ExpertCenter E5 AiO 27

Моноблоки — одни из самых недооцененных сегментов в мире персональных ПК. И абсолютно незаслуженно.

Между тем, у моноблоков множество преимуществ. Даже на поверхности. Среди них — компактность: фактически они занимают столько же места, что и монитор, при этом, очень органично вписываются в любой интерьер — от офиса до малогабаритной квартиры. Они свободны от множества кабелей — все, что вам нужно — подключить моноблок к источнику питания. Так же легко сменить локацию для вашего моноблока — они мобильны. Третье — моноблок, AiO — то есть, устройство «все в одном», означает, что и микрофоны, и спикеры, и камера находятся на борту моноблока. Опять же очень удобно. Кроме того, моноблоки, так же как и настольные ПК, весьма богаты с точки зрения интерфейсов — здесь нет причин со стороны производителя ограничивать пользователя в этом вопросе.

Далее — они обладают высокой ремонтопригодностью, причем, этот уровень намного выше, чем у мобильных ПК. Наконец, они легко поддаются апгрейду, и, опять-таки, гораздо в более широком диапазоне, чем мобильные ПК. Кроме того, такие устройства более экономичные с точки зрения потребления энергии в сравнении с десктопом.

Моноблок будет весьма кстати не только в домашнем офисе, но и в «большом». Причем, там преимущества, описанные выше, усиливаются в разы, благодаря эффекту масштаба.

Таким образом, моноблок — это очень интересное устройство — тот редкий класс, который как бы абсорбирует преимущества как настольных ПК, так и мобильных. Это, безусловно, самая сильная сторона моноблоков. Отсюда и их притягательность.

В целом, если посмотреть на мировой рынок персональных компьютеров, то, по данным IDC, он испытывает ренессанс — после двухлетнего спада, последовавшего за увеличением продаж во время пандемии, он, наконец, показал рост: в первом квартале этого года отгрузки увеличились до 59,8 млн устройств, что на 1,5% больше показателей 2023 года. На этом благоприятном фоне растет спрос и на моноблоки.

На примере модели ExpertCenter E5 AiO 27 (E5702) от ASUS изучим, насколько сильно продвинулась индустрия в этом вопросе.

ExpertCenter E5 AiO 27 (E5702)

В целом, моноблоки линейки ASUS ExpertCenter включают три модели: базовую (E1), среднюю (E3) и «продвинутую» (E5).

ASUS ExpertCenter E5, о котором мы будем говорить по большей мере, исполнен в достаточно «строгом» дизайне, характерном для устройств корпоративного класса. Серия E5702 оснащена 27-дюймовой матрицей.

Дисплей ASUS ExpertCenter E5, кстати, оснащен очень эффектной узкорамочной технологией NanoEdge (экран — это 88% площади), это IPS, имеет высокие углы обзора (178 градусов), он антибликовый, а цветовой охват составляет 100% sRGB, имеется сертификат защиты от синего света TUVRheinland. Моноблок строится на платформе Intel Core 13 поколения, оперативной памяти тут доступно до 32 ГБ, есть возможность добавить до трех накопителей (2 SSD + HDD). И да — доступны уже модели на Intel Core 14 поколения (Intel Core 3 100U, Intel Core 5 120U и Intel Core 7 150U).

Коммуникации — Gigabit LAN и WiFi 6E. Далее — два порта USB-C, включая Thunderbolt 4, 5 USB-A, ридер карт SD, полноразмерный разъем HDMI 2.1 (возможность подключения второго монитора), разъем HDMI1.4 (вход). Кстати, эта модель востребована сейчас — дело в том, что мобильные ПК в основном оснащаются дисплеями 14-15 дюймов, и полноценно работать с такой диагональю сложно. Поэтому, возможность использовать ASUS ExpertCenter E5 как дополнительный большой экран будет оценена по достоинству.





В качестве технологий/средств из области безопасности в ASUS ExpertCenter E5 имеются: инфракрасная камера ASUS AiSense с распознаванием лица и механической шторкой; модуль шифрования TPM и замок Кенсингтона; функция автоматической блокировки Adaptive Lock (компьютер автоматически блокируется, когда пользователь отходит от него); функция автоматической разблокировки с помощью ИК-камеры и Windows Hello. Разумеется, есть тут и зарекомендовавшая себя фирменная система интеллектуального шумоподавления ASUS AINoise-Canceling с массивом микрофонов, как и объемное звучание Dolby Atmos. Добавим сюда совместимость с VESA-кронштейнами, что еще более расширяет ареол использования моноблока — на сей раз в виде информационного киоска/витрины.





Далее — опциональный DVD привод, что не может не радовать — интерес к использованию оптических дисков в корпоративном сегменте, судя по всему, остается.

Чуть больше слов об упомянутой ремонтопригодности. В ASUS констатируют облегченный доступ к компонентам — моноблок легко разбирается и для апгрейда, и для обслуживания. И, разумеется, знакомый многим пользователям ASUS фирменный пакет MyASUS — набор приложений и утилит для оптимизации производительности, диагностики и технической поддержки.

Все для бизнеса

ASUS хорошо поработала и над созданием экосистемы, в версии компании производителя — это ASUS Business. Первый блок — это консалтинг, поддержка и сервис. Среди основных его моментов: возможность размещения спецзаказов, гибкие программы гарантии; быстрорастущий бренд в B2B; высококлассные специалисты и высокая скорость реакции; поддержка проектных сделок и запросов со стороны бизнеса; возможность заказа спецконфигураций и широкая сеть сервисных центров.

Второй блок — собственно, программная экосистема. Тут есть несколько интересных программных пакетов, которые помогают эффективно администрировать парк устройств. Среди них ASUS Business Manager V3.0 (специально для малых предприятий). Пакет помогает администратору упростить контроль доступа к данным, веб-сайтам и настройкам системы, создавать зашифрованный виртуальный раздел на локальном диске, управлять настройками BIOS. Второй пакет –ASUS Control Center — это совершенно новое программное обеспечение для централизованного управления ИТ (отслеживание и контроль серверов ASUS, рабочих станций, мобильных и настольных ПК, моноблоков, тонких клиентов и цифровых вывесок. Далее — ASUS Cloud Recovery (позволяет быстро, удобно и безопасно развернуть заводской образ системы через интернет). Наконец, ASUS Diagnostic Tool — диагностика работоспособности оборудования даже без установленной операционной системы (из BIOS).





То, что вы, возможно, пропустили

Моноблоки давно уже избавились от своих детских болезней. Это мощные, функциональные, элегантные и удобные устройства, которым есть место как в домашнем офисе, так в «большом» офисе. Они, безусловно, станут не только его украшением, но и привнесут новое дыхание в него. При этом, ASUS ExpertCenter E5, как, впрочем, и другие модели одноименной линейки — это не исключительно большой бизнес. Малый бизнес, часто ограниченный в ресурсах, будет приятно удивлен зрелостью экосистемы ASUS, который в ряде случаев автоматизирует «дорогие» рутинные процедуры для локального ИТ небольшого масштаба.