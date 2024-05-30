Касым Есергепов, QazCloud: бизнес начинает осознавать ценность облачных вычислений

Куда движется облачный рынок Казахстана?

Интервью с генеральным директором QazCloud Касымом Есергеповым.

— QazCloud вышла на рынок в 2017 году. Расскажите, как изменился IT-рынок за это время?

— С 2017 года казахстанский рынок изменился кардинально. Тогда очень много IT-департаментов пользовались собственными серверными инфраструктурами — стойками и дата-центрами.

В группе Фонда «Самрук-Қазына» возникали вопросы относительно количества имеющихся серверов, необходимости их обновления, а также состояния устаревших систем. Кроме того, техническая поддержка масштабной ИТ-инфраструктуры вызывала ряд сложностей. С появлением на рынке QazCloud ситуация изменилась. На сегодня многие промышленные холдинги перешли на использование облачной инфраструктуры. Мы не являемся компанией, которая пришла, чтобы конкурировать с другими облачными операторами, находившимися в тот момент на ранней стадии развития. Скорее, QazCloud сыграл свою роль в формировании рынка облачных услуг и информационной безопасности. Сейчас, возможно, наша компания является ориентиром для других участников этой отрасли. Это подтверждается цифрами и фактами.

Количество провайдеров, которые вышли на этот рынок только за прошлый год, сильно выросло. Появилось еще порядка 20 новых облачных операторов, которые начали предоставлять свои услуги и активно продвигать их.

Появление QazCloud хотя многие считают его административным, на самом деле помогло изменить динамику рынка облачных вычислений и сократить зависимость от внутренних структур. Это означает, что компании начали заниматься своим делом, вместо того чтобы вникать в специализированные аспекты. Многие крупные компании в то время активно расширяли спектр внутренних процессов — сами занимались перевозкой, HR-сервисами, строили серверные инфраструктуры непроизводственного назначения. Это не всегда выгодно и правильно, поскольку может размывать фокус на основную деятельность. Например, горнодобывающие компании должны заниматься обработкой руды и добычей полезных ископаемых, а нефтегазовые предприятия — следовать своему профилю. Узкоспециализированные компании, вроде нашей, способствуют тому, чтобы бизнес мог сосредоточиться на своих стратегических целях.

За эти семь лет облачный рынок вырос и стал заметно более зрелым. Компании уже осознают, что для создания быстрой масштабируемой инфраструктуры необходимы облачные операторы.

«По данным исследовательской компании IDC совместно с Yandex Cloud с 2017 по 2021 год расходы на ИТ в Казахстане выросли в 2,4 раза. В 2022 году темпы роста затрат на ИТ замедлились до 7,4% по сравнению с 2021 годом, но спрос на облачные сервисы среди местных компаний продолжил расти — более чем на 30% в сравнении с 2021 годом. В результате доля расходов на облачные сервисы повысилась до 6,5% в общих затратах компаний на ИТ. Этот показатель все еще значительно ниже, чем на других развивающихся рынках. Например, в России доля расходов на облачные сервисы в 2022 году составила 17%, а в Западной Европе — более 25%. Несмотря на это, мы считаем, что Казахстан значительно приблизился к мировому уровню развития облачного рынка».

Еще одна сфера нашей деятельности — информационная безопасность. Рынок в этой области в Казахстане начал формироваться совсем недавно — всего 7 лет назад. QazCloud также внес свой вклад в создание общепризнанных подходов к безопасности, разработав систему инструментов и четко распределив обязанности. Наши клиенты имеют контроль над доступом и администрированием внутренних систем, в то время как мы обеспечиваем защиту внешнего периметра их информационных систем, а также серверной и компьютерной инфраструктуры. Наша команда сегодня — одна из самых сильных и профессиональных на рынке. У нас есть специализированные группы, которые занимаются предупреждением кибератак и проверкой на уязвимости. Наши специалисты проходят серьезную подготовку, учитывая различные клиентские системы и особенности их отраслей — от логистики до нефтедобычи, что подразумевает различные подходы к защите данных и систем.

— Как изменилась компания за это время?

— С 2017 года произошли значительные изменения. Наша компания начала формироваться на базе Казахтелекома и его дата-центров, а также на основе их каналов связи. Изначально Казахтелеком предоставлял канальную часть для обеспечения связью портфельных компаний и других игроков на рынке. QazCloud же создал свою виртуальную среду. На данный момент QazCloud обладает своими собственными дата-центрами, которые являются основой их инфраструктуры. Также есть канальная часть по городу Астана, где размещена собственная оптика, что позволяет снизить расходы клиентов и обеспечить доступ к облакам. Развернули несколько облаков, образовав треугольник между Алматы, Астаной и Павлодаром, используя каналы и дата-центры Казахтелеком. QazCloud владеет резервной точкой в Акколе для хранения данных. Ввели множество новых сервисов, таких как бэкапирование, Disaster Recovery. С точки зрения информационной безопасности мы расширили наши сервисы, линейка продуктов существенно выросла.

На сегодняшний день QazCloud — это узкоспециализированный оператор облачных вычислений и информационной безопасности. Наш инженерный состав насчитывает около 500 человек, и важно отметить, что доля административного персонала очень низка — всего около 7%, что является одним из лучших показателей на рынке. Мы уже являемся крупным оператором, и в данный момент активно рассматриваем возможности для расширения на рынке.

— Какие компании сегодня пользуются облачными сервисами и готовы отдать на аутсорсинг задачи по информационной безопасности?

— Услуги информационной безопасности, в первую очередь, ориентированы на крупные корпорации и холдинги, обладающие обширными объемами данных, привлекающими внимание хакеров и мошенников. Облачные сервисы используют компании разного масштаба — и мы стремимся удовлетворить все их потребности. Так, с начала прошлого года начали расширять услуги в области виртуализации. Для этого установили облачную платформу VK Cloud и рекомендуем ее клиентам.

— Какова роль QazCloud в развитии экономики Казахстана?

— Мы помогаем государству выстраивать стандарты качества на рынке облачных услуг и информационной безопасности. Также помогаем регулятору в формировании новых правил и требований к хранению и защите информации. Наш новый продукт — электронный магазин SKstore.kz — помогает малому и среднему бизнесу в закупках. QazCloud развенчал миф о непрозрачности закупок Фонда, создав электронный магазин, где можно совершать небольшие, однотипные закупки. Этот продукт показал свою эффективность: из 7000 поставщиков на портале более 60 процентов — представители регионов, а более половины — индивидуальные предприниматели. Таким образом, фонд стал более социальным, открывая свои закупки для обычных жителей страны.

Мы придерживаемся девиза: чем меньше наши клиенты о нас вспоминают, тем лучше мы работаем. Это наше внутреннее руководство, потому что бесперебойная работа означает отсутствие проблем у наших заказчиков.

— С каким трудностями в работе сталкивается оператор облачных вычислений и ИБ сегодня? Какие задачи самые сложные и интересные?

— В работе мы часто сталкиваемся с сравнением между капитальными и операционными расходами при выборе между собственной инфраструктурой и облачными вычислениями. Сравнение часто проводится неправильно. Например, сравнивают покупку сервера с арендой облачных ресурсов, при этом не учитывая, что утилизация сервера может быть всего 10-20 процентов от его заявленной мощности, что влечет за собой лишние расходы на амортизацию и техническую поддержку. В облаке услуги оплачиваются по модели Pay-as-you-go, то есть клиенты платят только за реально использованные ресурсы.

В сфере информационной безопасности часто сталкиваемся с несвоевременным осознанием проблем, которые часто становятся явными лишь после возникновения инцидента, когда данные уже подверглись атаке или шифрованию. Поэтому важно обеспечивать ежедневную защиту информации.

Наиболее захватывающие кейсы — это миграция огромных баз данных, когда нужно переместить обширное хранилище из одного места в другое. Это действительно нетривиальная задача, особенно учитывая необходимость бесперебойной работы всех клиентских систем и бизнес-процессов, например, по продаже билетов.

Мы расследуем детективные истории о попытках майнинга и взлома серверных инфраструктур. Это увлекательно и ответственно — противодействовать киберугрозам, которые могут нарушить работу корпораций. Таких расследований за последние годы набралось множество.

— Какие события стали самыми важными для компании в 2022–2023 годах?

— В 2022–2023 годах успешно запустили электронный магазин, который получил признание у пользователей. Также осуществили миграции инфраструктур крупных компаний и объектов государственной собственности в облако. Кроме того, запустили вторую очередь нашего дата-центра в Косшы.

— Расскажите о вашем сотрудничестве с VK Cloud в Казахстане?

— Мы начали сотрудничать больше года назад. За это время на облачную платформу VK Cloud перешло более 100 клиентов из разных сегментов экономики, включая госучреждения, ритейл, финансы, IT, промышленность и другие отрасли. Появились заказчики из соседних стран. Для нас это очень интересный проект, так как позволил приземлить в Казахстан большое количество IT-инструментов, ранее недоступных локально, но востребованных повсеместно. Так, на VK Cloud доступно более 20 преднастроенных сервисов (IaaS, PaaS), готовых к работе решений по кнопке. Это значит, что можно за несколько минут развернуть инфраструктуру или хранилище данных, подключить современные инструменты для разработки и работы с большими данными, обеспечить резервное копирование и восстановление информации.

Совместно мы реализуем интересные для бизнеса инициативы. Например, в январе этого года в рамках программы поддержки стартапов казахстанские команды могли получить грант до 10 000 000 тенге на разработку продукта или его развитие.

Более того, наши клиенты получили возможность быстро масштабировать бизнес в другие регионы: можно продолжать работать в своем облаке и развивать продукт на внешних рынках, соблюдая законодательство в области хранения данных. VK Cloud, кстати, на сегодня единственный иностранный вендор, локализованный свою платформу в Казахстане.

— Как вы видите дальнейшее развитие компании?

— В ближайшие полгода сосредоточимся на совершенствовании наших сервисов, расширении портфолио и разработке новых продуктов и инструментов. Активно исследуем возможности применения технологий 5G и искусственного интеллекта, чтобы найти способы улучшить опыт наших клиентов. Это требует значительных ресурсов и перехода на более производительную инфраструктуру, что включает применение другого уровня видеокарт и процессоров. Мы стремимся быть впереди времени и соответствовать высоким стандартам прогресса.