Снимает уверенно. Думает быстро. Держит как пауэрбанк. Обзор новинки HONOR Magic 7 Pro

Смартфон дает честный набор фишек, которые реально работают

HONOR Magic 7 Pro оправдывает звание флагмана не только внешне, но и в деле. Камера с умной начинкой, яркий экран, быстрая зарядка и честная производительность без компромиссов. К нам в редакцию он попал всего на пару дней — и мы делимся своими наблюдениями, пока впечатления свежи. Без тестов в лаборатории — только реальные впечатления.

Камера: зум, детализация и честный AI

Я нечасто начинаю обзоры со слов «камерой хочется снимать все», но с HONOR Magic 7 Pro — именно тот случай. За пару дней я успел запечатлеть настроение теплой погоды, мимолетные портреты прохожих, уличных музыкантов — и в каждом кадре есть что-то общее: детализация, как будто снимал не телефон, а на камеру за пару тысяч долларов.

Главный герой тут — 200-мегапиксельный телефото-модуль. Звучит как маркетинг, но на деле — это рабочий инструмент. Трехкратный оптический зум выдает четкую и чистую картинку без потерь.

Широкоугольная 50-Мп камера — универсальный солдат. Хорошая стабилизация, гибридный зум 2x идеально подходит для портретов: мягкий фон, точные цвета, без перебора с HDR.

Не подвел и ультраширик. Во-первых, есть автофокус — редкость в этом классе. Во-вторых, макросъемка с расстояния 2,5 см действительно работает: фото мыльных пузырей получилось отлично. Плюс угол обзора 122° не дает сильных искажений — прогулка пары выглядит по-настоящему романтично.

Важно понимать: это не просто «тройная камера», как пишут в характеристиках. В системе работают дополнительные сенсоры — лазерный автофокус, датчик мерцания и цветовой температуры. В повседневной съемке они незаметны, но именно они делают автофокус точнее, а цвета — естественнее, особенно при сложном свете.

На этом фоне вступает в игру AI HONOR Falcon — система обработки, которая работает как на устройстве, так и через облако. На практике это значит: камера быстрее соображает и автоматически улучшает изображение, делая это почти мгновенно.

AI-режимы: когда смартфон подсказывает лучший кадр

Честно говоря, я уже привык скептически относиться к «AI-режимам» в смартфонах — часто это просто усиленный HDR. Но здесь все иначе. Нейросети действительно улучшают снимки, не портя естественность. Прогулка по парку показала, как это работает вживую.

Функция «Захват движения» справляется с активными сценами — спорт, дети, кто-то/что-то в движении. Камера ловит лучший момент сама. А если хочется максимального контроля — включается HD Super Burst: до 30 кадров подряд, и каждый — резкий. Очень удобно, когда объект постоянно в движении.

В портретном режиме появился портретный стиль Harcourt — вдохновленный студийной съемкой, в трех вариантах: насыщенный, цветной и черно-белый. Они добавляют фото настроение, особенно при хорошем свете. Также AI подчищает мелкие детали: глаза, волосы, текстуру кожи — даже при 2–3x зуме. Портреты получаются живыми и четкими. Пробовал с обычным уличным светом — без ламп и студий.



(Портрет — Harcourt Цветной стиль)



(Портрет — Harcourt Насыщенный стиль)



(Портрет — Harcourt Классический стиль)

Есть и режим «Сцена» — полезен для съемки концертов и мероприятий с плохим светом и далекими объектами.



(режим Сцена)

Фишка AI Super Zoom — для тех, кто любит рассматривать детали. При 30–100x зуме включается нейросеть, которая дорисовывает изображение. Результат впечатляет: фонари на дереве и мельчайшие детали. Работает через интернет, офлайн — упрощенный режим. Для лиц не идеально, но для пейзажей — топ.



(Zoom 100x & Zoom 1x)

Минимализм с характером

HONOR Magic 7 Pro — тот случай, когда берешь смартфон в руки и сразу понятно: перед тобой флагман. У нас на обзоре версия в цвете «Лунный серый» — и это, пожалуй, один из самых стильных оттенков из линейки. Смотрится дорого, не маркий и сам по себе подчеркивает статус с характером.





Экран: смотришь — и не устаешь

Экран на 6,78 дюйма, AMOLED с LTPO. Разрешение высокое, детализация отличная. Частота от 1 до 120 Гц адаптируется под сценарий: при чтении экономит заряд, при играх — все летает. В HDR-режиме выдает до 5000 нит — даже на солнце, под прямым лучами видно все. Проверял днем на улице.

Что приятно — забота о глазах. Автонастройка цвета под свет, режим ночного комфорта, а также AI-дефокус — технология, которая снижает нагрузку на глаза при длительном залипании в экран. И действительно — после вечернего просмотра YouTube глаза устают меньше.

Еще одна фишка — круговая поляризация. В отличие от обычной она делает свет от экрана мягче и естественнее. Это ощущается: меньше бликов, комфортнее читать и смотреть, особенно в темноте.

Бонус у телефона — защита стеклом Nano Crystal. За пару дней использования ни одной царапины.

Производительность: без компромиссов

Snapdragon 8 Elite — топовый процессори это чувствуется с первых секунд. Все летает, переключение мгновенное, никакого лага. Даже при случае, когда открыт YouTube, камера, Telegram и пара тяжелых игр на фоне. Версия с 12+12 ГБ (RAM + Turbo) спокойно тянет тяжелые игры вроде Genshin или PUBG. Телефон почти не греется — система охлаждения справляется. Нагружал его по максимуму.

HONOR Magic 7 Pro — смартфон с запасом. Даже через пару лет он будет оставаться быстрым, без ощущения, что он устарел.

HONOR AI: меньше действий — больше результата

Интерфейс Magic OS 9.0 на Android 15 предлагает массу мелких фишек, которые со временем начинают казаться незаменимыми.

Самая полезная штука за последнее время — Magic Portal. По сути, это умный помощник, который помогает быстро передавать контент между приложениями. Например, выделяется адрес на фото или в переписке — проводится пальцем по краю экрана — и все, карта 2ГИС уже показывает маршрут. Точно так же можно кидать фото сразу в мессенджер или делать быстрый поиск по картинке.

Есть и жест с «кругом костяшкой пальца» — им можно выделить фрагмент изображения или текста прямо с экрана. Работает в соцсетях, браузере, мессенджерах.

AI-переводчик распознает речь в реальном времени, переводит голос в текст и поддерживает режим чата. Проверено на английском — стабильно и удобно.

Заметки теперь с умными функциями: голос можно превратить в текст с разделением по говорящим и даже кратким пересказом. Вручную введенный текст AI сам структурирует и подытожит. Очень удобно для встреч, лекций или когда просто лень писать много.

Автономность: держится долго, заряжается быстро

Батарея на 5650 мАч — и пусть цифра не рекордная, на деле телефон держится полтора-два дня активной работы. YouTube, камера, Bluetooth, Telegram — все подряд без ограничений. И к вечеру еще есть запас. Это не «режим обзора», а обычный день: поездки, переписки, музыка в наушниках, немного фото — без щадящего режима.

Фишка — кремний-углеродная батарея третьего поколения. Легче, лучше переносит мороз и жару, не сдается при 10%. Телефон не начинает тормозить или «умирать» резко. А если все-таки сел — спасает быстрая зарядка. С комплектным адаптером в 100 Вт смартфон заряжается с 0 до 100 примерно за 35 минут. Плюс — можно подзарядить другие гаджеты через реверсивную зарядку: часы, наушники — без проблем.

HONOR Magic 7 Pro — это смартфон без слабых мест. Камера снимает стабильно и в любых условиях, экран не слепит и не утомляет, батареи хватает, зарядка быстрая, а производительность не проседает, даже если ты весь день в играх и с десятком приложений. Смартфон просто делает свою работу — и делает ее хорошо. Если ищете флагман без перегибов — HONOR Magic 7 Pro дает честный набор фишек, которые реально работают. Без лишнего шоу, просто удобно и стабильно.