В какое время продуктивны казахстанцы и какие инструменты влияют на их работу?

Инновационные рабочие инструменты помогают по-новому взглянуть на организацию труда сотрудников и оптимизировать процессы так, чтобы освободилось время на соблюдение Work-life balance.

После пандемии часть казахстанского бизнеса осталась в удаленном и гибридном форматах работы, а с июля 2023 года в Казахстане появилась «четырехдневка». Аналитики онлайн-сервиса для управления бизнесом Битрикс24 Казахстан провели исследование, изучив, в какое время продуктивны казахстанцы и какие инструменты влияют на их продуктивность. Так, 38% опрошенных выбрали бы для работы четырехдневку, но самым оптимальным вариантом рабочего графика все еще считается пятидневка (43%). При этом наибольшую продуктивность казахстанцы демонстрируют с понедельника по среду (60%) и в утренние часы — 42%. 80% опрошенных считают, что 1-2 часовая сиеста в летние месяцы повысила бы продуктивность работы.

Что касается нагрузки, чуть меньше половины респондентов отметили в своих графиках переработки (42%). 25% опрошенных работают сверхурочно от 5 до 8 часов в неделю. Среди факторов, влияющих на продуктивность, первое место (38%) делят «Комфортные условия работы» и «Полноценный сон». 58% респондентов ответили, что «горящие» дедлайны скорее «подстегивают» их продуктивность.

Инструменты казахстанцев для повышения эффективности труда: корпоративные мессенджеры и чаты — 35%, планировщики и календари — 29%, нейросети — 17%, таск-трекеры (постановщики задач) — 14% и виртуальное рабочее пространство (Битрикс24, Miro) — 5%.

Подводя итоги: 56% опрошенных уже сейчас работает в гибридном и удаленном форматах работы. А для оптимизации труда используют традиционные инструменты — мессенджеры и календари. При этом значительная часть респондентов не работает сверхурочно, что может говорить о том, что технологии, проникающие в работу казахстанцев, повышают ее производительность.

«Наши сотрудники и клиенты на пике современных технологий и все новые инструменты пробуют первыми. Например, нейросети уже почти год, как вошли в повседневное использование. Строгие дедлайны и переработки уходят в прошлое благодаря автоматизации. Недавно появившийся модуль „Потоки“ — это новинка в постановке задач („таск-трекер“), которая распределяет их автоматически в порядке очереди. Если отдел перегружен, его руководитель получит об этом оповещение. Также менеджер сразу увидит, где может „зависнуть“ процесс еще до возникновения трудности. Это помогает равномерно распределить нагрузку», — говорит Сармантай Касенов, директор «Битрикс24 Казахстан».

Исследование проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан с 29 по 31 июля 2024 года среди 1000 респондентов во всех областях Республики Казахстан.

Полная версия исследования:

1. Сколько дней в неделю вы работаете?

1) меньше 4 дней — 16%

2) 4 дня — 7%

3) 5 дней — 54%

4) 6 дней — 12%

5) 7 дней — 12%

2. Сколько часов в день вы работаете?

1) От 1 до 4 часов — 19%

2) От 4 до 8 часов — 45%

3) Более 8 часов — 36%

3. Какой формат работы вы сейчас используете?

1) Работаю в офисе/в рабочем помещении — 44%

2) Гибридный формат (часть дней — в офисе/рабочем помещении, часть — дома/вне офиса) — 20%

3) Удаленно/вне офиса — 36%

4. В какое время Вы наиболее продуктивны?

1) Утро — 42%

2) День — 35%

3) Вечер — 16%

4) Ночь — 8%

5. В какие дни недели вы наиболее продуктивны?

1) Пн-ср — 60%

2) Чт-пт — 29%

3) Суб-воскр — 11%

6. Считаете ли вы, что перерабатываете?

1) Да — 42%

2) Нет — 58%

7. Сколько часов в неделю вы перерабатываете?

1) До 1-2 часов — 63%

2) До 5-8 часов — 25%

3) Более 8 часов — 12%

8. Какой вариант вы считаете самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика?

1) Менее 4 дней в неделю — 14%

2) 4 дня в неделю — 38%

3) 5 дней в неделю — 43%

4) 6 дней в неделю — 2%

5) 7 дней в неделю — 3%

9. Как «горящие» дедлайны влияют на вашу продуктивность?

1) Положительно — 58%

2) Отрицательно — 42%

10. Считаете ли вы, что 1-2 часовая сиеста в летние месяцы повысила бы вашу продуктивность?

1) Да — 80%

2) Нет — 20%

11. Что положительно влияет на вашу продуктивность?

1) Полноценный сон — 38%

2) Комфортные условия работы- 38%

3) Современные инструменты, оптимизирующие рабочий процесс (мессенджеры, бизнес-порталы, постановщики задач) — 7%

4) Жесткие дедлайны — 1%

5) Личная мотивация — 15%

6) Спорт, хобби — 3%

12. Что негативно влияет на вашу продуктивность?

1) Дефицит сна — 35%

2) Некомфортные условия работы — 21%

3) Отсутствие необходимых систем и инструментов для эффективной работы — 9%

4) Отсутствие личной мотивации — 12%

5) Неинтересные рабочие задачи — 10%

6) Плохое самочувствие — 13%

13. Какие инструменты для повышения эффективности рабочего времени вы используете?

1) Таск-трекеры (постановщики задач) — 14%

2) Нейросети — 17%

3) Корпоративные мессенджеры и чаты — 35%

4) Виртуальное рабочее пространство (Битрикс24, Miro) — 5%

5) Календари, планировщики — 29%.