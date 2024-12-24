Как создать работающий SuperApp

О том, какие возможности для бизнеса открывают «супераппы», как создать свое приложение такого уровня и не растратить ресурсы в пустую.

«Супераппы» (SuperApp) — технологический формат, подразумевающий совмещение десятков сервисов экосистемы в одном приложении. Казахстан, благодаря активной цифровизации, высокому проникновении мобильных технологий и поддержке со стороны государства, стал одной из ведущих площадок для развития SuperApp в Центральной Азии. О том, какие возможности для бизнеса открывают «супераппы», как создать свое приложение такого уровня и не растратить ресурсы в пустую, рассказывает Владислав Манузин, директор по работе с клиентами Axellect.

Status quo формата

SuperApp может стать универсальным инструментом для бизнеса, позволяющим не только повысить узнаваемость бренда, но и открыть для компании новые источники дохода через расширение спектра услуг.

Создание единой среды для взаимодействия с клиентами позволяет повысить их лояльность, обеспечить более удобный сервис — пользователю не нужно переключаться между различными приложениями. Более того, расширение функциональности и новые услуги в SuperApp позволяют не только удерживать существующих клиентов, но и привлекать новых пользователей. При этом анализ данных об их поведении внутри суперприложения дает компании возможность скорректировать свои предложения, лучше понять их наполнение и построить эффективную маркетинговую стратегию.

Монетизация SuperApp может осуществляться через различные каналы. Это может быть комиссия за транзакцию, подписка на премиум-функции, реклама или продажа дополнительных услуг, что открывает новые возможности для повышения доходности бизнеса.

Сейчас казахстанский рынок SuperApp приложений находится в стадии активного роста. Лидером этого сегмента является приложение Kaspi.kz. В нем успешно интегрированы банковские услуги, онлайн-шопинг и прочие сервисы. Успешность проекта обусловлена ранним запуском, фокусом на инновациях, интеграцией с национальными сервисами. Важен и удобный интерфейс: пользователь может совершать операции, не покидая приложение.

Активно развивают свои решения и другие компании, в том числе Halyk Homebank и Freedom Bank, у которых также есть свои SuperApp и уникальные решения для расширения спектра доступных услуг.

Как создать работающее «суперприложение»?

На рынке существует три жизнеспособные бизнес-модели создания SuperApp: собственная сервисная разработка, создание стратегических партнерств и M& A сделки.

Своя разработка оправдана, если компании разрабатывают суперсервис и конкурируют только внутри основного сегмента. Например, в банковской сфере могут одновременно присутствовать самостоятельные онлайн-приложения многих коммерческих банков.

Бизнес-модель, построенная на стратегическом партнерстве или создании совместного предприятия, предполагает, что в рамках SuperApp будет представлена расширенная продуктово-сервисная витрина через добавление непрофильных сервисов от других компаний — вендоров сервисов. Например, традиционный онлайн-банк с интеграцией с внешней платежной платформой Revolut или «ЯндексПэй».

Создание SuperApp приложения путем сделок по слиянию и поглощению (M& A) — возможность сформировать одну из наиболее сложных и универсальных цифровых экосистем. Это подразумевает и in-house разработку собственных профильных и непрофильных сервисов, и включение в SuperApp дополнительных сторонних сервисов за счет их прямого приобретения.

При этом компании не только внедряют новый пользовательский опыт, но и тратят свои ресурсы на интеграцию ранее не изученных бизнес-направлений, например, в индустриях e-com, туризме, FMCG, торговле или банкинге.

Например, в Казахстане через приложение Kaspi.kz пользователи могут получить доступ к банковским операциям, маркетплейсу, оплате коммунальных услуг и налогов, а также различным программам лояльности. В свою очередь, решение Halyk Homebank за счет интеграции небанковских услуг предоставляет пользователям доступ к сервисам покупки билетов и страхования, а также инструментам инвестирования.

Подход к реализации

На практике оптимальный подход к созданию SuperApp экосистемы включает пять базовых элементов.

Первый этап направлен на углубленный анализ потенциала рынка и целевой аудитории будущего приложения. Необходимо определиться с возможностями для роста и достижимой долей рынка. Это может быть реализовано через проведение кастдев-исследований клиентской базы, а также анализ объемов и динамики целевых рынков.

Дополнительные данные для понимания потенциала проекта даст выявление свободных сегментов и возможного спроса на новые функции и сервисы будущего SuperApp приложения.

Второй этап реализации проекта — разработка стратегии по отстройке от конкурентов, формирование гипотезы по развитию SuperApp и выбор наиболее жизнеспособной бизнес-модели создания будущей экосистемы. С этой целью понадобится провести GAP-анализ конкурентной среды на рынке SuperApp и банкинга.

Важно, чтобы при формировании рабочих гипотез эксперты компании учитывали перспективы развития целевых сегментов рынка на ближайшие три года и сверяли свои выкладки с анализом результатов лучших практик в области создания аналогичных по сценарию SuperApp.

Третий этап включает стадию технического аудита платформы и анализа продуктово-сервисного портфеля. Эта ступень завершает предварительные этапы формулирования задачи и условий для создания SuperApp приложения. В этой точке компания формулирует окончательный сценарий развития будущей платформы, определяет текущую и желаемую функциональность приложения, его технологический стек и архитектуру. Бизнес прорабатывает детальный список инструментов, которые станут источниками доходной части приложения.

Проанализировав архитектуры платформы (прикладной, интеграционной и технической), а также определив потенциальные проблемы и риски, компания может подойти к обоснованию целесообразности внедрения и развития SuperApp. В случае принятия положительного решения формулируется список инициатив по функциональности, приоритизированный по оценке потенциального эффекта и трудоемкости. Такой документ можно создать, основываясь на интервью с экспертами, а также на данных по характеристикам продуктово-сервисного наполнения.

Четвертый этап реализации проекта по созданию SuperApp приложения предполагает выбор и анализ наиболее применимых для компании стратегий и целевой бизнес-модели. Комплекс исследований включает оценку гипотез развития на основе buy-or-make анализа, возможностей привлечения In-house или аутсорс команд-разработчиков, а также моделей включения новых продуктов/сервисов путем M& A-сделок или стратегического партнерства. При этом каждый из гипотетических сценариев должен пройти экспертизу с точки зрения наличия достаточных источников финансирования в расходной части бюджета.

Завершающий, пятый, этап заключается в расчете бизнес-кейса и формировании дорожной карты создания, внедрения и дальнейшего развития SuperApp.

На основе проделанной работы компания моделирует денежный поток и формирует бюджет проекта, который включает в себя: оценку доходной и расходной части, расчет точки безубыточности, оценку инвестиций (в т. ч. потенциальных доработок по сценариям), а также верхнеуровневую инвестиционную оценку потенциальных целей в рамках M& A-сценариев.

Создание успешного SuperApp проекта требует комплексного подхода. При этом основными вызовами для компаний, которые могли бы успешно интегрировать такую платформу в свой бизнес, являются недостаток человеческих ресурсов и внутренней экспертизы.

Оптимальным решением в этом случае будет обратиться за поддержкой к экспертам отрасли. Роль консультантов заключается не только в интеграции лучших мировых практик и адаптации решений под локальный рынок. Команда экспертов окажет помощь в подготовке стратегии запуска и монетизации, а также построении экосистемы, учитывающей текущие потребности и возможные точки роста.

Помимо этого, компания может получить рекомендации по разработке мер информационной безопасности и защиты данных, а также соблюдению локального и международного законодательства, особенно в сфере конфиденциальности данных.