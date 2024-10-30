Как Noventiq внедряет BIM-технологии

Кейс по развертыванию решений Autodesk в организации по проектированию ресурсов.

О проекте

— Заказчик: Проектное научно-исследовательское республиканское предприятие;

— Отрасль: проектирование;

— Задача: внедрение BIM-технологий;

— Решение: программные решения Autodesk;

— Результат: внедрение решений Autodesk позволило автоматизировать процессы проектирования и сократить сроки сдачи проектов.

О клиенте

Заказчик является головной организацией по проектированию ресурсов. Предприятие реализует значимые республиканские проекты в сфере энерго- и газоснабжения. Предприятие насчитывает более 400 сотрудников и имеет филиалы во всех областных центрах страны.

Задача

Ранее проектирование систем газоснабжения осуществлялось с использованием программного решения AutoCAD. Для повышения эффективности проектных работ, автоматизации процессов и ускорения сроков сдачи проектов было принято решение о переходе на новые программные продукты, поддерживающие BIM-технологии: Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit и Autodesk Navisworks. Помимо приобретения лицензий возникла необходимость разработки базовых шаблонов для работы и проведения обучения сотрудников работе с новыми программами.

При выборе партнера для реализации этого перехода было принято решение о сотрудничестве с представительством компании Noventiq, которая обладает глубоким опытом внедрения решений Autodesk и обучения в области BIM-технологий.

Решение

Процесс внедрения программных решений Autodesk был тщательно спланирован и длился более двух лет. План работ включал три основных этапа:

1. Обучение персонала: сотрудники прошли интенсивное обучение, направленное на освоение новых инструментов и технологий.

2. Настройка шаблонов и запись видеоинструкций: были созданы и настроены шаблоны, полностью соответствующие специфическим требованиям проекта и нормативным документам. Параллельно велась запись подробных видеоинструкций, которые стали частью обучения и поддержки сотрудников.

3. Выполнение пилотного проекта: завершающий этап позволил протестировать все внедренные решения в реальных условиях.

Обучение

Обучение сотрудников проводилось на базе заказчика. Эксперты Noventiq не только демонстрировали инструменты программных решений, но и наглядно показывали их применение в процессе проектирования. Каждый этап был направлен на глубокое понимание и практическое освоение технологий.

Настройка шаблонов и запись видеоинструкций

Решения Autodesk отличаются исключительной гибкостью, позволяя адаптировать их под разнообразные отраслевые потребности. Для повышения эффективности проектирования и сокращения времени на разработку были созданы специализированные шаблоны, включающие в себя настраиваемые инструменты, которые позволяют упростить работу. Также в ходе проекта велась запись подробных видеоинструкций, необходимых для обучения.

Выполнение пилотного проекта

После того, как настройка шаблонов была завершена, их проверили на пилотных проектах. Эти проекты были полностью переосмыслены и заново спроектированы с использованием новых шаблонов. Это позволило не только протестировать их эффективность, но и задействовать весь инструментарий решений. По итогу обученные сотрудники предприятия с блеском реализовали несколько новых проектов, используя решения Autodesk с поддержкой BIM-технологий.

Результат

Внедрение решений Autodesk стало настоящим прорывом для заказчика. Проекты, которые раньше требовали долгих месяцев на реализацию, теперь завершаются в рекордные сроки, благодаря BIM-технологиям Autodesk.

«Опыт внедрения BIM-технологий на таком предприятии поистине уникален. Мы не только достигли поставленных целей, но и реализовали масштабную работу в короткие сроки», — поделилась Елена Кондратьева, менеджер по развитию бизнеса Autodesk.

«Эффект от внедрения превзошел наши ожидания. За время сотрудничества специалисты компании зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела, способные быстро и качественно решать любые задачи», — подчеркнул главный инженер, подводя итоги успешного проекта.