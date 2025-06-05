Сколько казахстанцы экономят на покупке подержанных смартфонов и ноутбуков

Спрос на б/у устройства растет по всему Казахстану.

Современные тренды меняют взгляд на покупку техники: все больше казахстанцев выбирает подержанные смартфоны и ноутбуки. Этот переход может быть связан с осознанным потреблением: люди задумываются об экономии денег и бережном отношении к ресурсам. Покупка техники с рук позволяет не только сэкономить, ведь новая аппаратура стоит заметно дороже, но и продлить жизнь гаджетам, снизив нагрузку на экологию. Как показывает статистика от аналитической службы OLX, спрос на б/у устройства растет по всему Казахстану, особенно на смартфоны и ноутбуки.

Лидером по количеству объявлений является Алматы, далее, с большим отрывом, следуют Астана, Шымкент, Павлодар и Караганда. На Алматы и Астану в сумме приходится почти 70% всех предложений б/у-техники по стране. Жители этих городов чаще всего обмениваются или выкупают устройства друг у друга. На третьем месте по активности — Шымкент, затем идут Павлодар и Караганда. Такой «топ-5» городов объединяет более 85% общего объема объявлений на вторичном рынке техники.

Эта география может объясняться несколькими факторами: в крупных городах высока конкуренция и большой выбор устройств (нужна замена старой модели, хочется сдать свой гаджет), а также хорошее соотношение цены и качества на локальном рынке. Меньшие города и сельская местность пока уступают по активности, однако даже там постепенно растет интерес к подержанной электронике.

В топ-5 городах медианные цены на технику на вторичке существенно ниже новых. Смартфоны продаются, начиная с 30 тыс. тенге. Например, в Павлодаре медианная стоимость б/у смартфона составляет около 60 тыс. тг, в Алматы и Астане — около 70 тыс. тг. В диапазоне 60-80 тыс. тг чаще всего встречаются Android-смартфоны, тогда как устройства Apple заметно дороже — отдельные модели, вроде iPhone 16 Pro, продаются по 450-500 тыс. тг и выше. iPhone и Samsung являются самыми популярными брендами среди мобильников, представленных в объявлениях OLX.

Медианные цены на ноутбуки укладываются в диапазон 80–160 тыс. тг. Lenovo и Acer пользуются спросом в бюджетном сегменте 80-110 тыс. тг, Asus и HP — в среднем (110-160 тыс.), а MacBook и топовые модели других брендов в большинстве случаев стоят до 250-300 тыс. тг.

Таким образом, казахстанцы выбирают подержанную технику по нескольким причинам. Во-первых, экономия: цены на б/у смартфоны и ноутбуки заметно ниже новых. Смартфон можно купить в 2-3 раза дешевле. Во-вторых, практичность: современные устройства сохраняют высокую функциональность даже после первого владельца. В-третьих, тренд осознанного потребления: вторичный рынок помогает эффективно использовать ресурсы и уменьшить количество электронного мусора.