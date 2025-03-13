Ильяс Сартаев, Mechta.kz: задаем тон цифровой трансформации ритейла в Казахстане

Интервью с руководителем IT-подразделения торговой сети Mechta.kz о роли ИТ в развитии компании и ритейла.

В стремительно меняющемся мире розничной торговли компания «Мечта» не просто идет в ногу со временем, а активно формирует будущее ритейла в Казахстане. Инновации, ориентированные на клиента, и глубокая интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы позволили компании стать лидером рынка бытовой техники и электроники. Чтобы узнать больше о цифровой трансформации ритейлера, мы поговорили с Ильясом Сартаевым, руководителем IT-подразделения торговой сети Mechta.kz.

— Ильяс, «Мечта» демонстрирует впечатляющий прогресс в области цифровизации. Расскажите о ключевых направлениях IT-стратегии компании.

— Рад поделиться нашим опытом. В «Мечте» мы рассматриваем IT не просто как поддержку бизнеса, а как его движущую силу. Наша IT-стратегия базируется на нескольких ключевых принципах:

— Продуктовый подход: каждое IT-решение мы разрабатываем, ориентируясь на потребности наших клиентов и сотрудников. Мы стремимся создать продукты, которые решают конкретные задачи и приносят реальную пользу.

— Гибкость и масштабируемость: наши решения должны быстро адаптироваться к изменениям рынка и легко масштабироваться по мере роста компании.

— Омниканальность: мы стремимся предоставить нашим клиентам бесшовный опыт взаимодействия с «Мечтой» во всех каналах: онлайн, в магазинах и через мобильное приложение.

— Автоматизация: мы автоматизируем внутренние процессы, чтобы повысить эффективность работы компании и снизить затраты.

— Звучит амбициозно! Как эти принципы реализуются на практике?

— Мы активно внедряем цифровые решения во все подразделения компании. Например, мы автоматизировали систему управления запасами, что позволило нам оптимизировать закупки и минимизировать избыточные остатки. В логистике мы внедрили адресное хранение на складах, что значительно ускорило процесс поиска товаров и комплектации заказов.

— Мобильное приложение «Мечты» получило высокую оценку пользователей. Какие инновации вы внедрили в эту платформу?

— Мобильное приложение — это ключевой элемент нашей омниканальной стратегии. Мы объединили в нем весь клиентский путь: от выбора товара до оформления заказа и получения бонусов. Мы постоянно работаем над улучшением приложения, анализируя поведение пользователей, проводя A/B-тестирования и UX-исследования. В ближайшем будущем мы планируем внедрить функцию отслеживания доставки в реальном времени, а также систему персонализированных рекомендаций на базе искусственного интеллекта.

— Безопасность данных становится все более важным вопросом. Какие меры предпринимает «Мечта» для защиты информации о клиентах и сотрудниках?

— Безопасность данных — наш приоритет. Мы используем передовые методы шифрования, многофакторную аутентификацию и систему разграничения доступа. Мы регулярно проводим аудиты безопасности, мониторим подозрительную активность и обучаем сотрудников основам кибербезопасности. Для защиты онлайн-операций мы применяем многоуровневую систему безопасности, включающую мониторинг подозрительной активности, изолированное хранение персональных данных и строгие протоколы шифрования платежей.

— «Мечта» активно привлекает IT-специалистов. Расскажите о вашей стратегии найма и удержания талантов.

— Мы понимаем, что успех цифровой трансформации зависит от нашей команды. Мы активно ищем талантливых специалистов, используя рекомендации сотрудников, Telegram-сообщества и сотрудничество с университетами. У нас действует программа наставничества, которая позволяет воспитывать профессионалов внутри команды.

При отборе кандидатов мы обращаем внимание не только на технические навыки, но и на гибкость, стратегическое мышление и способность к обучению. Для удержания специалистов мы создаем комфортные условия: удобные офисы, HR-ивенты, тимбилдинги, грейды и доступ к обучению.

— Какие планы у «Мечты» на будущее в области цифровой трансформации?

— В 2024 году мы запустили проект «Приложение продавца», которое позволяет консультантам быстрее обслуживать клиентов, проверять наличие товаров и оформлять заказы прямо в торговом зале. В 2025 году мы планируем добавить возможность оплаты по QR-коду, что сократит очереди на кассах.

В будущем мы планируем активно использовать AI для персонализации клиентского опыта и автоматизации поддержки, внедрять интернет вещей в логистике и управлении запасами, разрабатывать алгоритмы предсказания спроса для эффективного управления закупками и масштабировать омниканальную стратегию и совершенствовать мобильное приложение.

Интервью с Ильясом Сартаевым показало, что торговая сеть «Mechta.kz» не просто адаптируется к цифровому миру, а активно его формирует. Благодаря инновационному подходу, ориентированности на клиента и сильной команде IT-специалистов, компания «Мечта» задает тон цифровой трансформации в ритейле Казахстана и остается лидером рынка.