Роботизированная доставка. Перспективы развития в мире и в Казахстане

Технологии доставки товаров претерпевают значительные изменения по всему миру.

Одним из новейших и наиболее перспективных направлений становится доставка с использованием роботов. Разработка и внедрение таких решений обещают не только повысить скорость и эффективность логистики, но и снизить затраты на «последнюю милю», которая традиционно считается наиболее сложной и затратной частью процесса. В Казахстане, как и во многих других странах, эта технология начинает находить применение, но пока находится на стадии становления. Рассмотрим, как сегодня развиваются технологии доставки роботами, и какие перспективы они имеют в Казахстане.

Мировые тренды в роботизированной доставке

С каждым годом количество роботов-доставщиков, используемых по всему миру, растет. В 2023 году глобальный рынок роботизированной доставки оценивался в $212 млн. Прогнозируется, что к 2028 году он достигнет $1,07 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста около 38%

Главными игроками на этом рынке сегодня являются такие компании, как Starship Technologies, Nuro и Amazon Robotics. Эти роботы могут передвигаться как по тротуарам, так и по дорогам общего пользования, доставляя товары конечным потребителям. Например, Nuro получила лицензию на беспилотную доставку в Калифорнии и активно развивает свою сеть доставки товаров питания и других мелких грузов с помощью роботов.

Starship Technologies работает в более чем 200 городах по всему миру, предлагая доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. Компания уже совершила более 4 миллионов доставок с помощью своих автономных роботов, и этот показатель продолжает расти.

Роботы-доставщики: как это работает

Основной задачей роботов-доставщиков является транспортировка небольших партий товаров (например, еды или медикаментов) на расстояния до нескольких километров от склада или магазина. Эти роботы оборудованы камерами, лидарами и другими сенсорами, что позволяет им ориентироваться в пространстве и избегать препятствий. Большинство из них работает автономно, используя карты и алгоритмы машинного обучения для безопасного перемещения в городских условиях.

Помимо наземных роботов активно развивается сегмент дронов. Например, компания Amazon, с ее проектом Amazon Prime Air, продвигает доставку дронами, что позволяет значительно сократить время доставки товаров на малые и средние расстояния.

Роботизированная доставка в Казахстане: текущее состояние

Казахстан еще не достиг уровня массового внедрения роботов для доставки, как это происходит в США или Европе, однако в стране уже начались эксперименты в этой области. В частности, некоторые компании, такие как «Казпочта», уже исследуют возможность внедрения беспилотных транспортных средств для логистики и доставки.

Кроме того, различные стартапы и университеты Казахстана активно занимаются разработкой технологий роботизированной логистики. Например, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби в сотрудничестве с международными партнерами проводит исследования в области автономных транспортных средств, включая роботов-доставщиков и дроны.

А в рамках одного из проектов TechnoWomen — «RoboTechnoGirls» — совсем юные дарования уже демонстрируют свои разработки в области беспилотной доставки.

Преимущества и вызовы для Казахстана

Для Казахстана с его обширной территорией и относительно малой плотностью населения роботизированная доставка может стать настоящим прорывом в сфере логистики. В сельской местности, где доставка товаров часто бывает затруднена из-за отсутствия транспортной инфраструктуры, использование дронов и роботов может стать эффективным решением.

Однако перед внедрением технологии предстоит решить несколько важных задач. Прежде всего, это вопрос законодательного регулирования. В большинстве стран, включая Казахстан, пока отсутствуют четкие законы, регулирующие использование автономных транспортных средств, особенно на дорогах общего пользования. Это затрудняет внедрение роботов-доставщиков в повседневную практику.

Другим важным аспектом является технологическая готовность. Для полноценного внедрения роботизированной доставки необходима соответствующая инфраструктура, включающая надежные сети связи (например, 5G) и системы управления транспортом. Казахстану предстоит решить вопрос модернизации инфраструктуры, чтобы обеспечить широкое применение технологий автономной логистики.

Примеры и перспективы внедрения в Казахстане

Одним из перспективных направлений развития роботизированной доставки в Казахстане может стать использование дронов для доставки медикаментов и других жизненно важных товаров в труднодоступные регионы. Этот опыт уже успешно применяется в ряде африканских стран, где дроны используются для доставки вакцин и медикаментов в удаленные деревни.

В Казахстане, где множество населенных пунктов находится в удалении от крупных городов и торговых центров, подобные технологии могли бы значительно улучшить качество жизни и повысить доступность товаров первой необходимости. Например, доставка лекарств с помощью дронов в сельские районы могла бы помочь сократить время на получение необходимых медикаментов в экстренных случаях.

Также перспективным направлением является доставка еды и товаров повседневного спроса в крупных городах, таких как Алматы и Астана. В условиях роста онлайн-торговли и пандемийного опыта, когда контактные способы доставки стали особенно актуальными, роботы-доставщики могут обеспечить безопасность и удобство для потребителей.

Прогнозы и рекомендации для бизнеса

Несмотря на все вызовы перспективы развития роботизированной доставки в Казахстане весьма обнадеживающие. В ближайшие годы можно ожидать увеличения числа экспериментов в этой области, как со стороны государственных структур, так и частного бизнеса. Инвестиции в развитие технологий автономной доставки и создание соответствующей инфраструктуры могут принести значительные выгоды, особенно в сфере логистики на «последней миле».

Бизнесу, желающему внедрять роботизированные решения, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

— Инвестировать в исследования и разработки: сотрудничество с местными университетами и стартапами может ускорить процесс внедрения роботов-доставщиков.

— Работать над нормативной базой: важно взаимодействовать с государственными органами для разработки законов, регулирующих использование автономных транспортных средств.

— Рассматривать партнерства с международными компаниями: Казахстан может использовать опыт зарубежных компаний, таких как Starship Technologies или Nuro, для создания собственных решений.

Роботы-доставщики — это не просто модный тренд, а реальная технология, которая может значительно изменить лицо мировой и казахстанской логистики. В условиях растущей потребности в быстрых и безопасных способах доставки, особенно в условиях пандемии, автономные роботы становятся востребованным решением. Казахстан, имеющий огромные территориальные и логистические вызовы, имеет все шансы стать одним из лидеров в применении этой технологии в регионе, если сможет вовремя создать необходимые условия для ее внедрения.