Новый канал для поиска вашей аудитории — Telegram Ads с запуском на любом языке
Бывший мессенджер Telegram сегодня превратился в полноценную социальную сеть.
Теперь это и привычные форматы — чат-боты, сториз, E-commerce, и тысячи тематических каналов с качественным контентом и вовлеченной аудиторией. Сейчас на площадке более 900 миллионов активных пользователей в месяц. С одной стороны, в Telegram есть множество различных способов обратиться к аудитории, с другой — качественная целевая аудитория.
По этой причине рекламодатели начинают уделять все больше внимания рекламе на платформе, а именно — Telegram Ads. Недавно в Telegram появилась возможность запускать рекламу на разных языках мира, благодаря чему многие маркетологи обратили внимание на площадку и уже начали тестировать объявления на казахском.
AdHand — это сервис с безопасной оплатой и удобным запуском рекламы в Telegram. Мы знаем все про Telegram Ads и готовы поделиться самой важной информацией. Давайте подробнее рассмотрим форматы рекламы, условия продвижения и возможности повышения эффективности объявлений.
Почему рекламодатели выбирают эту площадку?
Самыми частыми ответами на этот вопрос являются:
1. Поиск новой аудитории.
2. Возможность размещения рекламы в каналах конкурентов.
3. Новая площадка, поэтому мало конкурентов на запуск рекламы.
4. Новый кабинет в TON с возможностью запуска объявлений на любом языке.
Какой формат рекламы в Telegram?
Реклама в Telegram размещается нативно в конце ленты каналов с 1k+ подписчиков. Текст объявления — до 160 символов.
пример объявления
В Telegram Ads существует два рекламных кабинета: в евро и TON. Давайте подробно разберемся в каждом кабинете.
Основные различия двух кабинетов: в евро и TON
Кабинет в евро
В евровом кабинете доступна реклама на русском и узбекском языках. Продвигать можно:
— Telegram-канал
— чат-бот
— внешнюю ссылку
— ваш профиль в Telegram
Также доступно два вида таргетинга:
— Таргетинг на пользователей (гео, язык приложения, тематики и интересы, типы устройств).
— Таргетинг на каналы (язык канала, тематика канала, список конкретных каналов, где вы хотите разместить свою рекламу).
Кабинет в TON
Основным преимуществом кабинета в TON является запуск рекламы на любом языке (кроме русского). На данный момент рекламировать можно:
— Telegram-канал
— чат-бот
— ваш профиль в Telegram
Из видов таргетинга доступен только таргетинг на каналы, но он уже приносит эффективные результаты многим нашим клиентам. Мы решили провести собственный тест кабинета в TON.
При этом эксперты AdHand в ближайшем времени ожидают расширения возможностей кабинета. Хотите узнать об этом первыми? Подпишитесь на наш Telegram-канал.
Как запускать эффективные и успешные кампании в Telegram?
Для начала важно проверить вашу посадочную страницу (канал, бот, сайт и т. д.). Она должна соответствовать правилам Telegram, а именно:
— Любая посадочная страница не должна содержать в себе тематики, запрещенные площадкой: шокирующий контент, агрессивную рекламу, материалы откровенного характера, кликбейты, азартные игры, казино, оружие, наркотики, табак, алкоголь, вредоносное ПО.
— В канале должно быть 5-6 постов, в описании канала — грамотный текст, в котором содержится основная информация о вашей компании/бренде.
— Бот правильно работает, в описании бота — грамотный текст с основной информацией о нем.
— Внешняя ссылка открывает работающую страницу, которая быстро загружается.
Более подробный список правил вы можете прочитать в базе знаний AdHand.
Следующий шаг — грамотная настройка таргетинга
Если с таргетингом на пользователей все довольно просто, то таргетинг на каналы вызывает вопросы у многих рекламодателей. Вот что мы советуем:
1. Начните со списка каналов, потенциально интересных вашей ЦА. Затем попробуйте посмотреть в смежных тематиках. Интересы ЦА — это прямая характеристика ЦА канала. Подбирайте и косвенные, например: профессия, пол, возраст, платежеспособность, локация и тд.
2. Оцените список собранных каналов по качеству. Лучше уделить этому этапу время, чтобы не платить за нерелевантные просмотры. Не забывайте, что в список каналов вы также можете добавить каналы конкурентов. Критерии, на которые стоит обратить внимание:
— Наполнение: частота публикаций, темы и рубрики постов, есть ли опечатки.
— Вовлеченность аудитории канала: среднее количество просмотра постов, взаимодействует ли аудитория с постами.
— Качество аудитории: активность участников, источники подписок, их профили и т. д.
— Статистика канала: ER, охваты, просмотры и т. д. Используйте для этого сервис TGStat.
На подбор каналов следует отвести достаточное время. При этом вы всегда можете обратиться к экспертам AdHand. Мы подберем для вашего бизнеса самые качественные каналы. Больше информации о настройке таргетинга можно также найти в базе знаний AdHand.
Так выглядит выбор каналов в обоих кабинетах Telegram Ads
3. Подготовка текста объявления. Важно, чтобы текст был кратким (до 160 символов) и лаконичным. Telegram не пропускает рекламу с ошибками, большим количеством эмодзи, капслоком, обращением на «ты», характеристик «лучший», «самый», выделение аудитории, например — «только для девушек».
Пример хорошего текста, который пропускается модерацией Telegram: «AdHand — это надежный сервис по закупке рекламы в социальных сетях. Наши эксперты помогают рекламодателям на каждом этапе запуска и предоставляют инструкции».
4. Повышайте CTR:
— Измените расписание показов. Анализируйте время активности вашей аудитории и настройте расписание показов соответственно. Например, если ваша целевая аудитория — офисные работники, размещайте объявления в обеденное время или вечером.
— Измените ставки CPM. Ставку CPM задает рекламодатель. Чем выше ставка, тем больше шанс выиграть аукцион и доставить ваше объявление до аудитории. Постоянно анализируйте эффективность таргетинга и уровень ставки. Увеличивайте ставки на наиболее эффективные таргетинги и объявления.
Запускаться в Telegram проще, чем вы думаете. Эксперты AdHand собрали всю самую важную информацию о Telegram Ads в большую базу знаний. В ней вы можете найти и информацию по пошаговому запуску рекламы, и правила площадки, и наши советы.
Если вы хотите начать рекламироваться в Telegram, то присоединяйтесь к AdHand. Наши эксперты запускают рекламу в Telegram c ее появления, они готовы ответить на вопросы на каждом этапе запуска. Рекламу можно оплачивать безопасно и удобным способом — с карты или по счету.
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