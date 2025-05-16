OpenAPI: новые горизонты для банковских экосистем

Некоторые технологии обладают не только инновационным потенциалом, но способны навсегда поменять привычный способ ведения бизнеса, создавая его новые формы.

Для банковского сектора таким «билетом» в новое технологическое будущее стал стандарт Open API. О его настоящем и будущем рассказывает Владислав Манузин, директор по работе с клиентами Axellect.

Про явление

OpenAPI — это стандартизированный способ описания API, который позволяет ИТ-системам взаимодействовать через четко определенные интерфейсы, предоставляющие сторонним разработчикам доступ к данным и сервисам для обмена информацией и функциональностью. OpenAPI можно рассматривать как универсальный язык, с помощью которого внешние и внутренние системы «договариваются» о правилах обмена данными и возможностях сервисов.

OpenAPI широко используется в ритейле, телекоммуникациях, логистике, финансах и других отраслях, где требуется интеграция между различными платформами и сервисами. Именно с его помощью на сайтах магазинов появляются кнопки «Взять в кредит в Банке», «Рассчитать страховку» и многие другие партнерские «фишки».

В финансах OpenAPI приобрел особую значимость. Произошло это благодаря высокому отраслевому запросу на инновации. Финтех-игроки, онлайн-банкинг, различные интеграции с e-commerce — их бурное развитие сформировало концепцию Open Banking, предполагающей открытость финансовых данных для третьих сторон с согласия клиента.

Именно Open Banking лежит в основе множества гибких и инновационных экосистем в сфере финансов и торговли.

Чем лучше

OpenAPI открывает для банков целый ряд стратегических преимуществ, которые не только упрощают их текущие операции, но и создают основу для долгосрочного роста и инноваций. Эта спецификация упрощает интеграцию с внешними сервисами, повышает гибкость ИТ-архитектуры и открывает возможности для быстрого масштабирования цифровых решений.

Ускорение разработки новых продуктов и услуг

Благодаря OpenAPI банки могут быстро подключать сторонние решения и сервисы, в том числе и финтех стартапы, что значительно сокращает время вывода новых продуктов на рынок. Например, вместо самостоятельной разработки сложных технологических решений, таких как системы анализа расходов или инструменты для управления личными финансами, банки могут применять готовые продукты от финтех-компаний. Это позволяет сосредоточиться на улучшении клиентского опыта, не тратя ресурсы на внутреннюю разработку.

Персонализация предложений и снижение информационного шума

Доступ к данным через OpenAPI позволяет банкам глубже анализировать поведение и потребности клиентов. На основе этой информации можно создавать персонализированные предложения, которые действительно соответствуют запросам пользователей. Например, если клиент часто совершает покупки определенных категорий, банк может предложить ему кэшбэк или специальные условия по кредиту. Благодаря этому снижается объем нецелевых коммуникаций, уменьшается раздражающий «информационный шум» и повышается уровень доверия к компании.

Рост конкурентоспособности и устойчивость к рыночным изменениям

В условиях стремительной цифровой трансформации OpenAPI становится инструментом, который помогает банкам не просто догонять рынок, а опережать его. В условиях, когда кредиты выдаются и одобряются в момент совершения покупки, необходимо вводить инновационные типы услуг, основанные на знании своего клиента и возможностью оперировать и обмениваться такой информацией с партнерами для формирования уникальных предложений. Это не только укрепляет позиции банка на рынке, но и создает дополнительные источники дохода.

Прозрачность и безопасность данных

OpenAPI обеспечивает стандартизированный, контролируемый и безопасный обмен данными, между участниками экосистемы, что соответствует требованиям регуляторов и ожиданию клиентов. Передача данных осуществляется исключительно с согласия клиента и сопровождается использованием современных протоколов шифрования и аутентификации. Такой подход укрепляет доверие со стороны пользователей и снижает риски, связанные с утечками или несанкционированным доступом к данным.

Создание новых бизнес-моделей

Использование OpenAPI открывает банкам доступ к новым источникам дохода за счёт монетизации данных и цифровых сервисов. Например, банк может предоставлять доступ к своим API сторонним разработчикам за плату или участвовать в совместных проектах с финтех-компаниями, получая долю от прибыли. Это позволяет перейти от традиционной модели доходов банка, основанной на процентных ставках и комиссиях, к платформенной модели, в которой банк становится цифровым хабом с широкой партнерской экосистемой.

За пределами очевидного

В отличие от закрытых внутренних или партнерских API, которые часто ограничены узким кругом участников, OpenAPI базируется на открытых стандартах, обеспечивающих равные условия доступа для всех заинтересованных сторон. Любой разработчик, соответствующий техническим и регуляторным требованиям, может подключиться к банковской системе и предложить свои решения. Это создает здоровую конкурентную среду, где побеждают лучшие идеи.

OpenAPI способствует созданию инклюзивной экосистемы, где банки, финтех-компании и другие участники могут сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Отсюда возникает главное направление в развитии OpenAPI в банкинге: создание кроссплатформенных приложений и сервисов, которые могут бесшовно взаимодействовать с банковскими системами в масштабах региона, страны и в международном масштабе.

OpenAPI обеспечивает совместимость между различными системами и платформами, что особенно важно в условиях глобализации. Например, клиент может использовать одно приложение для управления счетами в разных странах, если банки поддерживают открытые стандарты. Это упрощает жизнь как для пользователей, так и для бизнеса, который может масштабировать свои решения на международные рынки.

Open Banking как стратегическая возможность

На первый взгляд может показаться, что Open Banking представляет угрозу для традиционных источников дохода банков, перераспределяя финансовые потоки в пользу финтех-компаний и небанковских сервисов. Однако в действительности это не только вызов, но и мощный инструмент, позволяющий банкам адаптироваться к новым условиям, компенсировать снижение доходов в отдельных сегментах и открыть новые источники прибыли.

Компенсация утраченных доходов

Согласно отчету GPR 2024, подготовленному платежной системой Worldpay (Worldpay Global Payments Report 2024), в 2023 году около 27% расчетов осуществлялось с использованием методов, где банки не играют ключевой роли. Это включает платежи через электронные кошельки, такие как PayPal или Apple Pay, а также P2P-переводы через приложения вроде Venmo или Revolut, где традиционная банковская инфраструктура вытесняется удобными пользовательскими решениями.

Open Banking помогает банкам вернуть часть выручки, которая постепенно переходит к небанковским игрокам. Например, доходы от платежных операций, которые традиционно были прерогативой банков, теперь все чаще переходят к альтернативным платформам.

Монетизация через OpenAPI

При грамотной реализации решения на основе OpenAPI могут стать мощным инструментом для монетизации банковских услуг. Например, банки могут взимать плату за доступ к своим API или предлагать премиальные услуги, такие как расширенная аналитика финансовых данных для бизнеса.

В первом сценарии это могут быть фиксированная стоимость, плата за количество запросов или объем передаваемых данных, плата за функциональность API или по тарифу за отдельную транзакцию. Во втором — платный доступ через API к статистике и кредитным историям для проверки платежеспособности клиентов при принятии решения о выдаче кредита.

Успех монетизации также зависит от качества API: удобство, скорость и надежность API напрямую влияют на их востребованность среди разработчиков и клиентов. Играет роль и технологическая зрелость отрасли: на развитых рынках, где клиенты уже привыкли к цифровым услугам, внедрение Open Banking проходит быстрее и эффективнее.

Функциональность OpenAPI позволяет реализовывать бизнес-модели взаимодействия с партнерами и клиентами, которые ранее были невозможны или недоступны. Например, банк может создать API для удаленного управления личными финансами — так называемые PFM-сервисы (Personal Finance Management), которые позволяют клиентам оплачивать покупки, отслеживать расходы и планировать бюджет.

Инструментарий OpenAPI улучшает качество обслуживания клиентов и влияет на уровень продаж традиционных банковских услуг. Интеграция с экосистемой с помощью OpenAPI позволяет банкам предоставлять клиентам круглосуточный доступ к их финансовым и справочным данным. Это способствует повышению удовлетворенности пользователей и стимулирует их интерес к новым банковским продуктам, что, в свою очередь, может увеличить средний чек и общую выручку.

Наконец, инструментарий позволяет осуществлять интеграцию данных из различных систем для агрегации больших массивов информации о клиентах (Big Data), что также может стать новым источником дохода для банков. В частности, путем продажи доступа к обезличенным данным о клиентах маркетинговым агентствам, исследовательским фирмам, рекламным организациям партнеров из других индустрий, например FMCG или HORECA.

Проблемы безопасности

Вместе с возможностью генерации дополнительных денежных потоков у Open Banking существуют объективные риски, которые необходимо учитывать.

В первую очередь, это спектр ИБ-вызовов: проблемы здесь связаны с утечкой конфиденциальных и персональных данных, фродом и снижением контроля над продуктами со стороны банка. Через инструменты OpenAPI можно получать доступ к очень чувствительным элементам ИТ-ландшафта, что открывает окно для злоупотреблений.

При этом утечка конфиденциальных данных может привести к репутационным потерям, а также серьезным последствиям для клиентов банка, включая кражу средств со счетов клиентов, фишинг или отмывание денег.

Однако, в любом случае, все риски, связанные с использованием OpenAPI, зависят от конкретного сценария использования, и все их можно минимизировать через заблаговременную оценку ландшафта угроз.