Бывший мессенджер Telegram сегодня превратился в полноценную социальную сеть.

Теперь это и привычные форматы — чат-боты, сториз, E-commerce, и тысячи тематических каналов с качественным контентом и вовлеченной аудиторией. Сейчас на площадке более 900 миллионов активных пользователей в месяц. С одной стороны, в Telegram есть множество различных способов обратиться к аудитории, с другой — качественная целевая аудитория.

По этой причине рекламодатели начинают уделять все больше внимания рекламе на платформе, а именно — Telegram Ads. Недавно в Telegram появилась возможность запускать рекламу на разных языках мира, благодаря чему многие маркетологи обратили внимание на площадку и уже начали тестировать объявления на казахском.

AdHand — это сервис с безопасной оплатой и удобным запуском рекламы в Telegram. Мы знаем все про Telegram Ads и готовы поделиться самой важной информацией. Давайте подробнее рассмотрим форматы рекламы, условия продвижения и возможности повышения эффективности объявлений.

Почему рекламодатели выбирают эту площадку?

Самыми частыми ответами на этот вопрос являются:

1. Поиск новой аудитории.

2. Возможность размещения рекламы в каналах конкурентов.

3. Новая площадка, поэтому мало конкурентов на запуск рекламы.

4. Новый кабинет в TON с возможностью запуска объявлений на любом языке.

Какой формат рекламы в Telegram?

Реклама в Telegram размещается нативно в конце ленты каналов с 1k+ подписчиков. Текст объявления — до 160 символов.



пример объявления

В Telegram Ads существует два рекламных кабинета: в евро и TON. Давайте подробно разберемся в каждом кабинете.



Основные различия двух кабинетов: в евро и TON

Кабинет в евро

В евровом кабинете доступна реклама на русском и узбекском языках. Продвигать можно:

— Telegram-канал

— чат-бот

— внешнюю ссылку

— ваш профиль в Telegram

Также доступно два вида таргетинга:

— Таргетинг на пользователей (гео, язык приложения, тематики и интересы, типы устройств).

— Таргетинг на каналы (язык канала, тематика канала, список конкретных каналов, где вы хотите разместить свою рекламу).

Кабинет в TON

Основным преимуществом кабинета в TON является запуск рекламы на любом языке (кроме русского). На данный момент рекламировать можно:

— Telegram-канал

— чат-бот

— ваш профиль в Telegram

Из видов таргетинга доступен только таргетинг на каналы, но он уже приносит эффективные результаты многим нашим клиентам. Мы решили провести собственный тест кабинета в TON.

При этом эксперты AdHand в ближайшем времени ожидают расширения возможностей кабинета. Хотите узнать об этом первыми? Подпишитесь на наш Telegram-канал.

Как запускать эффективные и успешные кампании в Telegram?

Для начала важно проверить вашу посадочную страницу (канал, бот, сайт и т. д.). Она должна соответствовать правилам Telegram, а именно:

— Любая посадочная страница не должна содержать в себе тематики, запрещенные площадкой: шокирующий контент, агрессивную рекламу, материалы откровенного характера, кликбейты, азартные игры, казино, оружие, наркотики, табак, алкоголь, вредоносное ПО.

— В канале должно быть 5-6 постов, в описании канала — грамотный текст, в котором содержится основная информация о вашей компании/бренде.

— Бот правильно работает, в описании бота — грамотный текст с основной информацией о нем.

— Внешняя ссылка открывает работающую страницу, которая быстро загружается.

Более подробный список правил вы можете прочитать в базе знаний AdHand.

Следующий шаг — грамотная настройка таргетинга

Если с таргетингом на пользователей все довольно просто, то таргетинг на каналы вызывает вопросы у многих рекламодателей. Вот что мы советуем:

1. Начните со списка каналов, потенциально интересных вашей ЦА. Затем попробуйте посмотреть в смежных тематиках. Интересы ЦА — это прямая характеристика ЦА канала. Подбирайте и косвенные, например: профессия, пол, возраст, платежеспособность, локация и тд.

2. Оцените список собранных каналов по качеству. Лучше уделить этому этапу время, чтобы не платить за нерелевантные просмотры. Не забывайте, что в список каналов вы также можете добавить каналы конкурентов. Критерии, на которые стоит обратить внимание:

— Наполнение: частота публикаций, темы и рубрики постов, есть ли опечатки.

— Вовлеченность аудитории канала: среднее количество просмотра постов, взаимодействует ли аудитория с постами.

— Качество аудитории: активность участников, источники подписок, их профили и т. д.

— Статистика канала: ER, охваты, просмотры и т. д. Используйте для этого сервис TGStat.

На подбор каналов следует отвести достаточное время. При этом вы всегда можете обратиться к экспертам AdHand. Мы подберем для вашего бизнеса самые качественные каналы. Больше информации о настройке таргетинга можно также найти в базе знаний AdHand.



Так выглядит выбор каналов в обоих кабинетах Telegram Ads

3. Подготовка текста объявления. Важно, чтобы текст был кратким (до 160 символов) и лаконичным. Telegram не пропускает рекламу с ошибками, большим количеством эмодзи, капслоком, обращением на «ты», характеристик «лучший», «самый», выделение аудитории, например — «только для девушек».

Пример хорошего текста, который пропускается модерацией Telegram: «AdHand — это надежный сервис по закупке рекламы в социальных сетях. Наши эксперты помогают рекламодателям на каждом этапе запуска и предоставляют инструкции».

4. Повышайте CTR:

— Измените расписание показов. Анализируйте время активности вашей аудитории и настройте расписание показов соответственно. Например, если ваша целевая аудитория — офисные работники, размещайте объявления в обеденное время или вечером.

— Измените ставки CPM. Ставку CPM задает рекламодатель. Чем выше ставка, тем больше шанс выиграть аукцион и доставить ваше объявление до аудитории. Постоянно анализируйте эффективность таргетинга и уровень ставки. Увеличивайте ставки на наиболее эффективные таргетинги и объявления.

Запускаться в Telegram проще, чем вы думаете. Эксперты AdHand собрали всю самую важную информацию о Telegram Ads в большую базу знаний. В ней вы можете найти и информацию по пошаговому запуску рекламы, и правила площадки, и наши советы.

Если вы хотите начать рекламироваться в Telegram, то присоединяйтесь к AdHand. Наши эксперты запускают рекламу в Telegram c ее появления, они готовы ответить на вопросы на каждом этапе запуска. Рекламу можно оплачивать безопасно и удобным способом — с карты или по счету.

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