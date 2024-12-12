GigaTech и Milestone Systems: надежное партнерство в области видеонаблюдения

Роман Костыря, директор GigaTech, делится опытом сотрудничества с Milestone, рассказывая о ключевых преимуществах и успешных проектах компании.

Сегодня решения по видеонаблюдению востребованы в очень многих сферах — от безопасности на городских улицах до аналитики посещаемости торгового центра. Какие есть нюансы и особенности их использования, как справиться с «зоопарком» инфраструктуры и учесть требования законодательства? Об этих и других вопросах, а также как во всем этом могут помочь решения Milestone — интервью с директором казахстансой компании GigaTech Романом Костыря.

— Роман, можете рассказать, как началось ваше сотрудничество с Milestone Systems и что привлекло вас в их продуктах?

— Наше сотрудничество с Milestone Systems началось с поиска решения, которое могло бы стать основой для построения высококачественных и надежных систем управления видеонаблюдением. Для нас было важно найти платформу, которая не только обеспечивала бы базовые функции видеонаблюдения, но и позволяла интегрировать дополнительные инструменты аналитики, работать с широким спектром оборудования и масштабироваться по мере роста потребностей наших клиентов.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что сотрудничество с Milestone Systems позволило нам выйти на новый уровень в предоставлении услуг в сфере видеонаблюдения. Мы получили возможность предлагать нашим заказчикам решения, которые отличаются высокой производительностью, надежностью и гибкостью. В свою очередь, это укрепило нашу репутацию как надежного партнера и новатора в области безопасности.

— Какое место занимает Milestone Systems в линейке решений, которые вы предлагаете клиентам?

— Milestone Systems занимает ключевое место в нашей линейке решений для управления видеонаблюдением. Во-первых, решения Milestone идеально подходят для проектов любого масштаба — от небольших объектов с ограниченным числом камер до крупных корпоративных систем, охватывающих сотни и даже тысячи устройств.

Во-вторых, открытая архитектура XProtect делает Milestone Systems отличным выбором для тех, кто ищет систему с возможностью кастомизации и интеграции. Мы можем адаптировать платформу под конкретные требования клиента, добавляя модули аналитики, интеграции с системами контроля доступа, датчиками IoT и другими технологиями. Это особенно важно для клиентов, работающих в высокотехнологичных отраслях, где требуется максимальная совместимость и возможность быстро внедрять инновации.

Кроме того, Milestone Systems играет важную роль в нашем предложении благодаря своей надежности и высокому уровню безопасности. Платформа соответствует самым строгим стандартам в области защиты данных и кибербезопасности, что делает ее незаменимой для использования на объектах критической инфраструктуры, в финансовом секторе и в других областях, где требуется повышенный уровень защиты.

А также использование Milestone Systems дает нам возможность предложить заказчикам поддержку широкого сообщества разработчиков и интеграторов. Это означает, что наши заказчики получают доступ к обширному портфелю готовых интеграций и плагинов, что ускоряет внедрение новых функций и снижает затраты на их разработку.

В итоге решения Milestone Systems стали основой для многих наших проектов, обеспечивая нашим заказчикам высокий уровень контроля, удобство использования и уверенность в качестве предлагаемых решений.

— Есть ли особенности, которые наиболее востребованы на рынке Казахстана?

— Если говорить о казахстанском рынке, здесь есть свои уникальные особенности и запросы, на которые Milestone идеально отвечает. Во-первых, это локальная поддержка и наличие партнерской сети. Клиенты ценят, что в Казахстане доступны сертифицированные партнеры Milestone, которые предоставляют оперативную техническую поддержку, консультации и помощь в интеграции. Таким примером может служить наша компания, которая активно продвигает решения Milestone на местном рынке.

Во-вторых, это адаптация к локальным требованиям. В Казахстане важна интеграция с национальными системами безопасности, такими как доступ к государственным базам данных или взаимодействие с локальными стандартами видеонаблюдения. Milestone предоставляет возможности для таких интеграций, что делает ее особенно ценной для предприятий, работающих в сложных или регламентированных условиях.

Кроме того, клиенты часто отмечают гибкость в настройке и управлении. Например, в Казахстане востребованы решения, которые легко интегрируются с уже существующей инфраструктурой, используемой на объектах энергетики, транспорта или в логистике.

Эти преимущества делают Milestone не просто системой управления видео, а универсальным инструментом, который позволяет решать задачи любой сложности. Это особенно актуально в Казахстане, где предприятия ищут не просто готовые решения, а платформы, которые могут быть адаптированы под их уникальные запросы и бизнес-процессы.

— С какими основными сложностями вы сталкиваетесь при внедрении VMS Milestone в Казахстане? Как вам удается их решать?

— При внедрении системы управления видео (VMS) Milestone в Казахстане мы сталкиваемся с рядом специфических вызовов, обусловленных местными условиями и требованиями. Основные из них включают:

1. Инфраструктурные ограничения. В некоторых регионах Казахстана наблюдается недостаточно развитая ИТ-инфраструктура, что затрудняет установку и эксплуатацию высокопроизводительных систем видеонаблюдения.

Решение: Мы проводим предварительный аудит существующей инфраструктуры и при необходимости предлагаем модернизацию сетевых и серверных компонентов. Кроме того, используем возможности Milestone для оптимизации потоков данных и снижения нагрузки на сеть.

2. Климатические условия. Экстремальные температуры и погодные условия в некоторых регионах требуют использования специализированного оборудования, совместимого с VMS Milestone.

Решение: Мы подбираем оборудование, сертифицированное для работы в суровых климатических условиях, и интегрируем его с платформой Milestone, обеспечивая надежную работу системы в любых условиях.

3. Кадровый дефицит: Недостаток квалифицированных специалистов по установке и обслуживанию VMS может замедлить процесс внедрения.

Решение: Мы организуем обучение и сертификацию местных специалистов совместно с Milestone Systems, повышая их квалификацию и обеспечивая качественное обслуживание систем.

4. Соответствие местным нормативам: Необходимость соблюдения национальных стандартов и нормативных актов в области безопасности и обработки данных.

Решение: Мы тесно сотрудничаем с местными регуляторами и юридическими консультантами, чтобы гарантировать полное соответствие систем требованиям законодательства Казахстана.

5. Культурные и языковые особенности: Различия в языке и культурных аспектах могут влиять на восприятие и использование системы.

Решение: Мы адаптируем интерфейс и документацию VMS Milestone на казахский и русский языки, а также проводим обучение с учетом местных культурных особенностей, обеспечивая комфортное использование системы для всех пользователей.

Благодаря комплексному подходу и тесному сотрудничеству с Milestone Systems, нам удается успешно преодолевать эти вызовы и обеспечивать эффективное внедрение VMS на территории Казахстана.

— Насколько актуальны на казахстанском рынке вопросы интеграции VMS с другими системами, такими как системы контроля доступа, аналитики, охранные системы и т. д.?

— На казахстанском рынке вопросы интеграции систем управления видео (VMS) с другими системами, такими как системы контроля доступа (СКУД), аналитики и охранные системы, приобретают все большую актуальность. Компании стремятся к созданию комплексных решений, обеспечивающих высокий уровень безопасности и эффективности.

Интеграция с системами контроля доступа (СКУД): объединение VMS с СКУД позволяет не только контролировать доступ на объекты, но и вести видеозапись всех событий, связанных с проходом через контрольные точки. Это повышает уровень безопасности и упрощает расследование инцидентов.

Интеграция с аналитическими системами: внедрение видеоаналитики позволяет автоматизировать процессы обнаружения подозрительных действий, подсчета посетителей и анализа поведения. Это особенно востребовано в розничной торговле, транспорте и общественной безопасности.

Интеграция с охранными системами: синхронизация VMS с охранно-пожарными системами позволяет оперативно реагировать на тревожные события, автоматически выводя видеопоток с соответствующих камер при срабатывании датчиков. Это повышает скорость и точность реагирования на инциденты.

Таким образом, интеграция VMS с другими системами становится неотъемлемой частью современных решений на казахстанском рынке, обеспечивая комплексный подход к безопасности и управлению объектами.

— Какие функции или возможности VMS Milestone ваши клиенты считают самыми важными для их бизнеса?

— Наши заказчики выделяют несколько ключевых функций VMS Milestone, которые особенно важны для их бизнеса: открытая платформа и гибкость интеграции; масштабируемость, надежность и безопасность, интуитивно понятный интерфейс, расширенные аналитические возможности.

Открытая платформа и гибкость интеграции: Milestone XProtect поддерживает интеграцию с более чем 15 000 камерами и сенсорами, а также с более чем 1 000 приложений, что позволяет создавать индивидуальные решения, соответствующие специфическим требованиям бизнеса.

Все эти функции делают VMS Milestone оптимальным выбором для компаний, стремящихся к эффективному и надежному управлению системами видеонаблюдения.

— Как работает VMS от Milestone?

— Программное обеспечение для управления видео (VMS) можно настроить в соответствии с вашими потребностями: от обеспечения безопасности людей и имущества до повышения эффективности работы и помощи в вопросах кибербезопасности. Оцените возможности VMS от Milestone с помощью эксклюзивной демонстрации, которая позволит ознакомиться с передовыми решениями для управления камерами.

— Как, по вашему мнению, развитие технологий видеонаблюдения влияет на рынок безопасности в Казахстане? Какие изменения наблюдаются в последние годы?

— Развитие технологий видеонаблюдения существенно влияет на рынок безопасности в Казахстане, приводя к ряду значительных изменений:

1. Интеграция с искусственным интеллектом: современные системы видеонаблюдения все чаще оснащаются модулями ИИ, позволяющими автоматически распознавать лица, анализировать поведение и выявлять подозрительные действия. Это повышает эффективность мониторинга и снижает нагрузку на операторов.

2. Развитие облачных решений: внедрение облачных технологий позволяет хранить и обрабатывать большие объемы видеоданных, обеспечивая доступ к ним из любой точки. Это особенно актуально для крупных организаций с распределенной структурой.

3. Увеличение числа камер в общественных местах: в рамках программ по повышению общественной безопасности в Казахстане активно устанавливаются камеры видеонаблюдения в городах и населенных пунктах. Например, в столице Казахстана Астане, реализуется проект «Безопасный двор», предусматривающий установку дополнительных камер во дворах жилых домов.

4. Усиление нормативного регулирования: в последние годы в Казахстане утверждены новые стандарты и правила, регулирующие установку и эксплуатацию систем видеонаблюдения. Это направлено на повышение качества и надежности таких систем.

5. Рост спроса на комплексные системы безопасности: компании все чаще стремятся интегрировать видеонаблюдение с другими системами безопасности, такими как контроль доступа и охранная сигнализация, для создания единой эффективной системы.

Эти изменения способствуют повышению уровня безопасности в стране и стимулируют дальнейшее развитие рынка соответствующих технологий.

— Как вы оцениваете поддержку со стороны команды Milestone Systems? Как это помогает вам в реализации проектов?

— GigaTech оценивает поддержку со стороны Milestone Systems на самом высоком уровне, и я хотел бы отметить несколько аспектов, которые делают это сотрудничество особенно ценным. Во-первых, это оперативная и квалифицированная техническая поддержка. Специалисты Milestone всегда готовы помочь, будь то решение сложных технических вопросов, настройка интеграций или устранение неполадок. Такой уровень оперативности и профессионализма позволяет нам минимизировать время простоя систем, что особенно важно для наших Заказчиков, работающих в критически важных отраслях, таких как энергетика, транспорт и безопасность.

Во-вторых, важную роль играет программа обучения и сертификации, которую предоставляет Milestone. Наши специалисты имеют возможность регулярно повышать свою квалификацию, изучать новые функции платформы и лучше понимать, как ее можно адаптировать под различные сценарии использования. Это помогает нам обеспечивать высокое качество реализации проектов и предлагать нашим пользователям наиболее актуальные решения.

Третьим важным аспектом я бы выделил доступ к обширным ресурсам и инструментам. Milestone предоставляет нам маркетинговые и технические материалы, документацию, руководства и примеры успешных проектов. Это не только облегчает процесс внедрения, но и помогает нам эффективно презентовать решения, демонстрируя их преимущества.

Особое значение для нас имеет партнерская программа Milestone. Она позволяет нам быть частью глобального сообщества профессионалов в сфере видеонаблюдения. Мы получаем доступ к знаниям, обмену опытом и совместной разработке инновационных решений. Например, участие в мероприятиях и конференциях Milestone помогает нам узнавать о новых тенденциях, делиться своими успехами и находить партнеров для реализации комплексных проектов.

Еще одним важным моментом является гибкость и клиентоориентированность команды Milestone. Мы ценим, что специалисты компании всегда готовы учитывать наши пожелания и предложения, помогая адаптировать платформу под специфические потребности наших Заказчиков. Это позволяет нам разрабатывать действительно уникальные решения, которые соответствуют высоким требованиям рынка.