Dell XPS 17 9720 c ИИ

Крупнейшие мировые производители стремятся «подружить» свои устройства с технологиями искусственного интеллекта.

Dell не осталась в стороне от этой тенденции благодаря внедрению в Windows интеллектуального помощника Copilot на основе искусственного интеллекта. Теперь ИИ доступен на устройствах Dell прямо с рабочего стола. На примере Dell XPS 17 9720, кстати, самого мощного мобильного ПК в линейке производителя, мы посмотрим, как это работает. Но прежде несколько слов о модели.

Начнем с того, что топовая модель — это, конечно, топовые компоненты и характеристики, среди которых процессоры Intel Core вплоть до 12-го поколения, графика NVIDIA GeForce RTX (3050 или 3060), память DDR5. Вся эта мощь работает как бы «по заказу» благодаря опции Dell Performance, которая позволяет переключать предустановленные режимы в секунду: бесшумный, производительный, холодный и оптимизированный. Каждый режим предконфигурирован и предлагает выверенные настройки в зависимости от требуемых задач, которые раскрыты в их определении. В этой же части интересные находки есть и с точки зрения оптимизации теплового дизайна, который заключается в особой конструкции системы обдува компонентов (двойной комплект выходных вентиляторов), что привело к значительному увеличению общего воздушного потока и эффективности системы охлаждения.

Дисплей — еще одна сильная часть Dell XPS 17 9720. Отлично сбалансированный 17-дюймовый Infinity Edge, оснащенный технологией Eyesafe (снижение вредного синего). Тут же — клавиатура с полноразмерными клавишами, широкая удобная сенсорная панель. В общем, все для эффективной креативной деятельности.

О дизайнерских находках в Dell XPS 17 9720 можно говорить часами. В целом, это очень стильное устройство, в котором каждая деталь тщательно обдумана, функциональна и призвана сделать работу с ним максимально продуктивной.

Ну, а теперь об искусственном интеллекте, который добавляет еще один приятный штрих в эту картину.

Dell XPS 17 9720 + Copilot в Windows

Перед тем, как приступить, несколько слов о том, какие существуют учетные записи в Copilot в Windows. И это важно, так как тут затрагивается вопрос корпоративных политик. Итак, вариантов всего два — Microsoft Copilot с коммерческой защитой данных (ранее известный как Bing Chat Enterprise) и Microsoft Copilot с чатом на основе графов (ранее известный как Microsoft 365 Chat). Основное отличие в том, что, как понятно из контекста, при использовании Copilot с коммерческой защитой данных история чата недоступна.

В целом, ретроспективно, идея Copilot в Windows — это ответ на успехи так называемого «генеративного ИИ», который отождествляется с ChatGPT как первой ласточкой в этом сегменте. Конечно, при более пристальном рассмотрении к генеративному ИИ есть много вопросов (например, деградация качества выдачи, релевантность выдачи и т. д.). Но нужно отдать должное — тут есть и очень интересные вещи, которые дают возможность значительно усилить креативную составляющую любого пользователя, и более того — открыть новые грани в творчестве. Во-вторых, тут также можно говорить о росте производительности. К примеру, многие журналисты уже используют такой ИИ как источник «сырых» первичных данных. То же касается генерации визуального контента — это еще одно популярное направление для генеративного ИИ.

В Windows 11 идея Copilot выросла из Bing Chat (кстати, в Microsoft отмечают, что Copilot в Windows в настоящее время доступен в виде предварительной версии, что сразу снимает ряд вопросов у пользователей), разумеется, обогатившись как функционалом, так и, собственно, генеративным ИИ. Вызвать его можно либо с панели задач, либо с помощью горячих клавиш Win+C. С точки зрения интерфейса Copilot в Windows отображается в виде боковой панели, закрепленной в правой части дисплея. Такое статичное положение достаточно удобно, если вы работаете с ним параллельно с другими открытыми окнами — можно разместить несколько открытых окон одновременно, имея доступ и к Copilot, и к другим приложениям, не переключаясь между ними. Замечено, что со временем Copilot становится обязательным атрибутом. Далее обсудим сценарии использования Copilot.

Чат

Наиболее демократичная и нативная модель взаимодействия — задаете вопрос, сужаете его, если ответ слишком широкий, конкретизируете, если вам требуется детализация. При этом сам Copilot помогает в автозаполнении, чтобы упростить общение в чате. В любой момент можно начать новую тему (просто кликните на «новую тему»). Очень интересная опция — поручить Copilot кратко описать просматриваемую веб-страницу, не указывая адрес веб-сайта или не копируя и не вставляя длинный текст (Copilot интегрируется с буфером обмена). К слову, достаточно интересный опыт.

Управление

Copilot в Windows позволяет выполнять общие задачи и изменять настройки в Windows. Например, поменять тему в Windows, сменить обои, включить «Не беспокоить», добавить устройства Bluetooth, организовывать окна, сделать скриншот экрана, открыть Проводник, запустить средства устранения неполадок, устранение проблем с камерой и звуком и т. д. Как мы видим, выбор пока не слишком широк, но есть ощущение, что тут будет наблюдаться эволюция. Цель — превращение Copilot в интеллектуальную консоль по управлению параметрами операционной системы. А почему бы и нет?

В шаге от ИИ-революции

Еще пару лет назад то, что мы видим с точки зрения прогресса с ИИ сейчас, могло вызвать здоровый скепсис. Мы все помним, как долгие десятилетия компании с мировыми именами пытались решить проблему с распознаванием текста. И в какой-то момент мы все махнули на это рукой. Но скачок все-таки произошел. И то, что мы видим, это только начало. Ждем вторую серию.