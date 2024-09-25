ASUS AI For Business – неотвратимость ИИ

Искусственный интеллект — это, несомненно, самая горячая технологическая тема современности.

Его можно бояться, ненавидеть, но также и видеть в нем панацею для человечества. А можно использовать его возможности уже сейчас для того, чтобы сделать работу пользователей гораздо удобнее и продуктивнее. И на конкретном примере продуктов ASUS мы посмотрим, как далеко продвинулась инженерная мысль в этом вопросе.

Но прежде несколько слов об ИИ на языке прогнозов и цифр. По оценке компании IDC, глобальные расходы на ИИ (ПО, инфраструктура и услуги) достигнут $632 млрд к 2028 году со средними темпами роста около 30%. Среди основных драйверов аналитическая компания называет генеративный ИИ — на него придется почти треть всего рынка. На втором месте — это инфраструктура. Не секрет, что ИИ требует огромных мощностей для обработки данных — это и дата-центры, и сети, и, наконец, генерирующие электроэнергию мощности. Получается, что ИИ подстегнет рынок ИТ, создав сильную точку роста для него. Кстати, последние новости из области генеративного ИИ говорят о невероятном его прогрессе. Последние модели, к примеру, не только решают задачи, но и обдумывают их решение, подробно разъясняя ход мыслей. Кроме того, в новых моделях появились т. н. агенты (как шаг к масштабированию), они самостоятельно ищут решения задач.

Возвращаясь к ASUS. Судя по всему, производитель перешел от стадии добавленного ИИ-функционала к формированию некой экосистемы, которая обрела название ASUS AI For Business. Эта инициатива реализована в новейшей линейке продуктов ASUS –

ExpertBook. Мы рассмотрим два продукта из этой линейки P5 и B5, а также заострим внимание на возможностях ASUS AI For Business.

Начнем с ExpertBook P5

В компании модель позиционируют как продукт, разработанный для профессионалов в широком понимании этого слова. Со всеми вытекающими из этого выводами — модель оптимизирована для гибридной работы, значит, легкая, прочная, производительная, эргономичная и энергоэффективная. При этом, обладающая развитым набором инструментов AI для более эффективной и производительной работы. Об этом мы поговорим подробнее.

Раскроем некоторые спецификации модели

Корпус ASUS ExpertBook P5 — разработан из алюминия, базируется на платформе Intel Core Ultra (серия 2). К слову, у Intel Core Ultra есть собственный нейронный процессор (NPU). По оценке Intel, генеративный искусственный интеллект работает на таких процессорах до 73% быстрее по сравнению с ПК трехлетней давности. Сам производитель (ASUS) называет подход к проектированию мобильных ПК экологически дружественным, что, конечно, подразумевает экологичное производство, материалы и подход к утилизации отработавших свой срок устройств.

Хорошо поработали в компании и над системами управления: ExpertBook P5 имеет оптимизированную клавиатуру, включая функциональные клавиши, которые обеспечивают быстрый доступ к дополнительным его функциям. Кроме того, за счет переноса портов ввода-вывода, разработчику удалось значительно увеличить рабочую площадь тачпада, сместив его к нижнему срезу корпуса.

Несмотря на тонкий дизайн (толщина устройства 14,9 мм при весе 1,29 кг), разработчикам удалось разместить на правом срезе USB 3.2 Gen 2 и замок Kensington (нано). На левом — 2 разъема Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 и аудио. Завершает все это потрясающий дисплей с разрешением 2,5K и частотой 144 Гц

Несколько слов о системе охлаждения ExpertCool. Здесь она реализована таким образом: воздух забирается в нижней части корпуса, проходит через компоненты, требующие охлаждения, и выходит через специальные вентиляционные отверстия под дисплеем. Такой поход позволил реализовать менее шумные и более производительные системы охлаждения.

Безопасность. Здесь есть несколько сильных инструментов корпоративного уровня. Помимо стандартных решений, таких, как защита BIOS от низкоуровневых атак, функции безопасного запуска (Secure Boot) и встроенного TPM-модуля, имеется софт от McAfee, который также имеет несколько интересных решения на базе ИИ. Например, как искусственный интеллект используется в части обнаружения deepfake-подделок.

А теперь о конкретике, то есть, об AI-продуктах в ExpertBook P5

ASUS AI ExpertMeet — это то, что хотелось бы отметить в первую очередь. И это часть упомянутой экосистемы ASUS AI For Business. Как понятно из названия продукта — это интеллектуальный ассистент, который значительно повышает эффективность виртуальных совещаний с помощью передовых инструментов ИИ. Например, обеспечивая синхронный перевод в режиме реального времени, а микрофон и камера, широко использующие технологии искусственного интеллекта, позволяют обеспечить высочайшее качество даже в условиях световой и звуковой зашумленности (AI-система шумоподавления).

Также стоит сказать о другом фирменном ИИ-инструменте, реализованном в ExpertBook P5, — ExpertPanel. Это интеллектуальный функционал, автоматически подстраивающий систему для оптимизации производительности в текущей модели использования. То есть, в случае если ExpertBook P5 используется в режиме, где не требуется высокая производительность системы, AI автоматически переключает ее на соответствующее пониженное энергопотребление (снижая избыточную производительность), что очень заметно продлевает время в автономном режиме работы.

И, конечно, следует добавить наличие ИИ-ассистента Copilot.

ASUS ExpertBook B5

Не менее интересная модель ASUS ExpertBook B5. Но, в отличие от ранее рассмотренной, ориентируется для бизнеса. Модель сверхлегкая (1,29 кг), при этом имеет на борту новейший процессор Intel Core Ultra с Intel vPro и дискретной графикой NVIDIA (GeForce RTX 2050), а также сенсорный экран 16:10. Ноутбук разработан в соответствии с жестким военным стандартом США MIL-STD 810H, что очень приятный бонус для суперактивного бизнес-использования. По опыту знаем, что мобильные ПК в бизнесе используются на износ, и соответствие ExpertBook B5 стандарту MIL-STD 810H — это очень хороший плюс.

И если мы говорим о корпоративном сегменте, тут, конечно, безопасность на передовой. В ExpertBook B5 представлены сканер отпечатков пальцев и инфракрасная камера, TPM 2.08, считыватель смарт-карт, а также Kensington (нано) для физической безопасности, когда она необходима. Аналогичный подход (по-максимуму) реализован и с точки зрения интерфейсов: два Thunderbolt 4 Type-C, HDMI 2.1, слот для нано SIM, два USB 3.2 Gen 2 и аудио, плюс упомянутые ранее Kensington и считыватель смарт-карт.

Итак, как вы поняли, эта сверхлегкая модель, толщиной 1,89 см, облаченная в полностью металлический корпус, способная работать без подзарядки до 18 часов. И она «нашпигована» ИИ. Здесь и двухсторонняя технология шумоподавления, которая использует сложные методы машинного обучения для того, чтобы сделать конференции комфортными для любой среды, где бы ни находился пользователь. Работает это как ИИ-обработка не только восходящего потока для фильтрации шума вокруг говорящего, так и для нисходящего потока для устранения шума на другом конце провода. То же касается камеры ExpertBook B5. ИИ здесь имеет функцию отслеживания, где фокус автоматически удерживается на вашем лице, помещая его в центре. И, конечно, ИИ теперь работает над улучшением качества изображения.

Ну и Copilot. Без него уже никак.

Самое главное

Это, конечно, не слишком хорошо — спрашивать у ИИ о нем же самом. И тем не менее, мы спросили, задав вопрос о том, как искусственный интеллект помогает в бизнесе. Самое главное из ответа (стилистика сохранена):

— Анализ данных и принятие решений: ИИ может анализировать большие объемы данных, выявлять тенденции и делать прогнозы, что помогает компаниям принимать более обоснованные решения.

— Автоматизация и оптимизация операций: ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка заказов, управление запасами и бухгалтерский учет, что снижает затраты и повышает эффективность.

— Персонализация клиентского опыта: с помощью ИИ компании могут лучше понимать потребности своих клиентов и предлагать персонализированные продукты и услуги, что улучшает клиентский опыт и повышает лояльность.

— Управление рисками и безопасностью: ИИ помогает выявлять потенциальные угрозы и управлять рисками, что особенно важно для финансовых и страховых компаний.

— Инновации и разработка новых продуктов: ИИ способствует разработке новых продуктов и услуг, анализируя рыночные тенденции и потребности клиентов.

И здесь уже добавим от себя — от Homo sapiens

Революционность ИИ многие недооценивают. Но так часто бывало с новыми технологиями. Почти все великие изобретения прошли через эту форму «неприятия». Достаточно вспомнить эпичную историю Белла с его изобретением, телефоном. Впрочем, с ИИ уже проще — его, все-таки, «приняли», так что дело за малым…