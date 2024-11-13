ASUS ExpertCenter E5 AiO. Все-в-одном и даже больше

Моноблоки, как класс продуктов, существуют уже много лет и отлично прижились как в офисах, так и в домах.

И это логично, ведь среди их преимуществ компактность, экономичность, минимум проводов и достойная производительность. Впрочем, есть и недостатки: обслуживать эти устройства менее удобно, чем классические ПК, а это, в корпоративном сегменте, зачастую ценится выше, чем компактность и стиль. Но ASUS решила, что эти недостатки можно минимизировать, а также добавить множество полезных функций именно для офисных работников, сделав полноценный корпоративный моноблок. Так появилась серия ASUS ExpertCenter E5 AiO, с одним из представителей которого мы будем знакомиться.

Итак, каким же должен быть специализированный моноблок для корпоративного сегмента. Попробую оценить с точки зрения своего опыта, который включает как использование офисных устройств, так и их обслуживание.

Начнем с использования. Главные требования — это комфортный для глаз экран, достаточная для выполнения свои задач производительность и минимальный шум. Без хотя бы одной из этих трех составляющих использование устройства превращается в мучение. Требования к обслуживанию совсем другие. В случае с совсем небольшими офисами критичным моментом является простота разборки/сборки для установки или замены компонентов, в случае с офисами покрупнее уже хочется иметь возможность хоть какого-то удаленного доступа и контроля над аппаратной и программной частью и желательно «из коробки», потому что использование сторонних (особенно бесплатных) решений подобного рода зачастую сложно, неудобно и ненадежно с точки зрения информационной безопасности.

Забегая вперед, отмечу, что специалисты ASUS смогли учесть все указанные моменты, а во многих случаях даже предложили корпоративным пользователям больше, чем можно было пожелать. Хотя, конечно, без небольших недостатков тоже не обошлось.

Итак, ASUS ExpertCenter E5 AiO в модификации A5402WVAR прибыл в офис в огромной картонной коробке, в которой, защищенный пенопластом, лежит сам моноблок с уже смонтированным кронштейном, очень тяжелая подставка, внешний блок питания на 120 ватт, набор бумаг и комплект из проводных клавиатуры и мыши. Полноценный набор, позволяющий в считанный минуты привести устройство в «боевое» состояние, особенно с учетом того, что «наш» ExpertCenter E5 AiO поставляется в комплекте с предустановленной операционной системой Windows 11. Прикручиваем основание к кронштейну — инструмент для этого не требуется, подключаем к розетке и рабочее место сотрудника готово.

Внешне моноблок выглядит вполне «офисно» — сдержанный дизайн, никаких кричащих или вычурных элементов. Строгий черный цвет (есть и версии с белым корпусом) корпуса разбавлен лишь серебристым лого «ASUS ExpertCenter» под дисплеем, который, в свою очередь занимает почти всю переднюю панель устройства и с трех сторон окаймлен тонкими гранями корпуса, что смотрится просто отлично. Единственное, что бросается в глаза по сравнению с обычным монитором — это блок web-камеры над экраном.

Так же внимательно дизайнеры ASUS отнеслись и к задней панели — ведь в офисе, особенно на ресепшн, именно эту часть устройства будут видеть достаточно часто. Здесь строгие линии, набор портов, не бросающийся в глаза, и скромный логотип ASUS — глянцевый на матовом фоне. Очень стильно. Кстати, в линейке ASUS ExpertCenter E5 AiO есть версии с дополнительным небольшим дисплеем на задней панели. Очень интересное решение, которое позволяет что-то показывать посетителям в информационных или маркетинговых целях или, например, выводить туда QR-код для подписания и оплаты. Но тестовый экземпляр этого уникального решения, к сожалению, лишен.

Отдельного внимания заслуживает кронштейн, на котором держится моноблок. Он предоставляет возможность не только изменить высоту дисплея и угол наклона, но и обеспечивает поворот из альбомной ориентации в книжную, что уже делает ASUS ExpertCenter E5 AiO на порядок более удобным, нежели большинство классических мониторов при работе в целом ряде приложений. Подставка, в свою очередь дополняет все эти удобства возможностью поворота вокруг своей оси, что тоже бывает полезно в рабочих задачах. Правда, когда будете крутить свой ExpertCenter, не забудьте, что к нему подключен блок питания — это, естественным образом ограничивает углы поворота. А забыть, кстати, не сложно — кабель, просунутый в специальное отверстие в стойке, почти не заметен с рабочего места.

Комплектные клавиатура и мышь у ASUS ExpertCenter E5 AiO — эталонные офисные девайсы. Никаких лишних функций, все только необходимое. У клавиатуры низкие, «ноутбучные» клавиши с коротким и тихим ходом. Несмотря на то, что корпус клавиатуры выглядит достаточно тонким, его прочности с запасом хватает для того, чтобы не прогибаться даже при весьма агрессивном наборе текста. У мыши правильная форма, универсальная и для правшей, и для левшей. Удобно ли ими работать — вполне! Мешает только одно — провода. Да и эстетику моноблока они заметно портят. Сюда бы аналогичный, но беспроводный комплект… но это дополнительная опция, отсутствующая в данной модели.

Что касается «начинки», то в линейке ASUS ExpertCenter E5 AiO есть самые разные устройства, начиная от самых скромных, скажем так, для рядовых пользователей и базового набора ПО, и заканчивая топовыми решениями с мощными процессорами Core i7, RAID-массивом из SSD и оперативной памятью объемом до 64 гигабайт. Тестовый A5402WVAR как раз из простых: Intel Core 3, 8 гигабайт ОЗУ и 256-гигабайтный SSD M.2. Этого набора вполне достаточно для типовых офисных задач.

При этом даже в базовой версии установлен отличный IPS-дисплей с матовой матрицей диагональю 23,8 дюйма (есть более крупная версия с 27-дюмовым дисплеем) разрешением FullHD, работать за которым вполне комфортно, встроенный модуль Wi-Fi 6E, приличная акустика и достаточно широкий для моноблока набор портов, включая гигабитный сетевой порт, карт-ридер и современные USB-Type C и Thunderbolt Type-C.

Отдельно стоит упомянуть web-камеру, которая в наше время конф-коллов во всяких «зумах» и «скайпах», стала чуть ли не главным периферийным устройством. Камера в ASUS ExpertCenter E5 AiO оснащена качественной матрицей с хорошей светочувствительностью, обеспечивающей прекрасную картинку, которая дополняется отличным микрофоном, четко выделяющим голос и отсекающим значительную часть посторонних шумов. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть механическую шторку, которая позволяет мгновенно закрывать и открывать камеру — это и от неудобных моментов в конференциях застрахует и от мании преследования защитит.

Что касается обслуживания аппаратной части, то здесь у ASUS ExpertCenter E5 AiO все в полном порядке. Если захочется расширить память, добавить твердотельный накопитель или жесткий диск — никаких проблем, вам понадобится только отвертка.

Отключаем питание, откручиваем три шурупа, крепящих кронштейн к моноблоку, открываем заднюю крышку, и мы внутри. Еще восемь болтов которые крепят защитный кожух и вот уже перед нами материнская плата с установленными компонентами и системой охлаждения (весьма, кстати, тихой). Быстро и удобно — ничуть не хуже, чем в классическом ПК и намного проще, чем в ноутбуке.

Но удобство замены компонентов это не единственное, что порадует сотрудников, отвечающих за эксплуатируемые в компании устройства. Так как ASUS ExpertCenter E5 AiO является прежде всего корпоративным, он наделен поддержкой нескольких очень удобных программных решений. Прежде всего это ASUS Control Center, который предоставляет возможность удаленного контроля и обслуживания компьютеров, серверов и AiO бизнес-серий. Это решение позволяет в автоматизированном режиме найти все устройства в сети, контролировать их температуры, нагрузку, напряжения, удаленно разворачивать на них операционные системы, устанавливать обновления (в том числе BIOS), изменять некоторые настройки, в частности числе касающиеся ограничений на использование внешних портов, запуска определенных приложений и так далее. Это безусловно упростит жизнь сотрудникам компании, которые занимаются обслуживанием компьютеров и, соответственно, уменьшит время вынужденного простоя устройств из-за каких-либо проблем.

И опять же, как устройство бизнес-серии ASUS ExpertCenter E5 AiO имеет поддержку программного комплекса ASUS Business, который обеспечивает администрирование рабочих станций на малых предприятиях, обеспечивая возможность контроля доступа к веб-сайтам, ограничение доступа к настройкам и портам, создания зашифрованных разделов на дисках, безвозвратного удаления файлов в соответствии с армейскими стандартами и даже, как приятный бонус, возможность установить собственный логотип, который будет отображаться при загрузке BIOS.

Итак, давайте подведем итог. Получилось ли у ASUS создать действительно удобный офисный моноблок? Без сомнения — да! ASUS ExpertCenter E5 AiO предлагает все необходимые возможности для пользователей, а также радует дизайном и эргономикой. Решения для администраторов и вовсе уникальны — это не просто приятное дополнение, а то что вполне может стать решающим фактором при выборе рабочих устройств в офис.

Еще одним важным плюсом ASUS ExpertCenter E5 AiO для казахстанцев станет то, что ASUS Kazakhstan обеспечило наличие на рынке широчайшего ассортимента моноблоков, которые можно купить здесь и сейчас — начиная с самых простых, вроде той модели, что была у нас на тесте и заканчивая топовыми, которые удовлетворят требования даже дизайнеров и 3D-моделлеров, которые работают с очень требовательным ПО. Естественно, в отличие от тестового образца на рынок устройства поставляются с нанесенными на клавиатуру кириллическими символами, которые могут, по заказу, быть дополнены и специфическими символами казахского алфавита. И особенно радует тот факт, что несмотря на все преимущества ASUS ExpertCenter E5 AiO перед традиционными ПК, стоимость их вполне разумна.