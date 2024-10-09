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    Освободите свой IT-отдел: Cisco Meraki берет управление сетью на себя

    Cisco Meraki — это мощное и гибкое облачное решение для управления сетевой инфраструктурой.

    9 октября 2024 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт

    Cisco Meraki — это облачная платформа сетевых услуг, предоставляющая унифицированное управление беспроводными и проводными сетями, сетевой безопасностью и IoT. Благодаря API и SDK, Cisco Meraki легко интегрируется в существующую IT-инфраструктуру, обеспечивая гибкость и масштабируемость.

    Почему Cisco Meraki?

    — Упрощение управления: централизованный веб-интерфейс позволяет управлять всеми сетевыми устройствами из одного места, независимо от их географического расположения.
    — Автоматизация рутинных задач: автоматическое развертывание, настройка и обновление устройств, а также устранение неисправностей значительно сокращают время, затрачиваемое на администрирование сети.
    — Повышение безопасности: встроенные функции безопасности, такие как защита от угроз, фильтрация содержимого и VPN, обеспечивают надежную защиту вашей сети.
    — Масштабируемость: легко добавляйте новые устройства и расширяйте сеть по мере роста вашего бизнеса.
    — Аналитика и отчетность: получайте детальную информацию о состоянии сети, производительности и использовании устройств.
    — Интеграция: бесшовная интеграция с другими сервисами от Cisco

    Как работает Cisco Meraki?

    Cisco Meraki использует облачную архитектуру, которая позволяет централизованно управлять всеми сетевыми устройствами. Каждое устройство подключается к облаку Cisco Meraki и получает конфигурацию и обновления программного обеспечения. Это обеспечивает высокую степень автоматизации и упрощает управление сетью.

    Ключевые компоненты Cisco Meraki

    — Беспроводные точки доступа: обеспечивают высокоскоростной беспроводной доступ в интернет для пользователей.
    — Коммутаторы: обеспечивают проводное подключение устройств к сети.
    — Устройства безопасности: защищают сеть от внешних угроз.
    — Системы управления мобильными устройствами: позволяют управлять мобильными устройствами сотрудников.
    — SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network): технология, которая использует программное обеспечение для управления и оптимизации интернет-каналов, обеспечивая более гибкое, отказоустойчивое и эффективное распределение трафика.
    — Smart cameras: облачно-управляемые камеры, которые обеспечивают интеллектуальное видеонаблюдение с встроенной аналитикой и безопасностью.

    Сценарии использования

    — Корпоративные сети: создание масштабируемых и безопасных сетей для крупных предприятий.
    — Розничная торговля: оптимизация работы беспроводных сетей в магазинах и торговых центрах.
    — Гостиницы: предоставление гостям высокоскоростного и надежного Wi-Fi.
    — Образовательные учреждения: создание безопасных и производительных сетей в школах и университетах.

    Пример внедрения Cisco Meraki

    Посмотрите историю успеха клиента по созданию сетевой инфраструктуры с нуля на базе Cisco Meraki.

    Cisco Meraki — это мощное и гибкое решение для управления сетевой инфраструктурой. Благодаря своей облачной архитектуре, автоматизации и широкому набору функций Cisco Meraki позволяет значительно упростить управление сетью и повысить ее эффективность.

    Green Light ITS — ведущий системный интегратор в отрасли информационных технологий и сетевой безопасности, занимающийся комплексными решениями по построению и оптимизации IT-инфраструктуры. Авторизованный партнер Cisco со статусом «Premier».

    Получите консультацию по продукту Cisco Meraki, оставив заявку.

    Контакты официального партнера Cisco в Республике Казахстан:
    г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, «Нурлы Тау», блок 5б, 14 этаж, офис 19
    +7 (727) 312-34-34
    info@greenlight.asia
    greenlightits.com

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