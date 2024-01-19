Марат Абдилдабеков, Казахтелеком: за последние три года доходы от инфокоммуникационных услуг ДИТ выросли на 50%

Итоги ушедшего года и планы на 2024-й в беседе с генеральным директором Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком».

— Марат, нам хотелось бы начать с «технических» итогов. Что вы бы выделили здесь как самое важное?

— Начну с того, что в рамках реализации второго этапа проекта модернизации ИТ-инфраструктуры компании установлено и введено в эксплуатацию новое высокопроизводительное серверное и сетевое оборудование, выполнена модернизация ядра корпоративной сети, стартовала большая программа обновления сегментов сети в регионах. Кроме того, запущена в эксплуатацию отказоустойчивая, географически разнесенная площадка для ключевых ИТ-систем компании. Основная часть наших систем уже мигрировала на новую площадку. Закончить же процесс миграции мы планируем в первом полугодии текущего года.

Важный момент — запущен новый ландшафт для микросервисов на базе ЦОД в Астане, который включает в себя непосредственно среду для работы микросервисов, необходимые инструменты авторизации, логирования и мониторинга. Существующие микросервисы также перенесены на новую платформу.

— Насколько понимаем, для этого потребуются новые мощности…

— Да, мы приступаем к реализации проекта по строительству нового ЦОД уровня TIER III на 300 стоек в Астане. Кроме того, в ушедшем году мы завершили ввод в эксплуатацию второй очереди ЦОДа в Алматы на 84 стойки.

Тут нужно добавить, что наш дивизион успешно завершил сертификацию системы менеджмента ИТ-услуг в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ИСО МЭК 20000-1-2016 «Информационные технологии. Менеджмент услуг». И мы в числе первых кто это сделал в Казахстане.

Добавлю несколько слов о мониторинге. Наш опыт в этом вопросе — около 15 лет, а мониторинг необходим для получения объективной информации о состоянии инфраструктуры и оперативного выявления инцидентов, он направлен на сокращение времени простоя сервисов. На автоматическом мониторинге у нас уже стоят тысячи единиц оборудования и приложений. В 2023 году мы развернули дополнительные компоненты на базе решений Prometeus и Grafana. В настоящий момент в рамках внедрения системы проактивного мониторинга подключено более 100 объектов ИТ-инфраструктуры.

— У Казахтелекома огромный парк вычислительных устройств, при этом, компания внедряет принципы и практики ESG. Каковы тут успехи?

— В рамках реализации инициатив в направлении ESG (аббревиатура от Environmental, Social, Governance) наш дивизион реализовал проект по уменьшению потребления электроэнергии персональными компьютерами. На практике это выразилось в настройках политик энергосбережения на всех этих устройствах, что позволило только за 2023 год добиться общей экономии потребления электроэнергии порядка 900 МВт.

— Информационная безопасность — это тема, которая однозначно в топах новостей уже много лет. Какие инициативы реализованы в этой области в 2023 году?

— Начнем с того, что мы переформатировали работу подразделения информационной безопасности и контроля, в обязанности которого входит расследование инцидентов, поиск уязвимостей, подготовка рекомендаций по устранению инцидентов ИБ, защита периметра компании, управление доступом к информационным системам/ресурсам, управление решениями информационной безопасности.

Второе — реализовали первый этап перехода компании к модели ZeroTrust, начали внедрение аппаратно-программного комплекса, что позволит обеспечить сегментацию корпоративной сети, гранулированное управление доступом и защиту конечных станций сотрудников.

Все эти инициативы позволили приступить к практической работе по организации оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) для мониторинга, реагирования на инциденты ИБ, отражения и противодействия внешним угрозам. Также, в 2023 году проведена подготовка специалистов ДИТ к сертификации ISO27001, 27005 и 27035 — это международные стандарты информационной безопасности. В целом, получение филиалом ДИТ сертификата ISO27001 обеспечит стандартизированный подход к управлению информационной безопасностью, гарантируя клиентам сохранность данных, безопасность и конфиденциальность. Эта задача по сертификации будет реализована в 2024 году

— Разумеется, это благоприятно скажется и на репутации компании…

— Совершенно верно, это напрямую связано с улучшением имиджа компании и ростом доверия клиентов, повышением их удовлетворенности уровнем сервисов и т. д.

— Марат, ранее вы затронули тему корпоративных систем. Можно тут дать больше деталей?

— По итогам 2023 года в рамках цифровой трансформации направление развития корпоративных систем было сфокусировано на масштабной работе по изменению всей ИТ-архитектуры компании, переводя монолитные системы на микросервисы. Идея микросервисной архитектуры состоит в том, чтобы разбить различные ИТ-системы на небольшие компоненты — микросервисы, каждый из которых реализует законченную бизнес-функциональность. Иначе говоря, микросервисы дают возможность оперативно вносить изменения в конкретную систему, не затрагивая другие. Это обеспечивает более быстрый процесс внедрения новых сервисов и услуг, а также дает более высокую отказоустойчивость и гибкую масштабируемость. У нас уже реализовано несколько задач внутри компании. Один из интересных проектов, на мой взгляд — перевод системы Oracle ASAP на микросервисную архитектуру, где мы разработали два набора микросервисов по активации/деактивации ресурсов GPON и объектов сети телефонии. Итогом стал реинжениринг бизнес-процессов, что позволило сократить время прохождения заказа на этапе активации ресурсов, снизилось количество ручных операций, количество возвратов на предыдущие этапы и т. д. По результатам исполнения заказа по новой схеме все данные загружаются в систему BigData с целью анализа на предмет некорректных данных в системах технического учета и минимизации ошибок. В рамках перехода на микросервисную архитектуру мы планируем в текущем году завершить работу в таких монолитных системах как Amdocs, Спутник, Remedy, Siebel CRM. Из проприетарных ПО в компании сохранятся следующие информационные системы — Small Word, Cramer, SAP, Genesys. Они будут поддерживать требования открытых интерфейсов и микросервисных стандартов. При этом система SAP будет переведена на мультимодельную систему управления базами данных SAP Hana.

— А что с вашими ИКТ-продуктами? Как они эволюционировали в ушедшем году?

— На сегодняшний день Казахтелеком поддерживает сеть из 27 дата-центров в крупных городах и областных центрах Казахстана. Это около 1600 стоек. С учетом данных 2023 года доходы от продуктов и проектов, реализованных на базе ЦОДов, окупили инвестиции, вложенные в их строительство и развитие, более, чем в 3,5 раза. Средний темп роста доходов ИКТ, к которым мы относим продукты и проекты на базе дата-центров, за последние пять лет составляет 18%, в т. ч. по рынку облачных сервисов — 24%. При этом план на 2024 и последующие годы предполагает рост на 27% и больше, что соответствует рыночным темпам роста рынка как в Казахстане, так и в среднем по миру. Доходы АО «Казахтелеком» от ИКТ-бизнеса в 2023 году превысили 12 млрд тенге, а с доходами от проектов на базе ЦОД их уровень вырастает в два раза и составляет 24 млрд тенге.

Мы продолжаем удерживать лидирующие позиции на рынке ЦОДов и облачных услуг в Казахстане. По данным IDC, доля компании на рынке ЦОД составляет порядка 52%, а на внутреннем рынке облачных услуг — 31% (с учетом проектов облачных сервисов, реализованных на базе ЦОДов Казахтелекома).

В 2023 году Казахтелеком завершил организацию двух новых модулей с емкостью в 84 стойки в модульном дата-центре Алматы — самого нового ЦОД в сети компании. Соответственно, суммарная емкость ЦОДа составила 168 стоек.

К слову, в 2024 году завершается организация новой гермозоны на 44 стойки и в дата-центре Акколя. В планах этого года — начать строительство с завершением в I квартале следующего года нового ЦОД уровня TIER III в Астане на 300 стоек, где спрос в настоящее время растет в геометрической прогрессии.

С точки зрения развития облачных сервисов и расширения их ассортимента мы двигаемся в сторону развития собственной инфраструктуры виртуальных ресурсов и инфраструктурных решений на базе собственных ЦОДов. В рамках данного направления организована новая площадка виртуального дата-центра в Алматы, где, кстати, решение поддерживается обновленными лицензиями VMware последней версии.

В этой же части — партнерское сотрудничество с провайдерами облачных сервисов для развития PaaS/IaaS решений. В конце 2023 года АО «Казахтелеком» и ТОО «Умные города» подписали договор о сотрудничестве в разработке и развитии новых облачных IaaS и PaaS (селф-сервис на Ismet.kz). Уже сегодня можно приобрести два продукта — «Виртуальные вычислительные ресурсы» и «Объектное хранилище S3». Мы продолжаем строить партнерство с поставщиками ПО для организации SaaS решений для МСБ. Так, в настоящее время завершается работа по вводу в коммерческую эксплуатацию нескольких облачных сервисов.

Цифровизация клиентских путей ИТ — это еще одно важное направление. В рамках этого направления ИТ-продукты компании переведены на Ismet.kz, завершен переход на новую платформу New Hosting с реализацией продуктов хостинга для МСБ. На платформе реализован полный цифровой клиентский путь без участия человеческого фактора.

Несколько слов об Ismet.kz. В 2024 году мы запланировали изменение дизайна хостинговой платформы, вывод новых сервисов, расширение контента и цифровизацию отдельных процессов.

Важный проект — дальнейшая цифровизация взаимодействия с клиентами на платформах Telecom.kz и Ismet.kz. В ходе этой работы была создана модель данных для системы электронного документооборота KT Docs, которую планируется использовать как унифицированную систему электронного документооборота, охватывающую все цифровые каналы продаж в организации. Здесь же — IsmetDocs, которая разрабатывается на новой микросервисной архитектуре. Планируется интеграция системы с государственной системой ЕСУТД и ЕСЭДО (включая системы ЕНСИ и ЕХЭД). Дополнительно была реализована интеграция с государственной информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН).

Совместно с коллегами из Дивизиона по корпоративному бизнесу был представлен новый маркетплейс — IsmetMarket (Business.ismet.kz), в котором пользователи имеют возможность размещать свои товары и услуги. Кстати, посредством него пользователи также смогут стать партнерами/подрядчиками компании по прокладке волоконно-оптических линий связи в кабельной канализации.

По сегменту B2C проводились работы по оптимизации клиентских путей на портале Telecom.kz и в мобильном приложении. Проведены работы по модернизации личного кабинета, включая добавление новых типов взаимодействия, возможность автоматической оплаты банковской картой в заданный день через сервисы БВУ, просмотр квитанций для детализации счетов абонентов. Кроме того, совместно с коллегами запускаются пилотные проекты голосового бота для автоматического предоставления консультаций гражданам посредством телефонного звонка, опрос абонентов в отделениях при помощи QR сканирования анкеты, вывод услуг в мобильном приложении Egov Mobile в рамках стратегии по увеличению клиентской базы и т. д.

— Не могли бы чуть подробнее рассказать об инициативах в области BigData?

— Компания в 2023 году успешно реализовала значимые стратегические шаги в области управления данными и BigData. Среди них — внедрение практик управления данными, придерживаясь принципов Data Governance. За основу были взяты мировые стандарты управления данными DAMA-DMBOK и DCAM. Это позволило не только обеспечить эффективное управление данными, но и гарантировать их качество, достоверность и конфиденциальность.

Также были успешно внедрены ключевые компоненты управления данными, такие, как DataCatalog, BusinessGlossary и DataQuality. Эти инструменты значительно упростили процессы работы с данными. Одновременно в компании активно внедряется доменно-распределенное хранение данных, в основе которого лежат отраслевые стандарты телеком-оператора — SID TM-Forum.

Казахтелеком смог успешно реализовать и запустить аналитическую базу данных на Open Source технологиях, внедрила near real-time аналитику, что позволило оперативно обрабатывать и использовать данные для принятия бизнес-решений.

Большое внимание в ушедшем году уделяли развитию и улучшению моделей машинного обучения. В целом, благодаря проводимой работе по BigData значительно выросло количество активных пользователей корпоративной платформы данных и инструмента BI-аналитики. На сегодня порядка 3 000 сотрудников активно используют эти инструменты в работе.

И самое главное, мы констатируем рост свободного денежного потока от управления данными нашей компании в 2023 году. Так, на основе анализа больших данных компании уже разработано свыше 50 проектов, эффект FCF составляет порядка 18 млрд тенге. Это говорит о важности и успешности наших инвестиций в это направление.

— Не могли бы вы раскрыть финансовые итоги дивизиона?

— Если кратко, то в 2023 году свободный денежный поток от бизнес-деятельности дивизиона вырос в два раза. При этом рост свободного денежного потока при текущих инвестициях достигается, в том числе, за счет правильного управления капиталом и операционной эффективностью. Это свидетельствует о том, что направление ИТ способно генерировать достаточно денежных средств, чтобы компенсировать вкладываемые инвестиции.

В то же время, несмотря на количество реализуемых проектов и новых направлений деятельности дивизиона, операционные расходы не демонстрируют ощутимого увеличения. Так, прирост операционных расходов 2023 года в сравнении с 2022 годом составил всего лишь 5%, что говорит об эффективном управлении нашими активами, техническими и человеческими ресурсами. К слову, человеческим ресурсам уделяется особое внимание, например, за 2023 год доходы сотрудников дивизиона в среднем выросли на 17%. Не могу не отметить и наш рост по индексу Samruk Research Services, отражающий уровень социальной стабильности в трудовых коллективах компаний Фонда «Самрук-Казына». Так, по итогам прошлого года Дивизион ИТ в рамках годового опроса «SRS-2023» вышел на 93%, таким образом мы находимся в благоприятной зеленой зоне. Сегодня, могу сказать, что наша работа с коллективом гораздо более персонифицирована, чем когда-либо раньше. Мы ушли от понятия HR и отношения к людям как человеческим ресурсам. Employee Experience, опыт и комфорт работников остаются для нас основными приоритетами.

Также наш дивизион успешно развивается и в коммерческом направлении: за последние три года доходы от инфокоммуникационных услуг выросли на 50%, а их маржинальность составляет в среднем 40% в зависимости от вида услуг.

— Марат, полагаю, мы плавно подошли к планам на 2024 год. Не могли бы вы вкратце их озвучить?

— Основные приоритеты и задачи выше уже озвучены, но в целом, подытожу: самое главное в пределах нашего дивизиона, это реализация всех задач, стоящих перед компанией, по автоматизации процессов и цифровизации сервисов, обеспечение бесперебойности работы всех систем и непрерывности предоставления услуг, исполнение всех плановых показателей, стоящих перед Дивизионом, включая исполнение планов начисленных доходов по ИКТ бизнесу, решение задач по информационной безопасности.

Наиболее крупные инициативы — это реализация третьего этапа модернизации ИТ-инфраструктуры, строительство нового ЦОД уровня TIER III в Астане, миграция системы SAP ERP на S\4 HANA, совершенствование системы менеджмента ИТ-услуг и реинжиниринг бизнес-процессов предоставления сервисов клиентам и сотрудникам Общества.