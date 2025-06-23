Aorus Master 16 BYH: обуздать ИИ

Новинка от Gigabyte не просто понимает пользователя благодаря ИИ, но и имеет целый ряд оптимизаций, чтобы делать это еще лучше.

Еще несколько лет назад крупнейшие производители мобильных ПК старались сегментировать свою продукцию для целого ряда ниш. Например — для бизнеса (в этом сегменте было еще несколько подсегментов: высокопроизводительные устройства, ультрабуки и т. д.), для домашнего пользователя, для геймеров, для образовательного сегмента, и более того — даже для госсектора. Сейчас эта сегментация сошла на нет, фактически сжавшись до двух мегарынков — бизнес и геймеры. Причем, второй сегмент по объему много меньше. Но по значимости для индустрии — как раз наоборот.

У непосвященного читателя может возникнуть вопрос: а что, это, собственно, за идеи, что там, в этом «игровом» мире такого интересного. Прежде чем мы погрузимся в эту тему, посмотрим на срез статистики. Итак, по итогам 2024 года, по данным Gartner, рынок мобильных ПК составил 245,36 млн единиц. Это на 1,3% больше, чем в 2023 г. Среди драйверов роста рынка наиболее ярко выглядят технологии искусственного интеллекта. Производители, эксплуатируя этот тренд, активно идут навстречу трендам, внедряя самые современные процессоры с модулем NPU (нейропроцессор) или дополнительными микропроцессорами для ускорения операций, связанных с ИИ.

Что касается рынка игровых ПК, то по оценке Fundamental Business Insights он увеличится с $60,4 млрд в 2024 году до $198 в 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 12,6%. Сравнивая с объемом рынка ПК, это не выглядит внушительной цифрой (весь рынок — что-то около $205 млрд долларов в 2024 году по оценке Mordor Intelligence). То есть, на игровые ПК приходится примерно 29% от всего «пирога». Но их влияние на весь остальной рынок трудно переоценить — именно здесь производители черпают вдохновение для девайсов масс-маркета.

На примере Aorus Master 16 BYH от Gigabyte, поговорим, о чем, собственно, идет речь, о каких идеях, «пощупаем» эти тенденции. И ответим на вопрос, почему этот рынок важнее масс-маркета.

Забегая вперед, отметим, что продукция GIGABYTE сильно эволюционировала в этой модели, трансформировавшись в новую концепцию сенсорного опыта — GIGABYTE Aorus Master. Эта концепция, по словам производителя, характеризуется высочайшей производительностью графического процессора с эксклюзивной технологией 3D VortX, включая также потрясающую аудиосистему уровня кинотеатра. В этом же списке — настоящий визуальный прорыв, Mini OLED 240 Гц (сертификация TÜV и Pantone) и новое слово в дизайне — 3D Wave NIL texture. И, конечно, ваш персональный ИИ, которому не нужен интернет.

Интерьер

Очевидно, что достоинства Aorus Master 16 BYH произрастают не только от AI, которым он буквально нашпигован, и который, как мы поняли выше — это драйвер всего рынка ПК. Но и из аппаратной базы, без которой все это было бы невозможно в принципе. Поэтому предлагаем начать с этого. Но прежде пара слов о дизайне.

Бытует мнение, что игровой дизайн немного грубоват, не изыскан, что бизнес-пользователи более «тонкие». На самом деле это не совсем верно, или, если точнее — совсем не верно. Ряд ярких моментов были откровенно скопированы именно с представителей «игровой» линейки. Посмотрите на современные бизнес-лэптопы — рубленные углы, сплошной прагматизм и рациональный взгляд в дизайне. А ведь такое в игровых лэптопах появилось много раньше, и если мы уберем подсвеченные логотипы и всякие украшательства, то останется чистый функционал — все, как и хотели потребители. Aorus Master 16 BYH — не исключение. Акцент на функциональность сместил визуальный. Посмотрите на эту 16-дюймовую модель, вериться ли вам, что этот игровой мобильный ПК оснащен такой внушительной матрицей? Конечно, производитель поэкспериментировал с текстурой, с 3D-многослойным «дизайнерским» покрытием и прочими современными штуками, но при этом Aorus Master 16 BYH очень гармоничен, можно сказать, скромен. Но вовсе не скромен с обратной стороны — со стороны железа. Готовы?

Итак, процессор — лучшее, что есть на рынке на данный момент для подобных устройств. Это Intel Core Ultra 9 275HX (36 МБ кэш-памяти, до 5,4 ГГц, 24 ядра, 24 потока), оснащенный новым поколением нейропроцессоров. Мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 Гбайт видео ОЗУ GDDR7 на борту — еще один ну очень дорогой хит, о котором можно говорить часами.

Упомянутый ранее 16-дюймовый OLED дисплей стандарта WQXGA (2560×1600 и соотношение сторон 16:10 при частоте синхронизации 240 Гц) имеет 100% покрытие DCI-P3, обладает сертификатами Pantone Validated и TÜV Rheinland, Dolby Vision, NVIDIA Advanced Optimus и G-SYNC.

Потенциально в Aorus Master 16 BYH можно «загрузить» до 64 Гб оперативной памяти DDR5 5600 МГц (2 разъема SO-DIMM). Кроме того, имеется: 1‎ разъем M.2 PCIe Gen5; 1‎ разъем M.2 PCIe Gen4×4; поддержка до 4 Тбайт PCIe NVMe M.2 SSD. Интерфейсы: 1x DC in, RJ-45 LAN, 1x HDMI 2.1, 1х USB Type-A (спецификация USB 3.2 Gen2), 1х USB Type-C с функционалом Thunderbolt 5 (интерфейс USB 4.0, DisplayPort 2.1 и функция Power Delivery 3.0). Далее — 1х USB Type-A (спецификация USB 3.2 Gen2), 1х USB Type-C с функционалом Thunderbolt 4 (интерфейсы USB 4.0 и DisplayPort 1.4, функция Power Delivery 3.0), 1 слот для карт памяти MicroSD (UHS-II), 1х аудиоразъем.

Клавиатура — с RGB-подсветкой, имеет 3 зоны при ходе срабатывания клавиш 1,7 мм. И еще: 4 стерео-динамика мощностью по 2 Вт, массив микрофонов, WIFI 7 (802.11be 2×2), 1 GbE LAN, Bluetooth v5.4 и Full HD (1080p) IR (поддержка Windows Hello Face). Поддержка технологий Dolby Atmos (технология объемного звука), Smart Amp (двухканальный усилитель, оснащенный технологией объемного звука), аппаратный модуль TPM.

Батарея — литий-полимерная, 99 Вч. Вес Aorus Master 16 BYH — 2,5 кг.

Несколько слов о NVIDIA GeForce RTX 50. Строится она на базе NVIDIA Blackwell Max-Q. При этом ее фишка, помимо всего прочего — плотная оптимизация для работы в паре с ИИ. В этом же списке — NVIDIA DLSS 4, набор технологий нейронного рендеринга, который использует ИИ для повышения FPS, сокращения задержек и улучшения качества изображения. В частности, в DLSS 4 реализована многокадровая генерация и улучшенное разрешение.

Понятно, что все это богатство, особенно на максималках, ну очень горячее — тепловой пакет составляет почти 230 Вт. И тут производители предложили что-то не менее выдающееся — усовершенствованную технологию охлаждения WINDFORCE Infinity EX, причем — интеллектуальную, которая способна обеспечивать до 0 дБ при низких рабочих нагрузках. То есть, является, по сути, пассивно-активной системой (не на словах). Сердце этой системы, как отмечает производитель — новая конструкция кулера, состоящая из 158 асимметричных лопастей.

Выглядит интересно, но самое интересное, пожалуй, впереди.

Железо и интеллект

Одна из впечатляющих особенностей Aorus Master 16 BYH, помимо выдающейся аппаратной базы — GiMATE, интеллектуальный помощник, значительно облегчающий и ускоряющий управление устройством. GiMATE создан на основе усовершенствованной модели Large Language Model (LLM) и набора фирменных технологий G-Cell. Иными словами, Aorus Master 16 BYH не просто понимает пользователя, но и имеет целый ряд оптимизаций, чтобы делать это еще лучше. Фактически, GiMATE предлагает бесшовную среду управления ПК: просто скажите GiMATE — «Online Meeting», «Creator», «Balance», «Power Saving», «Game», «Balance» — и интеллектуальный ассистент тут же предложит вам оптимизацию для каждого режима. Если мы говорим об онлайн-митинге, то он тут же проанализирует, есть ли потребность в шумоподавлении, и если таковая есть, активирует эту опцию, переведет систему охлаждения в малошумный режим, оптимизирует звук и видео и т. д. Для каждой такой опции есть свой вариант глубокой интеллектуальной оптимизации, которая сильно варьируется от реальной обстановки — это именно интеллектуальная оптимизация, а не набор каких-то статичных пресетов. Кстати, очень интересна в этом ряду технология GiMATE Creator — развитая платформа генерации изображений, которая автоматически импортирует новейшие модели ИИ из Hugging Face (своего рода агрегатор нейросетей).

И если о конкретике, то в базе этих ИИ-возможностей — соответствующий набор ИИ-продуктов, своего рода, «кирпичики», среди которых: Power Gear II Optimization (набор технологий «умной» оптимизации, которые способны продлить жизнь батареи до 15%); AI-Powered Precision Overclocking — набор для интеллектуального оверклокинга; Smart Silent Cooling Experience — «умное» охлаждение; Environmental Audio Calibration — отвечает за оптимизацию аудио в зависимости от окружающей среды; Intelligence Voice Enhancement — AI-система шумоподавления; Smart Privacy Protection — развитый набор ИИ-технологий защиты. Впечатляющий набор, не так ли?

И что же дальше?

Глядя на текущие возможности Aorus Master 16 BYH, пытливый ум ставит вопрос, а что дальше? Что из всего этого следует?

Сейчас ИИ пока играет вспомогательную роль, не оспаривая человека, но помогая при этом кардинально увеличить эффективность работы с устройством. Это не просто какие-то поверхностные «улучшения», а принципиально новый подход. То, что мы видим в Aorus Master 16 BYH, будет мигрировать в массовые устройства (это то, о чем мы говорили в части «законодателей мод»). И пока, судя по всему, этот тренд будет в деле какое-то время, пока, по крайней мере, количество не перерастет в качество. Как это будет реализовано на практике? Поживем — увидим.