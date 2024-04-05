На смену «Индустрии 4.0» в Казахстане приходит Industry X. В чем разница?

«Индустрия 4.0» и Industry X — два подхода к промышленной эволюции.

Первая акцентируется на интеграции умных технологий для повышения производственной эффективности, вторая выделяется стремлением к созданию производственных систем с максимальным практическим акцентом.

Что такое «Индустрия 4.0» и Industry X

Концепция «Индустрия 4.0» возникла в 2011 году и получила детальное изложение в книге Клауса Мартина Шваба, президента Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе, опубликованной в 2016 году под названием «Технологии Четвертой промышленной революции».

Она обозначила собой старт эры «умных» производств через интеграцию в производственный процесс следующих технологий: индустриальный интернет вещей (IIoT), автоматизация, роботизация, анализ больших данных, искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности и Web 3.0.

«Индустрия 4.0» занимает центральное место в промышленном развитии. Бизнес и государства стремятся использовать синергию передовых технологий для увеличения производственной эффективности, сокращения издержек, улучшения качества продукции и увеличения устойчивости производства.

Концепция также способствует созданию новых бизнес-моделей и рабочих мест, требующих новых навыков и компетенций. Помимо технологических аспектов, «Индустрия 4.0» также подразумевает изменения в организационной культуре и управлении, требуя от компаний гибкости, адаптивности и постоянного обучения.

Понятие Industry X, в свою очередь, было представлено Эриком Шеффером, старшим управляющим директором компании Accenture, в его книге 2017 года. Термин акцентирует внимание не столько на технологическом обновлении производства, сколько на стремлении к идеалу его полной автономности.

Ключевая идея Industry X заключается в использовании передовых цифровых технологий для создания интеллектуальных продуктов и услуг, которые могут адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов и рынков.

В современной экономике, где цифровая трансформация играет решающую роль, Industry X также предлагает стратегический подход к инновациям и развитию, способствуя созданию более умных, безопасных и соединенных между собой производственных экосистем, а также принципиально новых бизнес-моделей.

Большая разница

Технологический прогресс неустанно движется вперед, и предугадать, какие инновации появятся через десять лет, мы не в состоянии. Из-за этой неопределенности и стремления к бесконечному развитию латинская буква X выбрана в качестве символа, указывающего на неизвестность и бесконечные возможности в рамках концепции Industry X.

Цель этих трансформаций, однако, ясна и направлена в далекое будущее — к достижению полной автономности организаций и их процессов, повседневных задач работающих на них людей.

В то время как технологии Индустрии 4.0 включают в себя еще не полностью освоенные корпоративным миром инновации, такие как блокчейн, Industry X делает ставку на технологии, доказавшие свою надежность и устойчивость на протяжении времени. Этот подход отличается от футуристических предсказаний и не стремится предвидеть будущее; он олицетворяет современную стратегию трансформации бизнеса.

Пирамида Industry X

Технологический и методологический фундамент Industry X стремится к автономности компании, опираясь на многоуровневое использование инноваций.

— На первом уровне технологической пирамиды находится интернет вещей, включая его промышленные аспекты (IIoT), где различные устройства, такие как датчики, сенсоры, радары, лидары и видеокамеры, играют ключевую роль в сборе и передаче данных.

— Следующий слой составляют технологии позиционирования, обеспечивающие навигацию и мобильность роботизированных систем в пространстве.

— На третьем уровне находятся автономные системы принятия решений на основе искусственного интеллекта, которые анализируют данные от сенсоров и определяют оптимальные действия, причем обработка данных происходит с использованием edge-вычислений для максимальной эффективности и скорости.

— Оптимизаторы, расположенные на следующем уровне, координируют и оптимизируют взаимодействие оборудования в производственном процессе, улучшая сценарии работы.

— Центры управления производством и системы MES повышают прозрачность и синхронизацию деятельности всех подразделений, ускоряя процесс корректировки операций.

— На вершине пирамиды находятся технологии комплексного управления предприятием, включая управление интегрированными цепочками поставок от закупки сырья до доставки конечному потребителю.

— Web 3.0 представляет собой новую эру интернет-технологий на основе блокчейна, открывающую перспективы для цифровизации физических объектов и автоматизации сложных договорных отношений, что является важным трендом для бизнеса после преодоления первоначального скепсиса.

В результате внедрение этих технологий на всех уровнях приводит к созданию цифрового двойника бизнеса — полноценной автономной системы, способной обеспечить эффективное функционирование отдельных объектов, цехов и всей компании в целом.

Практическая ценность

Центральная идея Industry X заключается в приоритете практической ценности технологий, которые оцениваются не сами по себе, а через их вклад в бизнес-эффективность компании. Важно находить оптимальные сочетания технологий, обеспечивающие максимальную отдачу при приемлемых затратах.

Рассмотрим ситуацию на промышленном предприятии, стремящемся увеличить эффективность работы оборудования, например, доменной печи. Задача — разработать цифрового ассистента, который рекомендует идеальные условия работы для увеличения производства или снижения затрат на сырье и энергию.

В контексте «Индустрии 4.0» подход к решению может базироваться либо на классическом моделировании, либо на использовании машинного обучения.

Однако оба метода имеют свои ограничения: машинное обучение, работая как «черный ящик», анализирует огромные массивы данных и требует экспериментального подтверждения для укрепления доверия к результатам. Классическое моделирование может страдать от неточностей, предполагая идеальные условия, далекие от реальной практики.

Подход Industry X предлагает сосредоточиться на достижении конечного результата, интегрируя оба метода таким образом, чтобы они взаимодополняли и компенсировали недостатки друг друга.

Математическое моделирование служит основой, в то время как машинное обучение корректирует возникающие расхождения между теоретическими и реальными параметрами. Такой синтез подходов позволяет достигнуть нового уровня точности в прогнозировании и, как следствие, повысить общую эффективность бизнеса.

В эпоху Industry X технологии выступают не как самоцель, а как средство для усиления бизнес-эффективности, исходя из кейс-ориентированной стратегии. Именно практическая ценность для бизнеса и выверенный взгляд на будущее определяют их применение.

Датчики и данные приобретают значение только тогда, когда способствуют созданию цифровых продуктов с новой добавленной стоимостью, востребованных на рынке. В фокусе — не технологии как таковые, а целевые бизнес-процессы и создание безупречного пользовательского опыта, что требует интеграции инноваций на этапе формирования потребительского пути.

Пример из области продаж демонстрирует, как полуавтономные системы уже преобразовывают рынок: клиент делает онлайн-заказ, а система автоматически определяет логистику и условия доставки, включая скидки и бонусы, в то время как роботизированный склад обрабатывает заказ без участия человека.

Полная автономность становится реальностью, когда системы с искусственным интеллектом антиципируют потребности клиента, формируя заказы автоматически. Подписки, предиктивный анализ вероятных заказов, экспресс-доставка — все это ставит компанию в авангард рынка, и нужные для этого данные и технологии уже существуют.

Главный барьер на пути к автономности — наше восприятие возможностей процессов. Ведущие компании, включая промышленные секторы, нацелены на расширение автономии своих операций, а Industry X предоставляет им направление и инструменты для движения вперед на этом пути.

Проиллюстрируем это на примере розничной торговли.

Как на практике работает Industry X?

Современные дарксторы (закрытые склады, ориентированные исключительно на онлайн-заказы) — это практическое воплощение Industry X. Вместо походов в магазин за покупками, пользователь получает онлайн-заказ домой всего за 15 минут.

Между моментом заказа и доставкой — сложная система, включающая сотни алгоритмов, которые направляют заказ на ближайший автоматизированный склад, где роботы собирают товары, а роботизированные системы доставки (и в будущем дроны) обеспечивают их доставку. Эти инновации уже реализуют мировые лидеры, такие как Amazon, и, по всем прогнозам, они обречены стать массовыми.

Для бизнеса использование таких моделей не является временной модой, а есть стратегическая необходимость. Эффект от снижения затрат приводит к росту конкурентоспособности и прибыльности. В долгосрочной перспективе цифровизация станет новым стандартом, определяющим способность компаний адаптироваться и выживать в меняющихся условиях рынка.

Подход Industry X представляет собой универсальную методологию, применимую в различных отраслях и аспектах человеческой деятельности. Его главная цель — автоматизация и автономность процессов, что ведет к повышению операционной эффективности на всех уровнях бизнеса.

Этот подход позволяет не только оптимизировать рабочие процедуры, но и предоставляет возможность получения конкретных, измеримых результатов на каждом этапе технологического развития и интеграции новшеств.