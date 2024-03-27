Автономные будни бизнеса: обзор ASUS ExpertBook B9 OLED и честное мнение предпринимателя

Легкий, элегантный и мощный 14-дюймовый ноутбук ASUS для предпринимателей — в сегодняшнем обзоре.

Новый ASUS ExpertBook B9 OLED — настоящая икона элегантности и функциональности. Представьте себе идеальное сочетание стиля и эффективности, запечатленные в легком и прочном корпусе из магниевого сплава. Этот ноутбук не просто привлекает внимание, он внушает уважение — именно так можно описать первое впечатление, когда вы берете его в руки.

Но не только деловой стиль и технологический минимализм делает ASUS ExpertBook B9 OLED привлекательным. Его экологичная конструкция говорит о серьезном отношении к окружающей среде. Нет никакой необходимости выбирать между стилем и экологической ответственностью — с этим ноутбуком вы получаете оба аспекта вместе.

И что же скрывается за этой элегантной оболочкой?

Погружение в мир крупных деловых проектов начинается с великолепного OLED-дисплея формата 16:10, который не только придает изображению яркость и контрастность, но и делает его максимально четким и реалистичным. А камера с искусственным интеллектом обеспечивает четкие и профессиональные видеозвонки, даже в условиях недостаточного освещения.

ASUS ExpertBook B9 OLED оснащен новейшим процессором Intel Core vPro 13-го поколения с графикой Iris Xe и памятью до 64 Гб, что гарантирует невероятную скорость работы и максимальную производительность. Данный процессор изготовлен по технологии Intel 7, представляет собой мощную систему из 10 ядер, включая 2 производительных и 8 энергоэффективных. Он способен обрабатывать многопоточные вычисления до 12 потоков, с тактовой частотой производительных ядер от 1.7 до 5.0 ГГц и энергоэффективных от 1.2 до 3.7 ГГц.

И, конечно, не стоит забывать о дополнительных средствах киберзащиты, которые позволяет реализовать комплекс аппаратных функций безопасности Intel vPro.

Одним из постоянных корпоративных клиентов ASUS в Казахстане является холдинг Galamat Group, который работает более 12 лет и специализируется на внедрении и разработке медицинских технологий. Новинку протестировал и Сейтжан Сыпабеков, руководитель Galamat Group.

Сейтжан раскрыл подробности о специфике работы компании и о роли качественной офисной техники в успешном ведении инновационного бизнеса, а также поделился личными впечатлениями от использования ноутбука ASUS ExpertBook B9 OLED: «В структуре нашей компании главенствует материнская компания Galamat Integra, специализирующаяся на дистрибуции медицинских изделий и оборудования. Еще одним ключевым направлением является казахстанско-испанский производитель коронарных катетеров (стентов и баллонов) IHT Central Asia, который является единственным предприятием своего рода в Центральной Азии. Одна из дочерних компаний, Medical Consulting Group, занимается комплексными вопросами в сфере трансплантологии. Благодаря сотрудничеству с ОФ „Қазақстан Халқына“ и крупнейшим глазным банком мира Lions World Vision Institute удалось провести успешные операции по пересадке роговицы, используя консервированные донорские роговицы из США, что позволило вернуть зрение 123 пациентам с роговичной слепотой. Также в состав Galamat Group входит фирма iDala, занимающаяся разработкой и внедрением IT-стартапов в медицинской сфере. Один из проектов — Eye Eye — реализованный совместно с благотворительным фондом „Аяла“, направленный на выявление ретинопатии недоношенных детей и борьбу с детской слепотой. Для этого проекта были приобретены ноутбуки Asus ExpertBook для визуализации снимков сетчатки детей и выявления ретинопатии недоношенных. Также мы давно протестировали и успешно используем ноутбуки компании ASUS в ходе телемедицинских и оперативных онлайн-конференций и презентации собственных продуктов».

Дизайн и качество конструкции

ASUS ExpertBook B9 OLED производит впечатление фундаментальности, стиля и деловитости. Все, начиная от упаковки и заканчивая мельчайшими деталями в дизайне, говорит о высоком статусе хозяина девайса. Благородный темно-синий оттенок корпуса дополнен тактильной шероховатостью — приятно не только смотреть, но и прикасаться. Строгая металлическая прорисовка логотипа бренда приятно мелькает на свету.

ASUS ExpertBook B9 OLED поставляется в комплекте, упакованном в несколько коробок. Одна из них — стандартная, изготовленная из переработанных материалов. Внутри этой коробки находятся еще две черные коробки. В одной из них находится сам ноутбук, а в другой — разнообразные аксессуары, включая блок питания мощностью 65 Вт с разъемом Type-C, силовой кабель, адаптер с Micro HDMI на LAN и документацию. Меньшую из коробок можно также использовать в качестве подставки для ноутбука, что является типичным решением для продукции компании ASUS.



Сумка-чехол отличного качества и подставка-трансформер также в комплекте

Корпус ноутбука выполнен с применением стальных брекетов для портов ввода-вывода, обеспечивающих долговечность в использовании. Петли экрана разработаны так, чтобы обеспечить максимальную надежность корпуса и выдерживают до 50 000 циклов открытия и закрытия, что эквивалентно 24 операциям ежедневно в течение 6 лет. Крышка легко открывается одной рукой, надежно фиксируется в нужном положении, а ноутбук можно открыть под углом до 180 градусов. Это удобно для командной работы. Аккуратные резиновые ножки разной длины на нижней крышке фиксируют корпус на рабочей поверхности.

Там же снизу, по классическому стилю, проложена система вентиляции.











На боковинах устройства предусмотрены все возможные порты для максимального удобства и функциональности. В доступе два порта Thunderbolt 4, которые поддерживают функции DisplayPort и Power Delivery, обеспечивающие широкие возможности подключения к внешним мониторам и быструю зарядку. Дополнительно, есть один порт USB 3.2 Gen 2 для подключения различных устройств и периферии. Для подключения наушников или микрофона имеется удобный 3,5 мм комбинированный разъем. В случае необходимости подключения к телевизору или монитору, можно воспользоваться портом HDMI 2.0b или Micro HDMI. Наконец, для обеспечения безопасности устройства имеется слот для замка Kensington.





«Так как наш головной офис находится в Астане, филиалы действуют в Алматы и Бишкеке, а представительство в Ташкенте, то можно представить насколько часто приходится бывать в командировках. Для подобного образа жизни необходима и соответствующая техника: легкая — всего 990 г! С отличным качеством звука и дисплея, наличием всех необходимых портов и дополнительных портов и, конечно же, с хорошей автономностью. ASUS ExpertBook B9 OLED полностью соответствует заявленным требованиям и вполне подходит для длительных рабочих поездок и помощи в организации деловых мероприятий. Также отмечу быстродействие, что немаловажно при работе в „полевых условиях“ и проведении онлайн-конференций в Zoom и Microsoft Teams, которые случаются в нашей компании достаточно часто. Дизайн ExpertBook B9 OLED позволяет соответствовать имиджу нашей компании, как инноватора в сфере медицины. С безопасностью тоже все в порядке. Этот ноутбук очень надежен при использовании нужных ресурсов защиты в облаке, антивирусных программ и ограниченного доступа к корпоративным серверам. Функциональная защита системы очень высока. У нас не возникало проблем с блокировками и утечкой данных, надеюсь, в будущем так и останется», — пояснил Сейтжан.

Smart-card reader обеспечивает дополнительный уровень безопасности при входе в систему. Защита батареи от короткого замыкания и влагозащищенная клавиатура гарантируют безопасность работы в условиях влажного помещения, жары, рядом с водоемом или если вы резко оказались под дождем. С клавиатурой и тачпадом все будет в порядке. Кстати, тачпад максимально большой для мобильного форм-фактора и вмещает в себя дополнительный цифровой блок, который активируется по нажатию скрытой кнопки в правом верхнем углу.





Клавиатура — классическая полноразмерная, к ней быстро привыкаешь, т. к. все клавиши стандартные и с хорошим откликом — полный ход 1.5 мм. Имеется комфортная подсветка, которая не слепит глаза, но прекрасно освещает символы в темноте. Отмечены особые обрамления на клавишах с 1 по 4, что подразумевает возможность настройки быстрого запуска приложений, документов или ссылок через фирменное ПО ASUS ExpertWidget.

Но это еще не весь набор инструментов. ExpertBook предлагает расширенные возможности по самостоятельному апгрейду, что позволяет пользователям легко обновлять компоненты и улучшать производительность ноутбука в соответствии с их потребностями. Кроме того, вопросы безопасности также не оставлены без внимания — наличие замка Kensington и сканера отпечатков пальцев (FP reader) обеспечивает дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа. Важно отметить, что ExpertBook также обладает пониженным уровнем электромагнитных помех (ЭМИ), что делает его идеальным инструментом для работы в чувствительных окружениях, где каждая мелочь имеет значение.

Точная детализация сетчатки глаза через экран

«Модель ноутбука совершенно новая, поэтому ею пользовался в основном я сам, как руководитель компании. Думаю, запланируем закупать для других сотрудников в ближайшее время и будем рекомендовать партнерам комплектовать проект по визуализации сетчатки глаза этими ноутбуками, так как экран нам выдает очень высокое качество изображения, а это важно при просмотре удаленных презентаций, видео проводимых медицинских манипуляций, операций и т. д. В такой сфере важны мельчайшие детали, без ультрачеткости и хорошей передачи изображения не обойтись», — рассказал о преимуществах дисплея Сейтжан Сыпабеков.

ASUS ExpertBook B9 OLED обладает уникальной способностью воспроизводить цвета с абсолютной точностью, благодаря 100% покрытию цветового пространства sRGB и сертификации Pantone Validated. Датчик окружающего освещения позволяет автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от условий освещения, а приложение MyAsus предоставляет ряд дополнительных настроек, которые повышают комфорт использования и увеличивают срок службы OLED-панели. Среди них: экранная заставка, сдвиг пикселей, скрытие панели задач, регулирование прозрачности панели задач, затемнение неактивных окон и технология DC Dimming для устранения мерцания экрана, обеспечивая непрерывное и комфортное визуальное восприятие в любое время дня.





14-дюймовый OLED-экран с разрешением WQXGA+ (2880×1800) демонстрирует замечательную четкость, высокую контрастность и глубокий черный цвет. Каждый пиксель светится самостоятельно, что создает идеальный черный цвет без бликов и бокового засвета. Это создает реалистичное изображение с яркими и насыщенными цветами и широким углом обзора.

Быстрая реакция OLED-экранов на изменения изображения — лучший вариант дисплеев для просмотра видео в высоком качестве. Особенно это заметно при открытии-закрытии приложений, запуске программ, перемещении папок и файлов. Кроме того, OLED экраны обычно более тонкие и легкие и как раз вписываются в концепт устройств для частых перемещений.

Достижения в бизнесе с заботой об окружающей среде

ASUS продолжает устанавливать высокие стандарты в индустрии информационных технологий, исходя из своего правила действовать в соответствии с принципами экологической, социальной и управленческой ответственности, известными как ESG. Компания активно принимает меры для уменьшения экологического воздействия своей деятельности. От использования экологически чистых материалов в производстве до программ по утилизации и переработке продуктов, ASUS стремится к снижению своего углеродного следа и сохранению природных ресурсов. До 70% материалов используются вторично, каждый продукт поставляется в экологичной упаковке и сниженное потребление энергии самим устройством позволяют минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Принципы ESG становятся все более важными для представителей современного бизнеса, и руководители компаний все чаще уделяют внимание устойчивому развитию и выделяют для себя продукты, которые не приносят вреда обществу и окружающей среде.

Выгодное business-партнерство

Сфера элитных бизнес-технологий подразумевает под собой не только предоставление продукта из высококачественных материалов, но и дополнительные услуги, выгодные для предпринимателей. Так, бренд ASUS Business предлагает возможность размещения специальных заказов, гибкие программы гарантий и поддержку проектных сделок SMB. Благодаря профессиональной команде и высокой скорости реакций все вопросы решаются качественно и быстро. Широкая сеть дистрибьюторов обеспечивает доступность ноутбуков для всех категорий пользователей, а возможность заказа специальных конфигураций позволяет найти модель, которая подходит под индивидуальные потребности бизнеса.

«Подводя итог, однозначно отмечу, что впечатления от новинки у меня самые лучшие, мы получили самое главное: качественные онлайн-конференции, быструю обработку информации, эргономичность, легкость, удобную для нашей команды работу с операционной системой Windows и крутой дизайн — мне всегда очень нравился логотип Asus», — подытожил глава холдинга.





Итак, исходя из опыта использования, мы выделили главные вещи, которые нужно знать об ASUS ExpertBook B9 OLED:

— яркий 14-дюймовый OLED-дисплей 2880×1800 с частотой 90 Гц;

— длительная автономия в течение целого рабочего дня;

— стильный и минималистичный дизайн в духе времени;

— дополнительные преимущества по поддержке корпоративных клиентов;

— идеальный вес для поездок, деловых встреч и путешествий;

— шикарный дизайн корпуса, который подчеркнет статус его владельца;

— высокая производительность в своей категории ноутбуков с новейшим процессором Intel Core vPro.

Компания ASUS активно поддерживает мероприятия, направленные на развитие местных сообществ и поддержку местной экономики. Серьезный подход компании прослеживается во всем, начиная от экологичной упаковки продукта, заканчивая общей философией бренда и продуманной концепцией каждого продукта. ASUS ExpertBook B9 OLED — показательная модель, которая идеально встраивается в систему работы любого бизнеса и станет ключевым инструментом даже самой новаторской и динамичной сферы предпринимательства!