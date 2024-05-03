Розничная сеть Greenwich: загрузка касс самообслуживания до 81% в часы пик подтверждает их эффективность

Сеть усовершенствовала свою ИТ-инфраструктуру — к началу 2023 года перевела кассы всех магазинов на новое ПО, а также впервые предложила своим покупателям кассы самообслуживания.

Greenwich — крупнейший объект формата «сетевой ритейл» в Павлодарской области. Компания ТОО ПКФ «Атриум» управляет работой одного гипермаркета и девяти супермаркетов, на этапе открытия еще четыре магазина, в том числе, в Астане. Полтора года назад сеть усовершенствовала свою ИТ-инфраструктуру: к началу 2023 года перевела кассы всех магазинов на новое программное обеспечение, а также впервые предложила своим покупателям кассы самообслуживания. Проект прошел при поддержке компании «ПРОСИСТЕМЫ» на разработках CSI: кассовой системе Set Retail и кассах самообслуживания CSI K.

Ритейлер поделился статистикой и ключевыми результатами обновления.

Каждый пятый покупатель выбирает кассу самообслуживания

Greenwich тщательно следит не только за качеством продуктов в сети, но и за удобством покупателей — поэтому самообслуживание применяется не только в торговом зале, но и на кассовой линии. В качестве альтернативы обычным кассам в магазинах установили суммарно 20 касс самообслуживания (КСО), в перспективе появится еще столько же.

Кассы самообслуживания устанавливаются «островами»: от 2 до 6 штук на магазин. На несколько касс достаточного всего одного кассира-помощника, который отвечает на вопросы покупателей и подтверждает возраст — это помогает магазину экономить и оптимизировать работу персонала. Кассы компактные, торговое пространство используется более эффективно. Повышается проходимость торговой точки и, главное — растет удовлетворенность покупателей.

Положительные отзывы покупателей подтвердились цифрами: в марте 2024 ритейлер снял статистику по работе КСО и проанализировал изменения, произошедшие с момента их запуска, на примере нескольких магазинов. Оплачивать покупки самостоятельно предпочитает порядка 20% покупателей — такова доля чеков на КСО от общего количества чеков магазина.

Покупатели и сотрудники привыкли к кассам самообслуживания. Незавершенных или отмененных покупок стало в четыре раза меньше, чем в начале. Покупка при средней корзине в 4-5 товаров длится примерно одну минуту.

Загрузка* островов за 1,5 года выросла в среднем на 20% и сегодня стабильно находится в районе 60-70%. В магазине, где работает шесть КСО, в предновогодние дни остров был загружен до 81% — это говорит о большой востребованности самообслуживания и его реальной способности разгружать классические кассы.

«Кассы самообслуживания помогают нам оптимизировать занятость персонала в течение дня, победить очереди в часы пик, увеличить пропускную способность торговой точки. Сразу у двух магазинов с КСО на 20% выросла общая пропускная способность (т.е. количество покупок). Учитывая, что загрузка островов еще не 100%, мы продолжим раскрывать их потенциал», — говорит Марк Сорокин, IT Директор ТОО ПКФ «Атриум».

«Приятно, что новые кассы выбирают не только молодые покупатели, всегда склонные пробовать новое, но даже пожилые люди — им комфортно делать покупки в своем темпе, когда никто не стоит за спиной в очереди», — отметила Назым Зайнолда, директор по развитию ТОО ПКФ «Атриум».

Новая кассовая система сократила издержки на ИТ и управляет работой всех касс: классических и самообслуживания

Внедрению касс самообслуживания предшествовала замена кассовой системы на обычных кассах — Greenwich перешел на Set Retail за три месяца. Прежнее решение перестало отвечать требованиям компании по скорости и стоимости поддержки, а также скорости внесения доработок в продукт — в том числе, связанных с законодательными изменениями в стране. Триггером замены стала работа с маркированными товарами: Greenwich нужно было ПО, которое гарантированно поддержит все процессы работы с маркировкой (маркировке подлежат табачная продукция и обувь).

Новая система централизованно управляется и обновляется, разработчики постоянно совершенствуют продукт, обеспечивая готовность к законодательным изменениям.

На момент реализации проекта не только кассовое ПО, но и другие продукты семейства Set успешно работали в казахстанских торговых сетях: SMALL, A-Store и других. Была готова интеграция с системой лояльности RS.Loyalty от АСТОР, которую использует Greenwich. Кассы самообслуживания CSI K также работают под управлением Set Retail.

«Set Retail работает на Linux — работа касс стала более стабильной и надежной, меньше проблем, а все текущие заявки выполняются моментально. За техническую поддержку софта и оборудования в наших магазинах отвечают специалисты компании «ПРОСИСТЕМЫ». Они также обучали наших кассиров работать на новых кассах самообслуживания. Благодарим коллег за сотрудничество и продолжаем вместе развивать наши проекты на благо покупателей!», — подытожил Марк Сорокин.

*Загрузка: расчетной нормой (условными 100%) при аналитике в данном случае считается 1800 покупок на 1 КСО в неделю (график работы с 09:00 до 23:00).