97% компаний РК планируют увеличивать объемы инвестиций в IT-инфраструктуру по данным Servercore.

Стремительное развитие ИИ и растущая в связи с этим нагрузка на дата-центры, расширение облачного рынка, связанное с потребностью в высокопроизводительных вычислениях, и усиление кибербезопасности — мировые тренды, способные кардинально изменить работу компаний в течение последующих лет. Такие данные содержатся в отчетах Gartner и других исследовательских компаний, специализирующихся на рынках информационных технологий. При этом на фоне роста и развития IТ рынка наблюдается еще одна общемировая тенденция, о которой при зарождении интернета даже не задумывались — его регуляторная фрагментация.

Примерно одинаковые законы локализации персональных данных уже разработаны и действуют во многих странах. При этом практически в каждой есть и другие нюансы. Так, в Казахстане все веб-ресурсы в домене kz должны находиться на территории страны. В Узбекистане нельзя построить трансграничные VPN, не запросив специальные разрешения. В России система ТСПУ эффективно ограждает интернет от любого нежелательного зарубежного контента. Страны ЕС разворачивают программу по созданию локальных европейских ЦОДов для повышения собственной независимости.

Глобальные тренды имеют непосредственное влияние и на развитие IТ-рынка Казахстана. Компания Servercore, международный провайдер с локальным присутствием, провела исследование, в котором участвовали 130 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. СЕО, IТ-директора, аналитики и разработчики из Medtech, EdTech, ритейла, финансовых компаний и крупных промышленных предприятий ответили на ряд вопросов, касающихся развития IТ-инфраструктуры в их компаниях и планов на будущее с учетом мировых и локальных тенденций.

Динамика инвестиций в IT-инфраструктуру

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, геополитическую напряженность и высокий уровень инфляции, большинство заказчиков намерены увеличить инвестиции в IТ-инфраструктуру. 18% компаний планируют увеличить затраты более чем на 100%, 20% — больше чем на половину. В целом 97% компаний планируют в среднесрочной перспективе вкладываться в развитие IТ-инфраструктуры.

Растущие расходы предприятий на IТ демонстрируют признаки восстановления после периода неопределенности, и, как правило, рост затрат на инфраструктуру вызван появлением новых проектов и расширением клиентской базы.

Планы по развитию IT-инфраструктуры

В связи с повсеместной цифровизацией, активным внедрением ИИ в рабочие процессы различных отраслей и стремительным ростом числа IT-сервисов и проектов более 60% компаний планируют увеличить количество вычислительных ресурсов в ближайший год, и всего 3% задумываются о их сокращении.

«Полученные данные подтверждают очевидный тренд: Казахстан остается техоптимистичной страной, которая активно развивает цифровые продукты и внедряет передовые технологии, включая искусственный интеллект. Рост числа AI-решений, развитие финтеха, GovTech, edtech и других направлений требует все большей вычислительной мощности и надежной IT-инфраструктуры, поэтому планы компаний увеличивать инвестиции и ресурсы абсолютно закономерны. Важно отметить, что внимание к инфраструктуре усиливается как со стороны частного сектора, так и со стороны государства. В частности, в этом году Казахстан презентовал совместный проект с NVIDIA, включающий запуск первого в стране суперкомпьютера. Такой подход создает фундамент для долгосрочного технологического роста и усиливает позиции Казахстана как цифрового хаба Центральной Азии», — отмечает Асем Болатжан, советник Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, СЕО Women in Tech Kazakhstan.

Приоритеты в развитии IТ-инфраструктуры

В качестве приоритетных задач по развитию IТ-инфраструктуры компаний были названы повышение отказоустойчивости и надежности систем (75,8% опрошенных), повышение уровня информационной безопасности (63,3%) и оптимизация затрат на IТ-инфраструктуру в связи с планами по масштабированию (55,3%). В целом, так или иначе, все задачи направлены на повышение ее эффективности.

«В текущих условиях цифровизации бизнеса устойчивость и надежность IТ-инфраструктуры становятся не просто техническими требованиями, а стратегическими приоритетами. На рынке большинство компаний закономерно фокусируются на отказоустойчивости, безопасности и масштабируемости — это основа для стабильного роста и адаптации к новым вызовам. В одном из наших главных проектов Provizor.kz мы уже активно инвестируем в эти направления, чтобы обеспечить нашим клиентам высокий уровень сервиса», — отметил Михаил Видман, генеральный директор ТОО «Видман».

Локализация инфраструктуры

Повышение производительности — одна из наиболее распространенных причин, по которым компании выбирают облачные решения. Для руководителей компаний приоритетной задачей является выполнение задач в сжатые сроки, повышение эффективности сотрудников и бизнес-процессов, а также оптимизация затрат. При этом на фоне развития IТ-инфраструктуры компании продолжают уделять первостепенное внимание устойчивости и стабильности и стремятся к балансу между глобализацией и самодостаточностью.

Как показал опрос, казахстанские компании отдают предпочтение местным провайдерам IТ-инфраструктуры (46%). При этом 30% опрошенных не использует публичные облака и размещает свои сервисы on-premise. Всего 9% использует ресурсы глобальных провайдеров. Эта тенденция связана с нормативными требованиями, изложенными в Законе Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

По этой же причине 30% респондентов планирует в ближайший год миграцию инфраструктуры от глобальных провайдеров к местным, зарегистрированным в Казахстане.

«Растущий интерес бизнеса к локальным провайдерам объясняется не только требованиями законодательства, но и ростом доверия к качеству и зрелости отечественных решений. Мы наблюдаем стабильный приток компаний, ранее использовавших глобальные платформы, — они делают выбор в пользу местных решений, чтобы соответствовать регуляторным нормам и снизить риски, связанные с трансграничной передачей данных. Эта тенденция лишь укрепляет рынок и стимулирует развитие высококлассной IТ-инфраструктуры внутри страны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

При этом на выбор провайдера, помимо упомянутых выше нормативных требований, влияют еще три основных фактора:

— доступные цены,

— минимальные сетевые задержки,

— удобство оплаты и технической поддержки.

Как показало исследование, мировые тенденции, геополитическая и экономическая ситуация имеют непосредственное влияние на развитие IТ-инфраструктуры казахстанских компаний. Новые технологии позволяют значительно повысить эффективность и производительность бизнеса, однако требуют развития инфраструктуры, что вызывает растущий спрос не только на IТ-оборудование и лицензионное ПО, но и на облачные услуги провайдеров, локализованных в Казахстане.