Авиационная отрасль усиливает внимание к кибербезопасности

В новом отчете SITA Air Transport IT Insights отмечается рост внимания к кибербезопасности, биометрии и устойчивому развитию как основе для будущего авиаперевозок.

Опубликованный на днях отчет SITA Air Transport IT Insights 2024 посвящен тому, как авиакомпании и аэропорты увеличивают инвестиции в кибербезопасность, биометрию и устойчивые ИT-решения, чтобы противостоять новым цифровым угрозам и эффективно справляться с ростом пассажиропотока. По данным SITA, 74% авиакомпаний и 72% аэропортов прогнозируют дальнейшее увеличение расходов на ИТ в течение следующих двух лет. По итогам 2024 года здесь также наблюдался устойчивый рост: расходы достигли $37 млрд для авиакомпаний и почти $9 млрд для аэропортов. Эти инвестиции подтверждают стремление отрасли к созданию условий для более безопасных, удобных и экологичных авиаперевозок.

Одним из наиболее важных направлений для отрасли является кибербезопасность. Согласно отчету, 66% авиакомпаний и 73% аэропортов называют ее в числе трех ключевых приоритетов бизнеса. Это подтверждает растущую значимость защиты критически важных систем и персональных данных пассажиров в условиях современных киберугроз.

Около половины авиакомпаний и три четверти аэропортов начали цифровую трансформацию с модернизации ИT-инфраструктуры, перехода на облачные решения и усиленной защиты данных. Одновременно с этим биометрические технологии и искусственный интеллект способствуют повышению эффективности операций и улучшению уровня сервиса для пассажиров, помогая сделать следующий шаг в развитии отрасли.

В Европе кибербезопасности уделяется еще большее внимание, чем во всем мире: 81% авиакомпаний и аэропортов относят ее к числу важнейших вызовов для индустрии. Регион лидирует в сфере внедрения операционных центров безопасности (Security Operations Centers, SOC) и передовых технологий кибербезопасности, но сталкивается с проблемами интеграции новых решений с существующими традиционными системами.

«Результаты 2024 года свидетельствуют о наступлении поворотного момента для авиационной отрасли. По мере усложнения киберугроз, авиакомпании и аэропорты предпринимают решительные меры для защиты своей операционной деятельности и пассажиров. В то же время технологии биометрии и искусственного интеллекта упрощают процесс путешествия, помогают отрасли удовлетворять растущий спрос и обеспечивать устойчивость в будущем. Очевидно, что индустрия воздушного транспорта переживает трансформацию, и наши цифры это подтверждают», — отметил генеральный директор SITA Дэвид Лаворель.

От безопасного авиасообщения к удобству путешествий

Биометрические технологии продолжают трансформировать процессы обслуживания пассажиров. К 2026 году более половины аэропортов планируют внедрить биометрию при регистрации и сдаче багажа. О намерении начать использовать биометрические системы идентификации к тому же сроку сообщили 70% авиакомпаний. Эти решения позволят ускорить обслуживание пассажиров до 30%, сократить время ожидания до 60% и сделать путешествия более удобными и беспрепятственными.

В то же время решения, основанные на данных, меняют методы работы в авиационной отрасли. Компании используют генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели и машинное обучение для улучшения полетных операций, обслуживания клиентов и более эффективного расхода топлива. Аэропорты фокусируются на информационных платформах и предиктивной аналитике, чтобы принимать решения в режиме реального времени и эффективнее управлять пассажиропотоком.

Примечательно, что 90% авиакомпаний уже внедрили платформы управления данными, 42% исследуют возможности организации своих данных для ИИ-проектов. В европейском регионе отмечается более активное внедрение генеративного искусственного интеллекта (52% против 38% в мире), а также использование видеоаналитики для повышения эффективности разворота рейсов. Ключевой проблемой внедрения биометрии остается обеспечение конфиденциальности данных: это отмечали 76% респондентов в Европе и 49% в мире.

«Авиационная отрасль генерирует огромные объемы данных, но значительная их часть не используется или анализируется поверхностно. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению мы можем глубже изучать эту информацию для совершенствования ключевых областей, таких как эффективность авиаперевозок, устойчивое развитие, безопасность и сокращение издержек. Это также способствует повышению качества обслуживания пассажиров. Благодаря ИИ и аналитике данных отрасль вступает в новую эру технологий для путешествий», — добавляет Дэвид Лаворель.

Интеллектуальные ИТ-решения для достижения целей устойчивого развития

Устойчивое развитие играет все более важную роль по мере того, как индустрия приближается к цели достижения нулевого уровня выбросов до 2050 года. Три четверти авиакомпаний уже используют программное обеспечение для оптимизации полетов, оценки погодных рисков и управления операциями в реальном времени, а более половины — для расчета выбросов углерода. Кроме того, 62% авиакомпаний сотрудничают с поставщиками экологичного авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF), что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом и является наиболее быстрорастущим параметром на пути к глобальным целям в области устойчивого развития.

Аэропорты также работают в этом направлении: 54% из них уже внедрили системы управления энергопотреблением для мониторинга и снижения выбросов. В 2023 году о подобных инновациях отчитывались только 29% опрошенных. Поскольку в предыдущих отчетах сообщалось, что 81% аэропортов планировали внедрить такие системы к 2026 году, можно констатировать уверенное продвижение к цели. Что касается европейских аэропортов, то они лидируют в части обеспечения экологической эффективности: 61% учитывает экологические факторы при выборе ИТ-оборудования, 71% внедряет политику управления жизненным циклом ИТ.

Все описанное выше является частью более широкого тренда, в рамках которого аэропорты и авиакомпании стремительно прогрессируют и внедряют технологии для обеспечения устойчивости операционной деятельности. Это позволяет сделать их работу более экологичной, сэкономить средства и повысить эффективность на пути к цели нулевых выбросов к 2050 году.

«Устойчивое развитие имеет решающее значение для будущего авиации. Это ответственность, которую мы должны принять, чтобы обеспечить долгосрочные изменения, — подчеркнул Дэвид Лаворель. — Внедрение программного обеспечения для оптимизации полетов и использование экологичного авиационного топлива демонстрируют реальный прогресс в части снижения углеродного следа. Объединяя эти усилия с передовыми инструментами аналитики, отрасль уверенно движется к достижению своих экологических целей».

«С одной стороны, рост количества цифровых угроз, а с другой — увеличение пассажиропотока требуют от индустрии активных инвестиций в кибербезопасность, биометрические технологии и устойчивые ИТ-решения. И мы наблюдаем этот преобразующий сдвиг не только в глобальных авиационных хабах Европы, но и в стремительно развивающихся аэропортах Центральной Азии. Интегрируя инновации с существующими системами, используя анализ данных, искусственный интеллект и биометрию, мы улучшаем опыт пассажиров и движем отрасль к более устойчивому будущему», — отмечает Марина Звягина, вице-президент SITA в Восточной Европе, СНГ и странах Балтии.

По мере роста пассажиропотока и увеличения нагрузки на окружающую среду внимание отрасли к технологическим решениям будет определять будущее авиаперевозок.

В отчете SITA Air Transport IT Insights 2024 представлены мнения более 250 руководителей авиакомпаний и аэропортов, охватывающих значительную долю мирового пассажиропотока.