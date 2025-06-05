Казахстанцы ежедневно видят 400 рекламных объявлений в онлайне

По этому показателю Казахстан находится на 88 месте среди стран, наиболее подверженных воздействию цифровой рекламы.

Согласно исследованию, проведенному платформой Eskimi, интернет-пользователи сталкиваются с 400 рекламными объявлениями на ежедневной основе. Для проведения исследования аналитики проанализировали анонимные рекламные данные из различных отраслевых баз данных AdTech, включая внутренние данные Eskimi, на веб-сайтах и в приложениях в 188 странах мира. Среднее количество показов рекламы для одного пользователя было подсчитано на основе среднесуточных запросов на рекламу, полученных программатик-платформами, и количества интернет-пользователей в 2025 году в разных странах. Специалисты проанализировали результаты ежедневного показа рекламы с мая 2025 года. Отдельно было подсчитано соотношение показов рекламы как на веб-сайтах, так и в приложениях. Для этого использовались агрегированные данные по отрасли, а также конкретные данные, полученные из анонимных рекламных данных.

«Попробуйте представить себе рекламу, которую вы видели сегодня. Дайте угадаю — вы не помните ни одной или лишь малую часть из них. Ежедневно мы сталкиваемся с тысячами рекламных объявлений, но становимся к ним невосприимчивы. Во многих случаях нам даже не нужны средства блокировки рекламы, поскольку наш мозг справляется с этим сам. В связи с этим перед компаниями встает сложная задача в виде преодоления этого барьера и привлечения внимания», — говорит Витаутас Паукшстис, CEO Eskimi.

Результаты по странам сильно различаются. Хотя казахстанцы в значительной степени подвержены воздействию цифровой рекламы, в некоторых странах рейтинг еще выше. Интернет-пользователи Науру, крошечного острова в Океании, лидируют в этом рейтинге. Один пользователь ежедневно сталкивается с 1600 объявлениями, Исландия занимает второе место (1500), а Катар — третье (1200). В проанализированных странах среднее количество объявлений, показываемых пользователю в день, варьируется от десятков до 1600 в день.

На всех изученных рынках интернет-пользователи чаще видят рекламу в приложениях, чем на веб-сайтах. Эта разница особенно заметна для интернет-пользователей в Казахстане, где с рекламой в приложениях пользователи сталкиваются в 9 раз чаще, чем на веб-сайтах.

Онлайн-привычки жителей страны влияют на количество рекламы, которую они ежедневно просматривают. Недавний 2025 Global Digital report, подготовленный Meltwater и We Are Social, показывает значительные различия в среднем времени, проводимом онлайн в разных странах. Южноафриканцы, например, проводят в Сети почти десять часов в день, в то время как японцы — всего четыре.

Знание тенденций показа медийной рекламы в разных странах может существенно помочь компаниям в разработке более эффективных рекламных стратегий. Например, известно, что на определенном рынке интернет-пользователи буквально завалены рекламой. В этом случае рекламодатели могут отдать предпочтение инвестициям в мультимедийные креативы с привлекательными визуальными эффектами вместо размещения большого количества статичных креативов в стандартных местах размещений.

«Видеть сотни рекламных объявлений — это совсем не то же самое, что замечать их по-настоящему. Когда на людей обрушивается слишком много рекламы, они, как правило, теряют внимание и становятся невосприимчивыми к этим сообщениям. Чтобы преодолеть этот барьер, рекламодателям необходимо изменить подход, вернувшись к креативности и оценке реальной отдачи от своих кампаний», — говорит Витаутас Паукштис.

Он добавляет, что современный рынок все больше фокусируется на измерении внимания, используя передовые инструменты ИИ и аналитику для понимания того, как пользователи взаимодействуют с рекламой. Это позволяет рекламодателям оптимизировать кампании для привлечения внимания и повышения эффективности.

Специалисты предлагают следовать простым рекомендациям при создании кампаний на рынках с высокой рекламной активностью:

— Решайтесь на инновации. Современные DSP платформы предлагают передовые ресурсы для создания привлекательных креативов или преобразования статичных исходных креативов в интерактивную анимированную рекламу.

— Локализуйте. Создавайте рекламные кампании с учетом вашей целевой аудитории. Переведите текст рекламных объявлений и проконсультируйтесь с местными экспертами по нюансам, таким как шутки или общий стиль кампании.

— Будьте креативными. Сосредоточьтесь на том, чтобы превратить ваши визуальные эффекты в привлекательное произведение искусства, прежде чем оптимизировать их для повышения эффективности. Это поможет отличить ваш бренд от других.