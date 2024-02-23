Магия технологий: HONOR Magic V2

Обзор самого тонкого смартфона с гибким экраном от HONOR, делимся впечатлениями.

Концепция гибких экранов появилась давно, но серийные модели качественных смартфонов со складным экраном заполнили рынок не так давно и до сих пор входят в категорию особых инноваций. Один из лучших представителей складных смартфонов нового поколения с самым тонким корпусом HONOR Magic V2, совсем недавно представленный широкой публике, оказался у нас в редакции. Давайте оценим его преимущества и разберем все, что вам нужно знать…

Большой экран в компактном корпусе

HONOR активно развивает линейку смартфонов с гибкими экранами. Прогресс очевиден. В новом устройстве инженеры компании представили новую версию ультратонкого, легкого, но при этом мощного устройства. Смартфон весит всего 231 грамм, а размеры корпуса в закрытом состоянии составляют 156,7×74.1×9.9 мм, в раскрытом — 156,7×145.4×4.7 мм. С виду хрупкая конструкция держится на прочном, но легком титановом шарнире. Никаких скрипов и треска во время использования я не заметила. Открытие экрана происходит бесшумно, а закрытие сопровождается легким приятным щелчком. Фиксация корпуса плотная, зазоров по периметру не наблюдается. Согласно утверждениям производителя, конструкция способна выдержать более 400 тысяч складываний и прослужить верой и правдой порядка 10 лет.

Внутрь помещен экран, который занимает 7,92 дюйма, это гибкий OLED-дисплей с разрешением 2156×2344 точек и соотношением сторон 9.8:9. Плотность пикселей составляет 402 ppi, а яркость может достигать 1600 нит, с частотой обновления до 120 Гц.

Внешний дисплей тоже включает в себя технологию OLED LTPO, с экраном диагональю 6,43 дюйма и разрешением 1060×2376 пикселей с соотношением сторон 20:9. Плотность пикселей достигает 402 ppi, с частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 2500 нит. У флагмана есть возможность воспроизведения 100% цветового пространства DCI-P3, плюс он имеет частоту ШИМ 3840 Гц.

HONOR Magic V2 предлагается в двух стильных расцветках: «черный кожаный» и «фиолетовый». Мне для обзора достался черный, и это самый дорогой дизайн из всех, что я видела. Цвет экокожи на задней стороне корпуса выглядит не чисто черным, а скорее угольно-серым. Огромный плюс такого оформления в отсутствии отпечатков пальцев и надежной фиксации в руке благодаря матовости материала.

Что касается управляющих элементов, то тут с одной стороны все просто: в сложенном виде на правых боковых панелях расположены регулировка громкости и кнопка блокировки. А с другой стороны они находятся на разных половинках, кнопка блокировки размещена ниже. Хотя в привычном нам варианте ее всегда можно найти наверху. Во время использования программ тестирования я несколько раз делала скриншоты и столько же раз промахнулась с клавишами. Нужно время, чтобы привыкнуть.

Сами кнопки тонкие и изящные, отзывчивы на прикосновения. На кнопке включения присутствует датчик отпечатка пальца, можно его использовать для быстрого включения и дополнительной защиты. Тут все отлично и удобно.

Динамики расположены на верхней и нижней боковых панелях. Сверху есть еще ИК-порт, а на нижнем торце — вход для зарядки, микрофон и отсек для nanoSIM-карты.

Блок камер незначительно выпирает на задней панели корпуса, обрамленный золотистой рамкой. Чуть ниже красуется логотип компании-производителя в металлическом оформлении. Вся композиция выглядит очень сдержанно, деловито и не вычурно!

Камера

Смартфон предлагает хорошие возможности в области фотосъемки благодаря своей основной камере с тремя модулями. Основной модуль впечатляет разрешением в 50 мегапикселей, диафрагмой F1.9 и такими функциями, как PDAF, OIS и лазерный автофокус. Это обеспечивает высокую четкость и стабилизацию изображений даже при движении объекта. Помимо этого, устройство оснащено ультраширокоугольной камерой также на 50 мегапикселей с диафрагмой F2.0, что позволяет захватывать более широкий кадр без потери деталей.

А встроенный телефотообъектив на 20 мегапикселей с диафрагмой F2.4 и оптическим зумом x2.5 позволяет делать качественные снимки на расстоянии с сохранением четкости и детализации. При перенесении снимков на ПК присутствует легкий эффект высвечивания кадров. Это значит, что экран смартфона передает цвета ярче и четче. А вот на других цифровых носителях кадры приобретают естественные оттенки.



Съемка на основную камеру



Съемка на основную камеру



Режим макросъемки



Режим макросъемки



Режим ночной съемки



Режим ночной съемки



Съемка при искусственном освещении в помещении



Съемка при искусственном освещении в помещении



Съемка при искусственном освещении в помещении

Фронтальная камера на 16 мегапикселей с диафрагмой f/2.2 обладает отработанным и точным эффектом боке и дополнительными эффектами для любителей креативных снимков. Автофокус обеспечивает быстрое и точное фокусирование даже на движущихся объектах. На внутреннем экране также имеется аналогичная камера, обеспечивающая возможность создания качественных селфи и видеозвонков с высоким разрешением и бьютификацией. Сглаживание лица происходит в автоматическом режиме.

Селфи при дневном и вечернем свете ничем не отличаются друг от друга. Есть ощущение, что камера создает эффект дополнительного мягкого освещения на фото:

Я немного усложнила задачу и сняла вариант селфи на улице в вечернее время во время интенсивного движения, и вот что у меня вышло:

Четкость слегка потерялась, а яркость осталась на хорошем уровне, хотя это был режим портретной съемки, а не ночная съемка.

Часто используемая мной функция цифрового зума также сработала на ура. Есть возможность приближать картинку вручную, но стандартизированный вариант гораздо удобнее. В наборе 4 вида зумирования: 0,5x (широкоугольный), 1x (обычный), 2,5x (приближение), 10x (максимальное приближение в цифровом формате). В ручном режиме максимальное число увеличения — 40x.

Протестировала эту функцию при вечернем освещении на улице и при сильном искусственном освещении в помещении. Результат ниже:



(0,5x)



(1x)



(2,5x)



(10x)





Вывод таков: снимать на камеры HONOR Magic V2 можно в любом режиме, и они автоматически подберут нужный уровень яркости, при необходимости добавят экспозицию и улучшат цветопередачу. Если требуется создать рабочий контент с определенными настройками, то есть специальный ручной режим PRO. В нем можно регулировать уровень диафрагмы, цветовой баланс и качество исходных файлов.

В целом, функционал камер смартфонов HONOR адаптирован под все модели компании, и в HONOR Magic V2 принципиально нового не внедряли. Основное отличие заключается в восприятии изображения через непривычно большой экран и возможности удобного рендеринга и монтажа контента, даже для людей с широкими пальцами и плохим зрением.

Программное обеспечение

В смартфоне установлены операционные системы Android 13 и MagicOS 7.2, обеспечивающие отображение приложений как на внешнем, так и на внутреннем экране.

Кроме того, добавлен новый режим Flex, который позволяет адаптировать работу устройства в зависимости от потребностей пользователя. Например, в режиме Flex можно настроить смартфон таким образом, чтобы он использовался как обычное одноэкранное устройство, либо развернуть его в режиме раздельного экрана для мультитаскинга, либо воспользоваться большим сгибаемым экраном для просмотра мультимедийного контента или работы с приложениями в полноэкранном режиме. Также можно быстро переключаться между различными конфигурациями экрана в соответствии с текущей задачей.

Для тех, кто работает или просто много времени проводит на маркетплейсах, разглядывая очередного претендента на покупку — большой экран HONOR Magic V2 — настоящая находка. Можно легко листать приложения и сравнивать товары, не теряя драгоценного времени на масштабирование, влезает вся линейка товаров.

И еще, в отзывах и комментариях крупный шрифт, так что все читается без напряжения глаз. В общем, интернет-магазины выглядят более комфортными и удобными, чем на стандартном экране и открываются в полноценном формате сайта.

Аппаратный потенциал

В основе HONOR Magic V2 лежит передовая платформа SoC от Qualcomm — восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Этот мощный процессор обеспечивает высокую производительность и отличное быстродействие даже при выполнении самых требовательных задач. Благодаря графическому процессору Adreno 740 можно наслаждаться потрясающей графикой и плавной визуализацией любых экранных манипуляций, начиная от потокового видео или мультимедийных приложений и заканчивая требовательными мобильными играми.

Хранилище смартфона включает в себя целых 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно много для обеспечения быстрой работы в режиме многозадачности, и 512 ГБ внутренней памяти для хранения большого количества данных, приложений и веса воспроизводимого мультимедийного контента.

Нареканий на работу процессора у обычного пользователя во время эксплуатации устройства не возникнет. HONOR Magic V2 прекрасно оптимизирован и быстро справляется со всеми поставленными задачами. Отклик на касания и загрузка контента молниеносные, плавность переходов максимально возможная.

Для полноты картины я решила также оценить программную оптимизацию и потенциал чипа в цифрах. Помогла мне в этом программа Geekbench 6, результаты которой проверены временем и отличаются своей точностью. Бенчмарк занижает показатели лишь в том случае, если батарея смартфона изрядно изношена временем и эксплуатацией. Нам это не грозит, так как HONOR Magic 2 в мои руки попал еще совсем молодым и ранее не подвергался серьезной рабочей нагрузке. Самое время дать ему весомое испытание и оценить возможности процессора.

Результаты синтетического тестирования оказались весьма ожидаемыми. HONOR Magic 2 продемонстрировал себя в лучшем свете! Операционные процессы оптимизированы до уровня современного производительного ПК, претендуя на лидерство в сфере складных смартфонов. Устройство является абсолютным лидером в однопоточном режиме работы процессора. Общий бал производительности составил 2000. Из нюансов, минимальная толщина корпуса не позволяет реализовать эффективное охлаждение, что может повлиять на возможность нагрева и привести к выпадению в тротлинг.

Автономность

В HONOR Magic V2 используется встроенный аккумулятор Li-Pol емкостью 5000 мА/ч, и в комплекте поставляется зарядное устройство мощностью 66 Вт, которое входит в состав любой линейки продуктов HONOR.

Очень показательно, что на начальном этапе и в самом конце тестирования процессора уровень заряда батареи был 47%, и еще какое-то время после этого оставался без изменений. Устройство заряжается до 100% всего за 50 минут, а заряд держится долго. Чтобы разрядить телефон, мне потребовался целый день активной деятельности. Пришлось гулять, есть, пить, работать, буквально не расставаясь с ним.

И в заключение обозначу ключевые преимущества владения HONOR Magic V2:

— Большой и легкий экран, который можно удобно использовать и управлять одной рукой;

— Высокая производительность в тонком компактном корпусе;

— Увеличенное рабочее пространство, позволяющее открывать несколько приложений одновременно на разных частях экрана;

— Портативность: в сложенном состоянии смартфон занимает меньше места, что делает его удобным для переноски и хранения;

— Многофункциональная камера, обеспечивающая качественные снимки и видео, вписывающиеся в мир цифровых технологий;

— Стильный дизайн и приятные оттенки;

— Качественные материалы, приятные для использования и относящиеся к передовым технологиям;

— Увеличенная функциональность, позволяющая использовать сложенный экран в качестве управляемой поверхности для различных задач, таких как просмотр уведомлений или управление медиаконтентом;

— Приятные тактильные ощущения и графический отклик экрана на взаимодействие. Набирать текст или редактировать фото — одно удовольствие!

Смартфон HONOR Magic V2 действительно создает впечатление новаторства в мире технологий. Это свежий подход к дизайну и конструкции устройств. Соединить функциональность телефона и планшета возможно лишь в форм-факторе раскладушки. Создать такое устройство из прочного материала, как стекло, способное прослужить не год-два, а гораздо дольше, — это сложная задача. Однако инженеры HONOR вложились в разработку, и на данный момент результат полностью оправдывает все ожидания. Время покажет, насколько прочен форм-фактор бабочки с его тонкими крылышками, но пока мы можем наслаждаться новыми технологиями и оценивать их помощь как в работе, так и в повседневной жизни.