Следите за новостями

Цифра дня

34-е место из 64 занял Казахстан в рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

ExpertCenter E5 AiO 27 — бизнес оценит

Моноблоки — одни из самых недооцененных сегментов в мире персональных ПК. И абсолютно незаслуженно.

13 мая 2024 12:45, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт

Между тем, у моноблоков множество преимуществ. Даже на поверхности. Среди них — компактность: фактически они занимают столько же места, что и монитор, при этом, очень органично вписываются в любой интерьер — от офиса до малогабаритной квартиры. Они свободны от множества кабелей — все, что вам нужно — подключить моноблок к источнику питания. Так же легко сменить локацию для вашего моноблока — они мобильны. Третье — моноблок, AiO — то есть, устройство «все в одном», означает, что и микрофоны, и спикеры, и камера находятся на борту моноблока. Опять же очень удобно. Кроме того, моноблоки, так же как и настольные ПК, весьма богаты с точки зрения интерфейсов — здесь нет причин со стороны производителя ограничивать пользователя в этом вопросе.

Далее — они обладают высокой ремонтопригодностью, причем, этот уровень намного выше, чем у мобильных ПК. Наконец, они легко поддаются апгрейду, и, опять-таки, гораздо в более широком диапазоне, чем мобильные ПК. Кроме того, такие устройства более экономичные с точки зрения потребления энергии в сравнении с десктопом.

Моноблок будет весьма кстати не только в домашнем офисе, но и в «большом». Причем, там преимущества, описанные выше, усиливаются в разы, благодаря эффекту масштаба.

Таким образом, моноблок — это очень интересное устройство — тот редкий класс, который как бы абсорбирует преимущества как настольных ПК, так и мобильных. Это, безусловно, самая сильная сторона моноблоков. Отсюда и их притягательность.

ExpertCenter E5 AiO 27

В целом, если посмотреть на мировой рынок персональных компьютеров, то, по данным IDC, он испытывает ренессанс — после двухлетнего спада, последовавшего за увеличением продаж во время пандемии, он, наконец, показал рост: в первом квартале этого года отгрузки увеличились до 59,8 млн устройств, что на 1,5% больше показателей 2023 года. На этом благоприятном фоне растет спрос и на моноблоки.

На примере модели ExpertCenter E5 AiO 27 (E5702) от ASUS изучим, насколько сильно продвинулась индустрия в этом вопросе.

ExpertCenter E5 AiO 27 (E5702)

В целом, моноблоки линейки ASUS ExpertCenter включают три модели: базовую (E1), среднюю (E3) и «продвинутую» (E5).

ASUS ExpertCenter E5, о котором мы будем говорить по большей мере, исполнен в достаточно «строгом» дизайне, характерном для устройств корпоративного класса. Серия E5702 оснащена 27-дюймовой матрицей.

ExpertCenter E5 AiO 27

Дисплей ASUS ExpertCenter E5, кстати, оснащен очень эффектной узкорамочной технологией NanoEdge (экран — это 88% площади), это IPS, имеет высокие углы обзора (178 градусов), он антибликовый, а цветовой охват составляет 100% sRGB, имеется сертификат защиты от синего света TUVRheinland. Моноблок строится на платформе Intel Core 13 поколения, оперативной памяти тут доступно до 32 ГБ, есть возможность добавить до трех накопителей (2 SSD + HDD). И да — доступны уже модели на Intel Core 14 поколения (Intel Core 3 100U, Intel Core 5 120U и Intel Core 7 150U).

ExpertCenter E5 AiO 27

Коммуникации — Gigabit LAN и WiFi 6E. Далее — два порта USB-C, включая Thunderbolt 4, 5 USB-A, ридер карт SD, полноразмерный разъем HDMI 2.1 (возможность подключения второго монитора), разъем HDMI1.4 (вход). Кстати, эта модель востребована сейчас — дело в том, что мобильные ПК в основном оснащаются дисплеями 14-15 дюймов, и полноценно работать с такой диагональю сложно. Поэтому, возможность использовать ASUS ExpertCenter E5 как дополнительный большой экран будет оценена по достоинству.

ExpertCenter E5 AiO 27
ExpertCenter E5 AiO 27

В качестве технологий/средств из области безопасности в ASUS ExpertCenter E5 имеются: инфракрасная камера ASUS AiSense с распознаванием лица и механической шторкой; модуль шифрования TPM и замок Кенсингтона; функция автоматической блокировки Adaptive Lock (компьютер автоматически блокируется, когда пользователь отходит от него); функция автоматической разблокировки с помощью ИК-камеры и Windows Hello. Разумеется, есть тут и зарекомендовавшая себя фирменная система интеллектуального шумоподавления ASUS AINoise-Canceling с массивом микрофонов, как и объемное звучание Dolby Atmos. Добавим сюда совместимость с VESA-кронштейнами, что еще более расширяет ареол использования моноблока — на сей раз в виде информационного киоска/витрины.

ExpertCenter E5 AiO 27
ExpertCenter E5 AiO 27

Далее — опциональный DVD привод, что не может не радовать — интерес к использованию оптических дисков в корпоративном сегменте, судя по всему, остается.

Чуть больше слов об упомянутой ремонтопригодности. В ASUS констатируют облегченный доступ к компонентам — моноблок легко разбирается и для апгрейда, и для обслуживания. И, разумеется, знакомый многим пользователям ASUS фирменный пакет MyASUS — набор приложений и утилит для оптимизации производительности, диагностики и технической поддержки.

ExpertCenter E5 AiO 27

Все для бизнеса

ASUS хорошо поработала и над созданием экосистемы, в версии компании производителя — это ASUS Business. Первый блок — это консалтинг, поддержка и сервис. Среди основных его моментов: возможность размещения спецзаказов, гибкие программы гарантии; быстрорастущий бренд в B2B; высококлассные специалисты и высокая скорость реакции; поддержка проектных сделок и запросов со стороны бизнеса; возможность заказа спецконфигураций и широкая сеть сервисных центров.

Второй блок — собственно, программная экосистема. Тут есть несколько интересных программных пакетов, которые помогают эффективно администрировать парк устройств. Среди них ASUS Business Manager V3.0 (специально для малых предприятий). Пакет помогает администратору упростить контроль доступа к данным, веб-сайтам и настройкам системы, создавать зашифрованный виртуальный раздел на локальном диске, управлять настройками BIOS. Второй пакет –ASUS Control Center — это совершенно новое программное обеспечение для централизованного управления ИТ (отслеживание и контроль серверов ASUS, рабочих станций, мобильных и настольных ПК, моноблоков, тонких клиентов и цифровых вывесок. Далее — ASUS Cloud Recovery (позволяет быстро, удобно и безопасно развернуть заводской образ системы через интернет). Наконец, ASUS Diagnostic Tool — диагностика работоспособности оборудования даже без установленной операционной системы (из BIOS).

ExpertCenter E5 AiO 27
ExpertCenter E5 AiO 27

То, что вы, возможно, пропустили

Моноблоки давно уже избавились от своих детских болезней. Это мощные, функциональные, элегантные и удобные устройства, которым есть место как в домашнем офисе, так в «большом» офисе. Они, безусловно, станут не только его украшением, но и привнесут новое дыхание в него. При этом, ASUS ExpertCenter E5, как, впрочем, и другие модели одноименной линейки — это не исключительно большой бизнес. Малый бизнес, часто ограниченный в ресурсах, будет приятно удивлен зрелостью экосистемы ASUS, который в ряде случаев автоматизирует «дорогие» рутинные процедуры для локального ИТ небольшого масштаба.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.