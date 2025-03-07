Женщины в IT: карьера, вызовы и успех в отрасли

В канун праздника поговорили с женщинами из традиционно «мужской» отрасли видеонаблюдения и безопасности.

Технологическая отрасль продолжает стремительно развиваться, и женщины играют все более значимую роль в ее будущем. В честь Международного женского дня мы поговорили с несколькими женщинами из Milestone Systems и ARKAN Security Solutions, которые вносят важный вклад в развитие технологий видеонаблюдения и безопасности.

В нашей беседе приняли участие представительницы Milestone Systems:

— Таня Цигуларова, менеджер по работе с дистрибьюторами в Северо-Восточной Европе и СНГ

— Ирина Бирюкова, менеджер по развитию бизнеса в Северо-Восточной Европе и СНГ

— Ирэна Николова, менеджер по работе с клиентами в Северо-Восточной Европе и СНГ

А также представитель ARKAN Security Solutions:

— Олеся Калинка, руководитель отдела реализации проектов

Они поделились своими историями о карьерном развитии, опытом и взглядами на работу в отрасли.

— Спасибо всем, что присоединились к нам. Давайте начнем с того, как вы пришли в технологическую отрасль, особенно в сферу видеонаблюдения и безопасности.

Ирина: Меня всегда привлекал мир ИТ, и я проработала менеджером проектов в международной компании 12 лет. Однажды я узнала о Milestone и заинтересовалась их продуктами. Я поняла, что хочу быть частью компании, которая помогает создавать более безопасные и умные города. В то время вакансий не было, но через пару лет появилась возможность, и после нескольких собеседований я присоединилась к команде.

Ирэна: Я работала в ИТ-сфере, занимаясь решениями для виртуализации и облачной инфраструктуры, но искала роль, в которой бы больше внимания уделялось сотрудничеству и партнерским отношениям. Когда я узнала о Milestone, это показалось отличной возможностью для карьеры. Сейчас я сосредоточена на развитии партнерских отношений в СНГ, Балтии и Восточной Европе, помогая нашим партнерам разобраться в решениях и находить новые бизнес-возможности.

Таня: Я начала свою карьеру в болгарской технологической компании в период стремительного роста телекоммуникаций. Я была очарована новыми технологиями и проработала на международных рынках около 15 лет. В 2020 году я присоединилась к Milestone, привлеченная их высококачественными продуктами и глобальной стратегией. Сегодня я управляю отношениями с дистрибьюторами в Восточной Европе и СНГ.

Олеся: У меня инженерное образование, и я всегда работала над техническими проектами в области систем безопасности, телекоммуникаций и видеонаблюдения. Когда появилась возможность работать с Milestone, я увидела в этом отличную перспективу для своего профессионального роста.

— Были ли трудности в начале карьеры в этой сфере?

Ирина: Одна из главных трудностей заключалась в умении донести ценность наших продуктов. Здесь важно не только понимание технологий, но и способность объяснить, как они решают реальные проблемы. Мне пришлось научиться говорить на языке как технических специалистов, так и бизнес-руководителей. Со временем я построила хорошие отношения с партнерами и приобрела уверенность в демонстрации наших решений.

Таня: Мои первые два года в Milestone совпали с пандемией COVID-19, и путешествия стали невозможны. Мне нужно было искать новые способы поддержания связи с партнерами и выстраивания доверительных отношений удаленно. Это было сложно, но упорство и командная работа помогли мне адаптироваться. Теперь эти отношения крепче, чем когда-либо.

Олеся: Существует стереотип, что технологии — не женская сфера. Я часто слышала это в начале своей карьеры, но сосредоточилась на достижении результатов. Со временем моя работа заговорила за меня, и я заслужила уважение коллег и партнеров.

— Что вам нравится в работе с Milestone Systems?

Олеся: Влияние нашей работы выходит за рамки просто обеспечения безопасности. Наши решения помогают искать пропавших людей, управлять движением в городах и повышать общественную безопасность. Знание того, что мы помогаем сделать мир безопаснее, дает огромную мотивацию.

Таня: Я горжусь проектами, которые мы реализуем. Например, недавно мы внедрили систему видеонаблюдения на промышленной площадке, что помогло снизить количество несчастных случаев на 30%.

— Как удается совмещать работу и личную жизнь?

Ирэна: Я стараюсь не работать по вечерам. Это время для отдыха, общения с семьей и чтения. Поддержание баланса помогает мне оставаться продуктивной и сосредоточенной.

Олеся: Я люблю танцевать, это помогает расслабиться. Выходные — для семьи и общения с близкими.

— Что мотивирует вас?

Ирина: Видеть реальное влияние наших решений — это огромная мотивация. Также важна поддерживающая атмосфера на работе.

Олеся: Получать удовольствие от работы помогает мне сохранять мотивацию. В нашей команде ценится сотрудничество и поддержка, и это мотивирует меня работать с полной отдачей.

— Как отмечается Международный женский день в Milestone?

Таня: Наши менеджеры всегда поздравляют нас с этим днем цветами и небольшими подарками. Это традиция, которая делает день особенным.

Олеся: Это всегда очень теплый праздник, с сюрпризами от коллег.

— Как вы видите развитие технологий видеонаблюдения в ближайшие 5–10 лет?

Таня: ИИ и аналитика будут играть еще большую роль. Камеры не только будут фиксировать события, но и помогать предсказывать и предотвращать инциденты.

Олеся: Интеграция и простота использования — вот будущее. Облачные технологии сделают решения более доступными и удобными для пользователей.

— Каково это — работать в отрасли, где преобладают мужчины?

Олеся: В Milestone основное внимание уделяется результатам. Мы работаем в разнообразной среде, где ценятся разные мнения, и это становится нашим преимуществом.

Таня: Я считаю, что в нашей команде все чувствуют себя комфортно. Мы ориентированы на результат, а не на принцип «кто прав». Конечно, бывают споры, но они всегда конструктивные. Мне даже кажется, что присутствие женщин в команде способствует более эффективному и продуктивному общению.

— Как вам удается сохранять мотивацию в трудные моменты?

Ирина: Осознание того, что моя работа приносит реальные результаты, помогает двигаться вперед. И, конечно, поддержка моей команды также играет важную роль.

Таня: Каждая проблема — это шанс научиться. Даже неудачи могут быть ценным опытом.

Олеся: Для меня это семья. Иногда достаточно короткого разговора с моим сыном, чтобы вспомнить, ради чего ты работаешь.

Ирэна: Маленькие победы — заключение сделки, положительный отклик — дают мне силы. Я также обязательно делаю перерывы, когда это нужно!

— Какие качества женщин полезны на руководящих должностях?

Олеся: Женщины часто сочетают лидерство, ориентированное на результат, с эмпатией. Мы замечаем динамику команды и подстраиваемся под нее.

Таня: Для женщин важно не только решать задачи, но и работать с людьми. Женщины умеют строить доверие и мотивацию, ориентируясь на общую картину.

— Каким проектом вы особенно гордитесь?

Олеся: Масштабный проект видеонаблюдения в Казахстане. Это включало интеграцию тысяч камер и систем для улучшения безопасности по всему региону.

Ирина: Система безопасности для образовательного учреждения. Она повысила уровень безопасности и упростила операционные процессы, обеспечив спокойствие как родителям, так и персоналу.

— Какие качества важны для успеха в технологической отрасли?

Ирэна: Аналитическое мышление и сильные коммуникативные навыки. Важно не только понимать технологии, но и уметь донести их ценность.

Таня: Адаптивность и желание учиться — технологии быстро меняются, и нужно успевать за ними.

Ирина: Терпение и настойчивость. Разработка и внедрение некоторых решений требует времени.

Олеся: Коммуникативные навыки, способность решать проблемы и работать в команде. Умение объяснить сложные технологии простым языком — это ключ к успеху.

— Если бы вы описали свою карьеру одной фразой, что бы это было?

Олеся: «Всегда двигаться вперед».

Таня: «Возможности не просто появляются — их нужно создавать».

Ирэна: «Путь роста и новых возможностей».

Ирина: «Каждый проект — это шаг к более безопасному и умному миру».

— Спасибо всем за то, что поделились своими историями. Было очень интересно!