Крупные торговые сети Казахстана обсудили актуальные вопросы в рамках практической конференции «CSI Lab: технологии, идеи, лучшие практики»

В мероприятии приняло участие 50 представителей ИТ-отделов, топ-менеджмента и маркетинга крупных ритейлеров.

25 сентября в Алматы прошла конференция «CSI Lab: технологии, идеи, лучшие практики». В мероприятии приняло участие 50 представителей ИТ-отделов, топ-менеджмента и маркетинга крупных ритейлеров: A-Store, Galmart, Airba Fresh, Cosmart, Decathlon Kazakhstan, ВкусВилл Казахстан, Dina market, Esentai Gourmet, Intermode, MyMart, LOTTE Rakhat, Marco, METRO Kazakhstan, SMALL, Солнечный, Magnum и других. Конференция была организована лидерами рынка автоматизации ритейла в Казахстане — компаниями CSI и ПРОСИСТЕМЫ, при информационной поддержке Центра развития цифровой экономики и Yandex Cloud.

на фото: участники конференции «CSI Lab: технологии, идеи, лучшие практики»

В первой части конференции Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI, поделился трендами автоматизации ритейла Казахстана: лидируют проекты, нацеленные на снижение OPEX, нехватка персонала стимулирует внедрение самообслуживания, растет количество магазинов формата «дискаунтер», предъявляющих свои требования к стоимости открытия. Инструменты e-com проникают в offline, в 2023 году рынок онлайн-продажи продуктов в Казахстане достиг 625,4 миллиона долларов и к 2027 году ожидается рост до 1,5 миллиарда долларов. Ритейлеры расширяют возможности оплаты, в том числе внедрение биометрии, идет увеличение числа BNPL-сервисов (купи сейчас, плати потом). Многие внедряют более персонализированный подход к покупателю: сегментируют аудитории, исследуют их потребности.

на фото: Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI

Акмарал Сатбергенова, руководитель проектного офиса Центра развития цифровой экономики, рассказала про проект Национального каталога товаров и поделилась интересными цифрами и фактами о проекте. Так, например, в базе товарного каталога уже более 8 миллионов уникальных позиций, 4 000 кодов социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ), 23 категории и 183 подкатегории товаров, а участниками проекта стали 9 крупных торговых сетей, которые выбивают чеки с номенклатурой НКТ: Small, Magnum, Солнечный, A-Store, Анвар, iNMART, Ярмарка Ритейл, GraMad.

на фото: Акмарал Сатбергенова, руководитель проектного офиса Центра развития цифровой экономики

Во второй части конференции ритейлеры приняли участие в двух параллельных секциях — «ИТ.Практикум» и «Маркетинг.Практикум». В секции «ИТ.Практикум» в интерактивном формате, работая в командах, участники разобрали, как объединить в рамках проекта цели ИТ-отдела и бизнеса через метрики. Подняли вопросы повышения скорости обслуживания покупателя, производительности работы кассиров, снижения затрат ИТ-отдела и экономии ресурсов. Разобрали, как найти точки оптимизации и где они скрыты. Обсудили инструменты для эффективной работы с покупателем, увеличения среднего чека и частоты покупок.

на фото: участники конференции «CSI Lab: технологии, идеи, лучшие практики»

По итогам бизнес-игры команды защитили проекты повышения эффективности кассовой линии в магазинах, представляя в рамках выступлений цели проекта, требования к системе, плановые результаты, детализируя порядок их достижения.

на фото: участники конференции «CSI Lab: технологии, идеи, лучшие практики»

Во второй части «ИТ.Практикума» подробно рассмотрели две темы: самообслуживание и безопасность на кассовой линии. Как выявлять и решать проблемы, анализировать события, выявлять преднамеренную блокировку касс, рассказал Антон Иманов, директор по продуктам SCO компании CSI. О том, как выявлять нарушения, случаи мошенничества и воровства на живых примерах, рассказал Гурген Тоноян, руководитель направления Set Prisma компании CSI. Он пояснил, как можно добиться существенной экономии ресурсов службы безопасности с помощью преднастроенных правил в программе контроля кассовых операций Set Prisma.

Параллельно в части «Маркетинг.Практикум» проходил тренинг по использованию технологий формирования лояльности. Опыт реальной торговой сети и лучшие практики вовлечения покупателей осветил Антон Славиковский, генеральный директор ТОО «ПРОСИСТЕМЫ». Как решить актуальные задачи маркетинга на живых примерах рассказал Герман Антонов, руководитель направления лояльности компании CSI.

на фото: слева — Антон Славиковский, генеральный директор ТОО «ПРОСИСТЕМЫ», справа — Герман Антонов, руководитель направления лояльности компании CSI

Вместе с собственниками и руководителями отделов маркетинга торговых сетей он разобрал кейсы возврата покупателей из оттока, пояснив, как рационально подойти к расчету стимулирования к возврату и посчитать окупаемость вложений. Также участниками были проработаны задачи стимулирования интереса к новым товарным категориям, увеличения конверсии на всех этапах клиентского пути, тестирования гипотез с минимальными вложениями. Завершил конференцию Александр Михеев, CEO «ВкусВилл Казахстан», рассказом о подходе компании и том, какую концепцию управления использует ритейлер. Он осветил принципы клиентократии — структуры управления, в которой все сотрудники работают на внешнего клиента или внутреннего заказчика, а не на начальника и не для выполнения каких-то установленных правил, поясняя, как важно доверие к своим покупателям, сотрудникам и партнерам.

на фото: Александр Михеев, CEO «ВкусВилл Казахстан»

Антон Славиковский, генеральный директор компании ПРОСИСТЕМЫ, выступил с заключительным словам: «Благодаря активному участию наших клиентов на конференции удалось обменяться бесценным опытом в неформальной обстановке и построить планы по развитию. Буду рад в предстоящем 2025 году увидеть результаты реализации этих планов и достигнутых целей».

Рустам Корчиев, директор по международным продажам, CSI присоединился к нему: «Наша компания совместно с партнерами активно развивает международное направление, мы присутствуем уже в 8 странах. Конференцию в Казахстане мы проводим уже несколько лет и обязательно повторим в следующем году. Мы видим, что такая площадка и формат очень востребованы рынком: это и нетворкинг, и обмен мнениями и проектным опытом. У нас есть подобные мероприятия в Узбекистане и России, и мы планируем масштабировать этот опыт на все страны присутствия. Благодарим всех участников за обратную связь: нам очень важно понимать актуальные задачи ритейлеров для улучшения и развития наших продуктов».

Посмотреть материалы конференции можно по ссылке.