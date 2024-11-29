Рост интереса к цифровым активам: исследование 5 стран Центральной Азии и Кавказа

Эксперты проанализировали и сравнили развитие индустрии ЦФА в пяти странах ЦА.

RISE Research совместно с Freedom Horizons, при участии Международного финансового центра «Астана», Национальной платежной корпорации Казахстана, Mastercard, KPMG Caucasus and Central Asia провели анализ рынка цифровых финансовых активов Центральной Азии и Кавказа. В рамках исследования проведено свыше 35 интервью с ключевыми экспертами и лидерами рынка.

Эксперты проанализировали и сравнили развитие индустрии ЦФА в пяти странах Центральной Азии и Кавказа, восстановили хронологию того, как развивалось регулирование в регионе, составили карту участников экосистемы и изучили ключевые мировые и региональные тренды.

«Криптоиндустрия стран Центральной Азии и Кавказа стабильно растет, следуя глобальному тренду. В регионе уже создана нормативно-правовая база, которая поддерживает как торговлю криптовалютами, так и развитие новых бизнес-моделей на блокчейне. Это исследование помогает участникам рынка глубже понять потенциал региона, ключевые тренды и барьеры в условиях растущего интереса к виртуальным активам», — отмечает Кайрат Калиев, CEO Freedom Horizons.

Казахстан

По данным исследования, налоговые поступления от лицензированных в МФЦА провайдеров услуг цифровых активов демонстрируют устойчивый рост и за 8 месяцев 2024 года достигли $367 тыс. В то же время доходы от майнинга, хотя и значительно выше, подвержены волатильности из-за изменений налоговой политики и дефицита электроэнергии. За 2023 год в бюджет поступило около $16,4 млн от индустрии цифрового майнинга, за 10 месяцев 2024 года — $10,4 млн.

«Мы живем в эпоху значительных изменений в мире финансов благодаря блокчейну и криптотехнологиям. Мировой рынок цифровых активов стабильно растет, включая регион Центральной Азии. Mastercard продолжит поддерживать потребности криптоэкосистемы Центральной Азии и продвигать инновации в цифровых платежах», — сказал Санжар Жамалов, генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии

С января 2023 года по октябрь 2024 года на 11 криптобиржах МФЦА было проведено операций на сумму $815 млн. К октябрю 2024 года количество зарегистрированных пользователей на криптобиржах МФЦА достигло 140 297 человек, что свидетельствует о значительном росте интереса и активности на рынке. Выявлен и портрет среднестатистического казахстанского криптоинвестора: мужчина в возрасте 18–34 лет, преимущественно со средним уровнем дохода.

«Криптовалюты и цифровые активы играют ключевую роль в трансформации финансовой системы Казахстана. Продвигая инновации и создавая надежную регуляторную базу, мы стремимся закрепить за Казахстаном статус регионального лидера в сфере цифровых финансов, способствуя привлечению инвестиций и ускорению экономического роста», — отмечает Еркегали Еденбаев, управляющий директор Офиса лицензирования и финансовых технологий (AFSA).

В последние годы рынок цифровых активов в Казахстане претерпел значительные изменения. В рамках МФЦА были внедрены новые нормативные акты, регулирующие стейблкоины и токенизацию. Эти изменения создают благоприятные условия для развития инновационных бизнес-моделей и расширения сценариев использования цифровых активов. Национальный банк Казахстана стал одним из мировых лидеров в области инноваций, запустив проект цифрового тенге, который был введен в промышленную эксплуатацию всего за три года. Кроме того, на основе успешного пилотного проекта с платежными картами банков второго уровня в 2023 году, Национальный банк разрабатывает проект «Криптокарта», который планируется реализовать в пилотном режиме в следующем году.

«В этом контексте цифровые валюты могут стать важным „мостом“ между миром традиционных финансов и децентрализованными технологиями, обеспечивая безопасный и удобный способ использования цифровых активов в повседневной жизни и способствуя синергии двух финансовых миров. Мы ожидаем, что уже в следующем году система будет готова для пилотирования, и первые владельцы „криптокарт“ смогут их протестировать», — отмечает Бинур Жаленов, советник председателя Национального банка РК, председатель совета директоров НПК

На данный момент нет единого официального источника данных о проникновении криптовалют в Казахстане, оценки варьируются. По экспертным данным, в 2022 году криптовалютами владело около 4% населения, а в 2024 году этот показатель мог достичь 8%. Основными причинами, по которым граждане Казахстана продолжают держать криптовалюты, являются рост их капитализации, растущий интерес к ним как в спекулятивных, так и в инвестиционных целях, а также вера в потенциал технологии блокчейн для повышения финансовой прозрачности и инклюзивности.

Основными барьерами для развития криптовалютного рынка в Казахстане являются медленная интеграция с банковской системой и проблемы с переводами через корреспондентские банки. Эти факторы затрудняют криптобиржам обработку транзакций фиат-крипто, тем самым замедляя развитие индустрии. Среди прочих барьеров можно выделить ограниченную осведомленность населения, а также дефицит продавцов криптовалют, который сдерживает рост ликвидности рынка.

«Согласно нашему опросу и интервью с участниками рынка, основным барьером для развития цифровых активов в Казахстане являются ограниченный доступ к банковским услугам. Многие банки не готовы работать с компаниями в этой сфере, воспринимая их как более рискованных клиентов, что затрудняет переводы и ведение счетов», — подчеркивает Айнур Жантурина, основатель RISE Research.

Узбекистан

Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии и на Кавказе и 33 место в мире по уровню принятия крипто-активов. По состоянию на 2023 год 512 322 человек в Узбекистане владеют крипто-активами, что составляет 1,46% от всего населения. Оборот лицензированных провайдеров в Узбекистане превышает $1 млрд, а поступления в государственный бюджет от крипто-индустрии с 2022 года составили более $3,6 млн. Количество провайдеров крипто-услуг в Узбекистане продолжает расти и на октябрь 2024 года составило 15 компаний.

«В Узбекистане создана всеобъемлющая нормативно-правовая база, начиная еще с 2018 года по сегодняшний день, которая охватывает лицензирование и деятельность провайдеров услуг, противодействие легализации преступных доходов (AML), токенизацию, майнинг и обращение крипто-активов. Такая регуляторная база предоставляет четкие условия работы провайдерам услуг и владельцам крипто-активов, благодаря чему Узбекистан занимает 1 место по уровню принятия крипто-активов в Центральной Азии», — подчеркивает Ерке Асемова, заместитель директора KPMG.

Кыргызстан

Кыргызстану потребовалось чуть более двух лет для разработки законодательства о виртуальных активах: от создания рабочей группы до лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА). Процесс получения лицензии — один из самых доступных в регионе. Страна занимает лидирующую позицию по количеству лицензированных ПУВА в регионе, с 126 компаниями на октябрь 2024 года. За первые 7 месяцев 2024 года объем оборота ПУВА в Кыргызстане превысил $4,2 млрд. По предварительным данным, доля криптообменников в этом объеме составляет около 98%.

Грузия

Правительство Грузии активно продвигает использование блокчейна в государственных процессах уже несколько лет, однако регулирование виртуальных активов вступило в силу только в 2023 году после всестороннего анализа. В сентябре 2022 года Парламент Грузии утвердил нормативную базу для виртуальных активов и сопутствующих услуг, она вступила в силу с 1 января 2023 года. Пакет поправок создал стабильную правовую основу для развития рынка виртуальных активов. Национальный банк Грузии избрал мягкий подход к регулированию ПУВА, решив не вводить пруденциальное регулирование и надзор на начальном этапе.

Армения

Центральный банк Армении разработал проект закона о регулировании криптоактивов, который может быть принят в следующем году. Закон соответствует директиве ЕС MiCA, продолжая гармонизацию с законодательством ЕС. Однако участники рынка опасаются, что требования закона могут быть чрезмерно строгими. Согласно опросу, криптосообщество страны в основном состоит из молодых мужчин, половина из которых не инвестировала в традиционные финансовые инструменты.