисков.
    — Давление ESG-стандартов — инвесторы и регуляторы ожидают большей устойчивости и экологической ответственности.

    Кто внедряет технологии и как

    Лидерами внедрения Индустрии 4.0 в Казахстане выступают крупные предприятия. Нефтегаз и горнодобывающая отрасль обеспечивают до 50% инвестиций в интеллектуальные технологии. Например, ERG использует цифровые двойники обогатительных фабрик и автономные буровые установки, а Тенгизшевройл применяет IIoT для мониторинга трубопроводов и скважин.

    Энергетика инвестирует в Smart Grid и предиктивное обслуживание оборудования (20-25% всех вложений). В металлургии и химической промышленности делают ставку на автоматизацию, ИИ для контроля качества и оптимизацию энергопотребления.

    Пищевая промышленность и АПК также подтягиваются: внедряют системы «точного земледелия», IoT-трекинг от поля до прилавка и автоматизацию упаковки. Строительство применяет BIM, дроны и видеоаналитику для мониторинга.

    Роль государства и инфраструктура поддержки

    Государство играет ключевую роль, создавая нормативную и финансовую базу для цифровизации. Среди флагманских программ:

    — «Цифровой Казахстан» — технологическая модернизация и поддержка внедрения передовых решений.
    — Государственная программа индустриально-инновационного развития (2020–2025) — акцент на инновации и повышение конкурентоспособности промышленности.

    Институты вроде Центра 4ПР и МФЦА работают над нормативными рамками и пилотными проектами. Впереди — актуализация законов «О промышленной политике», «Об информатизации», стандартизация применения IoT, ИИ, цифровых двойников, кибербезопасности.

    Поддержку усиливает развитие 5G, сети дата-центров, технопарков и «умных городов», стимулируя спрос на интеллектуальные решения.

    Кто игроки рынка

    На рынке Казахстана сосуществуют глобальные гиганты и локальные компании:

    — Глобальные вендоры: Siemens, Rockwell Automation, AWS, GCP, ABB, Cisco. Они приносят технологии мирового уровня, но часто недостаточно гибки в локализации.
    — Региональные лидеры: 1С, Цифра, NVI Solutions, Proteqta, Kaspersky. Предлагают решения с учетом специфики Казахстана.
    — Локальные интеграторы и стартапы: укрепляют позиции за счет гибкости, лучшего понимания местных реалий и экономичности.

    Часто используется модель альянсов: глобальный вендор + локальный интегратор. Это обеспечивает баланс между передовыми технологиями и адаптацией к требованиям заказчика.

    Что мешает масштабированию

    Несмотря на успехи, предприятия сталкиваются с барьерами:

    — Организационные: консерватизм менеджмента, недостаток компетенций в ИИ, Data Science, IIoT.
    — Регуляторные: устаревание законодательства, неясность регулирования в области ИИ, IoT, дронов.
    — Экономические: высокая стоимость внедрения, особенно для МСП, неочевидный ROI.
    — Технические: проблемы с интеграцией новых и legacy-систем, зависимость от зарубежного ПО и оборудования, рост уязвимостей в новом ИТ-ландшафте.

    Прогноз: что ждет рынок до 2027 года

    Рост рынка Индустрии 4.0 в Казахстане продолжится, опираясь на несколько факторов:

    — Развитие национальных IoT-платформ и SaaS-решений для промышленности.
    — Усиление господдержки, появление лизинговых схем и грантов для цифровизации МСП.
    — Инвестиции в обучение кадров и развитие собственной R& D базы.
    — Локализация производства аппаратных компонентов (датчики, робототехника), создание условий для сертификации и хранения данных в пределах страны.
    — Рост спроса на киберзащиту промышленных систем и интеграцию решений в интеллектуальную инфраструктуру (5G, дата-центры для ИИ).

    Вывод

    Индустрия 4.0 в Казахстане переходит от слов к делу: масштабирование пилотных проектов, интеграция сложных систем и создание национальной нормативной базы — это уже реальность. Главный вызов — сократить разрыв между лидерами цифровизации и остальной частью экономики, обеспечить устойчивость решений и подготовить специалистов для новых технологических вызовов. Успех Казахстана в этой гонке во многом определит его роль на промышленной карте Центральной Азии в ближайшие годы.

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