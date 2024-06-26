Штатные роботы-банкиры, или как Отбасы-банк использует RPA и искусственный интеллект в цифровой трансформации

Одними из первых в стране, в 2020 году, в Отбасы банк внедрили RPA-платформу.

Отбасы банк — четвертый по активам банк в Казахстане. Одними из первых в стране, в 2020 году, в Отбасы банк внедрили RPA-платформу. Сейчас роботизация есть в каждом департамента, и команда готова рассказать, как разделяет задачи между реальными и цифровыми сотрудниками.

Банки традиционно первыми осваивают новые технологии — важно быть на шаг впереди конкурентов. Так случилось и с RPA*. Как только технология появилась на рынке Казахстана, IT-департамент Отбасы банка начал выбирать вендора. После сравнения платформ по функционалу и цене остановился на казахстанском разработчике Python RPA — продукт отвечал всем запросам.

*RPA (Robotic process automation) — технология для автоматизации работы, которую люди выполняют за компьютером. Программные роботы вместо человека быстро и без ошибок выполняют задачи, экономя трудочасы и деньги. Создание отчетов, сверка данных, поиск информации, оцифровка данных — любые рутинные задачи могут быть автоматизированы с помощью RPA.

С помощью RPA можно быстро и недорого, по сравнению с другими способами, оптимизировать большое количество бизнес-задач. А в некоторых случаях, например, в работе с государственными порталами, где автоматизация невозможна, RPA — это единственный способ исключить ручной труд и кратно ускорить работу.

Рауан Мусабеков, директор департамента информационных технологий Отбасы банка, рассказал, что осваивать технологию начали аккуратно: «Мы начали роботизацию с IT-блока. Например, у нас есть роботы для блокировки и создания учетных записей, робот для обновления паролей, мониторинга работоспособности систем. Затем начали предлагать другим департаментам роботизировать их рутину. Коллеги первое время относились к нашему предложению настороженно и без энтузиазма. Пришлось потрудиться и доказать, что мы предлагаем отличный инструмент. Результат — спустя четыре года в банке роботизировано более 40 процессов: в HR, IT, финансовом департаменте, в департаменте ипотечного кредитования и в других отделах. Люди начали доверять роботам, и мы ежемесячно получаем запросы на роботизацию»‎.

Первых роботов сотрудники Отбасы банка и Python RPA делали совместно, а масштабировали роботизацию штатные программисты банка уже самостоятельно, по окончании индивидуального курса. Для разработки необходимы только знание Python и бесплатный курс по работе с платформой. В компании появился простой и удобный инструмент для быстрого избавления сотрудников от ручной работы.

Типовые задачи без ручного труда

Рутина банковских сотрудников — проверка документов. Во время реализации масштабной государственной жилищной программы банк столкнулся с колоссальным количеством документов, которые приходилось обрабатывать вручную. На каждый уходило по три минуты, ресурсов не хватало, и на помощь пришли роботы: «Процесс выполнялся сначала вручную, но мы быстро собрали робота на чистом Python. Для распознавания сканов выбрали OCR-решение Tesseract и подключили робота к Оркестратору напрямую — у нашей команды сильные скиллы в Python, и на рынке труда сейчас таких специалистов очень много» — поделился Ергерей Мажит, начальник управления развития системы автоматизации Отбасы банка.

В день робот обрабатывал 2000 документов. Для выполнения такого объема работы за такой же срок нужны 13 реальных сотрудников. Большой пласт работы выполнялся в фоновом режиме без привлечения дополнительных специалистов.

Еще один важный процесс для банка — открытие и закрытие операционного дня в АБИС (автоматизированной банковской системе). Для этого разработан робот-операционист, именно он отвечает за эти процедуры. А после закрытия операционного дня, в 2 часа ночи, робот начинает собирать информацию в АБИСе о всех операциях для балансового отчета. К 7 утра документ готов — без ручного труда, без ошибок, точно в срок.

Защита данных для банков — приоритетная задача. По истечении трудового договора сотрудники должны сразу лишаться доступа ко внутренним системам. Процесс блокировки и выдачи учетных записей тоже доверили роботу: он видит приказы на прием, увольнение в АБИС, дальше уже по матрице ролей и доступов создает, либо блокирует учетные записи в приложениях, таких как, СЭД, АБИС, Active Directory, BPM и других. Блокировка и создание учетных записей с помощью RPA закрыла вопросы информационной безопасности. Это в 5-10 раз дешевле, чем внедрение специального софта для управления доступами (Identity and Access Management). Сотрудники Help Desk не участвуют в этом процессе, робот сам создаёт и отзывает пользовательские доступы в системах.

Роботизировали там, где нельзя автоматизировать

С помощью RPA решается важная задача — работа с государственными порталами. Там невозможна интеграция, поэтому единственный вариант без роботов — это ручная работа человека.

Департамент по работе с проблемными займами каждый день взаимодействует с сайтом Комитета государственных доходов для мониторинга физлиц-банкротов. Ежедневно надо заходить в систему, скачивать отчет, сверять информацию, обновлять внутренний список. Прямой интеграции нет, поэтому задача решается с помощью RPA: программный робот вместо человека заходит в систему и скачивает отчет. Затем сверяет данные с внутренним списком банка. Данные о новых банкротах робот отправляет менеджеру. Ежедневный процесс, на который у реального сотрудника раньше уходило много времени, выполняет программный робот в фоновом режиме и без ошибок.

Ергерей Мажит рассказал и о принципах внедрения роботов:

«У нас сформированы критерии отбора процессов для роботизации. Роботов мы делаем для сокращения человеческих ошибок, повышения управляемости процессов и для высвобождения человеко-часов. Мы не сокращаем штат, а перераспределяем нагрузку, и у сотрудников освобождается время на другие, более сложные задачи».

С Электронной биржей труда также нет прямой интеграции. ИТ-команда Отбасы банка разработала робота-кадровика. Он регистрирует и расторгает трудовые договоры, фиксирует перемещения и увольнения. Робот мониторит HR-приказы в системе и дальше регистрирует события на государственном портале.

Масштабирование и гиператвоматизация

Отбасы банк динамично развивает продукты, сталкивается с большим количеством сложных задач. По этой причине скорость разработки и внедрения решений в приоритете.

«Мы используем low-code продукты для управления бизнес-процессами (BPM), роботов (RPA), чистый Python, инструменты API и многое другое. Если мы видим, что где-то лучше сделать API интеграцию и у нас есть ресурсы для решения этой задачи, то идем по пути интеграции. Бывает, что сначала делаем роботов как временное решение, а после по мере высвобождения ресурсов делаем интеграции» — поделился Ергерей Мажит.

Роботизацией охвачены основные бизнес-процессы банка. Прямо сейчас в разработке масштабный проект с использованием OCR для распознавания плохо читаемых документов. Поиск процессов для роботизации и внедрение RPA стали базовыми задачами. Программные роботы выполняют свою работу, и многие сотрудники даже могут не понять, какой процесс выполнен человеком, а какой — роботом.

«Впереди у банка большие планы на роботизацию, — мы можем смело говорить, что технология RPA показала свою эффективность. Также приятно работать, используя отечественную RPA-платформу Python RPA, которая ничуть не уступает крупным зарубежным платформам» — резюмирует Рауан Мусабеков, директор департамента информационных технологий Отбасы банка.