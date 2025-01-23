Энергоемкий мастер селфи в бюджетном сегменте: обзор новинки HUAWEI nova 13

Колоритный, стильный, завораживающий смартфон — неизменный спутник обитателей современного мира технологий.

Сегодня смартфон — не просто средство связи, а отражение индивидуальности каждого из нас. На планете, где, кажется, у каждого в кармане спрятан хотя бы один гаджет, мы находимся в постоянной связи с информацией и друг с другом.

И вот, в руках редакции портала Profit.kz оказалась очередная захватывающая новинка от всемирно известного технологического гиганта — смартфон HUAWEI nova 13. Давайте оценим девайс в работе.

Ранее я неоднократно делала обзоры на предыдущие линейки nova, и каждая новая модель попадала в самое яблочко: дизайн, камера, эргономика и, что немаловажно, цена! На этот раз мне снова выпала удача протестировать устройство сразу после его выхода на глобальный рынок. Первое впечатление от того, как смартфон лежит в руке, и его внешний вид стали своеобразным трамплином для дальнейшего знакомства и всплеска ярких эмоций.

Прежде чем перейти к подробному обзору, важно упомянуть, в какой комплектации поставляется устройство. В аккуратной белой коробке обнаружился привычный набор аксессуаров: руководство пользователя, зарядный кабель с блоком питания, булавка для извлечения SIM-карты и прозрачный чехол. Все идеально разложено по своим отсекам, обеспечена надежная защита и полная безопасность при транспортировке.

Ценители канадских рубашек будут довольны

Дизайн смартфонов серии nova 13 гармонично перекликается от модели к модели и легко узнается на интуитивном уровне, особенно если вам уже доводилось познакомиться с хотя бы одним представителем этой линейки. Однако производители стремятся наделить каждую новинку своей уникальной харизмой, добавляя новые штрихи к внешнему облику.



Логотип на задней панели корпуса выглядит весьма эффектно

На этот раз традиционное звездное орбитальное кольцо, являющееся блоком камер на задней панели корпуса, окружено клетчатым рисунком, напоминающим узор на популярных фланелевых рубашках. Эти мотивы всегда вызывают ощущение уюта и комфорта. На солнце или при искусственном освещении панель переливается светящимися микрочастицами, отражая лишь часть узора. Дымчато-зеленый оттенок подчеркивает минималистичный дизайн и придает устройству элегантный вид.

Подход производителя к дизайну ходовых моделей очевиден: создать узнаваемые черты, которые укрепляют уже завоеванное доверие на рынке, а не завоевывать его заново с каждой новой моделью.

Объединяющими элементами остаются минимализм, легкий шиммер на корпусе, а также округлые и оригинальные формы панели камеры, объединенные в единую фигуру с особым смыслом.

HUAWEI nova 13 — это базовая модель, универсальная и подходящая для любых жизненных ситуаций. Рассматривать ее следует как базовый аксессуар, способный дополнить любой образ и подчеркнуть характер владельца.

В руке лежит комфортно: корпус тонкий — всего 6,98 мм, вес 195 г, ощущения от взаимодействия приятные. Сбоку удобно расположены тонкие клавиши увеличения громкости и блокировки экрана.

Работает аппарат на обновленной операционной системе EMUI 14.2, интерфейс интуитивно понятный. Все контакты, сообщения, важные данные и файлы автоматически синхронизируются через учетную запись Huawei.

Экран и основные основные характеристики

Яркий 6,7-дюймовый OLED-дисплей радует четкой картинкой и плавной частотой обновления до 120 Гц. На деле качество картинки действительно превосходное. Видео, игры или обычный серфинг в сети происходят без задержек, картинка четкая и яркая. Тяжеловесные игры запускать не стоит, оставим это для флагманов, но популярные развлечения вроде «Hay Day» вполне сопоставимы с возможностями аппарата, что уже очень не плохо.

С 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб встроенного хранилища, не придется думать о том, хватит ли места или как быстро работает устройство. Все загружается и работает без задержек, даже при многозадачности.

Тестирование цветовой шкалы показало, что экран передает цвета с высокой точностью и насыщенностью, что особенно заметно при просмотре мультимедиа. Тест серой шкалы продемонстрировал отличную градацию, что позволяет хорошо различать даже самые тонкие оттенки серого. Единственный нюанс — управляемая область не достала до самого края экрана буквально на полмиллиметра, но это никак не повлияло на общее впечатление.

Экран также приятно удивил своей яркостью — даже под прямыми солнечными лучами изображение остается читаемым. Тест мультитач показал отличную отзывчивость: экран без проблем распознал все десять пальцев одновременно, что говорит о его высокой чувствительности и точности работы.

Общий балл тестирования в популярной программе AnTuTu benchmark — 561638, для бюджетной версии смартфона вполне приемлемый результат. Со всеми поставленными задачами устройство справилось без лагов.

Оживляет каждый пиксель

Камера действительно приятно удивила. Основной модуль на 50 Мп обеспечивает четкие и детализированные снимки, в том числе при недостаточном освещении. Это особенно заметно в вечернее время, когда детали остаются хорошо различимыми без чрезмерного шума.

Для того, чтобы оценить базовые возможности камеры, ниже привожу примеры фото на стандартных настройках:



Уличный арт при дневном освещении в пасмурную погоду

Очень нравится цветопередача при дневном освещении, особенно в помещении. Приглушенные естественные оттенки преобладают в каждом кадре.



Основная камера идеально подходит для фуд-съемки в вечернее время в темной обстановке, свойственной городским заведениям



Фото на ультраширик не слишком растянуло кадр, но все, что нужно было, захвачено



Тот же кадр, увеличенный в 3,5 раза. Качеством ничем не отличается от предыдущего кадра.



Режим «диафрагма» — один из самых привлекательных, на мой взгляд.

Благодаря усиленному боке основной акцент внимания направлен на главный объект в кадре. Ну или тот, который камера случайно избрала самостоятельно, такое тоже нередко случается.



Здесь диафрагма четко сработала даже на таком тонком предмете, замылив все остальное. Также отсутствуют резкие переходы от предмета к предмету.



Фото в ночном режиме в час ночи. Глаза видели кромешную тьму, в то время как объектив HUAWEI nova 13 выдал невероятный вид ночного города. Результат проявился моментально без стандартной для ночного режима загрузки. Есть ощущение, что снято на флагман.

Широкоугольный модуль на 8 Мп стал моим фаворитом для съемки пейзажей и городских видов. Он идеально подходит для групповых фото, особенно когда в кадре много участников — все помещаются без проблем.

Видеозапись тоже на высоте. Режим «видеоблог» и встроенные стилизованные фильтры добавляют динамичности и тепла в кадры. Даже на стандартных настройках получается красивая и живая картинка, которая передает уют и атмосферу момента.



Встроенный ИИ моментально определяет предмет в кадре. Одной из ключевых особенностей стала поддержка HDR с использованием искусственного интеллекта. Эта технология сканирует уровни яркости обычного SDR-контента и оптимизирует изображение, делая его более детализированным и глубоким. В итоге свет и тени на снимках приобретают выразительность и объем.

Фронтальная камера на 60 Мп создает мягкое изображение и плавные переходы, с умеренной детализацией. Снимки получаются яркими, четкими и естественными. Здесь приятно удивила натуральность изображения, что редкость для многих смартфонов. Особенно порадовали снимки на закате: мягкие тени и теплые коричневые оттенки создали по-настоящему эстетическое наслаждение. Даже при жестком уличном свете результат был достойным — никаких лишних теней или заломов.

Не каждый смартфон может похвастаться таким качеством, но Huawei nova 13 отлично справился. Снимки получаются не просто хорошими, а буквально художественными, если поймать правильное освещение.



Правее от меня светит солнце, но камера сгладила полуденный жесткий свет и спасла фото от удаления

Насыщенный макромир

Макросъемка в Huawei nova 13 позволяет запечатлеть мельчайшие детали, которые обычно остаются незамеченными. Каждый снимок показывает текстуры и структуры с удивительной четкостью, будь то капли росы на лепестках цветов или узоры на поверхности предметов.

Объекты выглядят реалистично и насыщенно, а цветопередача остается естественной. Даже мелкие детали, вроде ворсинок или крошечных трещинок, четко прорисовываются на фото.

При слабом освещении макрокамера тоже показывает хорошие результаты. Фото сохраняют глубину и детализацию, а автоматическая коррекция света помогает избежать излишней затемненности или засветов.

Примеры макросъемки:



Режим макро дал разглядеть в печеньках не только поры, но и мелкую корицу



Буквально видно слепленные друг с другом снежинки

С каждой новой моделью Huawei явно совершенствует глубину и цветопередачу камер. Даже как базовая модель nova 13 демонстрирует высокий уровень качества съемки, на который точно стоит обратить внимание креаторам и творческим людям.

Магазин приложений AppGallery: удобство и простота использования

HUAWEI AppGallery радует своей интуитивностью. Магазин имеет удобный интерфейс, разделение по категориям и функцию рекомендаций, которая помогает находить нужные приложения быстрее. Раздел «Я» с персональной информацией дает возможность управлять своей учетной записью, настраивать параметры, отслеживать подарки и бонусы, а также просматривать историю покупок. Основные категории приложений в AppGallery и предустановленные на смартфоне рассортированны по тематическим папкам для удобства пользователя:

— Социальные сети: TikTok, Telegram, Snapchat и другие;

— Картографические сервисы: Petal Maps, Waze и локальные аналоги;

— Банковские и финансовые инструменты;

— Развлекательные платформы: видео, музыка, подкасты и уникальные игры;

— Программы для здоровья: фитнес-трекеры, приложения для сна и активности.

Автономность и турбозарядка

Благодаря технологии турбозарядки на 100 Вт всего несколько минут у розетки превращаются в часы активного использования. Буквально на глазах процент заряда растет, и его хватает в итоге на полноценный рабочий день. Это не просто удобно — это спасение в условиях постоянной занятости. Батареи в 5000 мАч сполна хватает для загруженного рабочего графика: важные звонки, переписка, просмотр документов, и все это — без страха, что устройство отключится в самый неподходящий момент.

Настало время сделать вывод и определить самые значимые плюсы:

— стильный и ненавязчивый дизайн, который не надоест со временем;

— легкий и тонкий — комфортно держать в руке;

— камера, позволяющая сделать кадры, сопоставимые с художественной съемкой, при подходящем освещении. Особенно порадовала фронтальная камера;

— хорошая энергоэффективность, обеспечивающая спокойствие на весь рабочий день;

— адекватная цветопередача и яркий экран;

— быстрый отклик экрана на команды, плавный переход;

— приятная цена в соотношении с качеством.

Из минусов:

— отсутствие аудиоразъема. Однако с TWS-наушниками это уже не столь критично;

— на боковых глянцевых гранях корпуса остаются отпечатки пальцев, что требует либо частого протирания, либо использования чехла. Да, это может немного повлиять на внешний вид, но зато добавляет практичности.

HUAWEI nova 13 — символ технологического прогресса и уверенности в завтрашнем дне для компании-производителя. С инновациями и надежностью каждой выпущенной новинкой HUAWEI продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке, включая Казахстан. Будем надеяться, что дальнейшее развитие индустрии смартфонов и новые модели от HUAWEI будут двигаться в правильном русле, не снижая уровень качества.