16 дюймов свободы: как HUAWEI MateBook D 16 раскрывает новые горизонты работы

Мы не так давно шагнули в эру перемен, где офисные стены рушатся, а рабочий стол умещается в небольшом рюкзаке.

К нам в редакцию попал представитель тех устройств, с которыми будущее труда становится портативным и максимально эффективным приключением. Предлагаю поближе познакомиться с новинкой 2024 года — 16-дюймовым ноутбуком HUAWEI MateBook D 16 от компании Huawei, который не просто соответствует, а трансформирует образ работы, предоставляя ключи к новому, мобильному миру производительности и свободы.

Комплектация

В комплект поставки включены все необходимые компоненты для полноценного использования ноутбука HUAWEI MateBook D 16. Элегантный короб из прочного картона вмещает сам ноутбук, тщательно упакованный с использованием специальных формированных вкладышей из пенопласта, полиэтиленового чехла и мягкой тканевой подкладки внутри корпуса. В комплекте также имеется адаптер питания USB-C и соответствующий кабель. Дополнительно для новичков предоставляется краткое руководство пользователя, включенное в комплект.





Ты узнаешь его из тысячи…

Все ноутбуки делового характера отличаются строгим стилем и сдержанным дизайном. Неповторимая классика с тонкой иллюстрацией фирменных обозначений в виде тонко очерченных линий логотипа компании в металлическом оттенке. Металлический корпус в нейтрально-официальном темно-сером цвете без обилия дополнительных деталей не допускает возможности отвлечься от работы и цепляться глазами за посторонние шумы.

В любом дизайне интерьера стиль HUAWEI MateBook D 16 будет уместен. Кроме, разве что, вычурно-игрового. Корпус в классическом деловом стиле — это основа для всего. Остальные настольные аксессуары — дело вкуса и желания конкретного пользователя.

Корпус собран идеально. Не обнаружено люфтов, скрипов и шатаний в работе. Крышка корпуса открывается плавно и удерживается надежно. В нижней части устройства аккуратные линии вентиляции, из которых видны два небольших кулера, а рядом с ними расположена длинная прорезиненная ножка. Еще две короткие ножки находятся на противоположной стороне. Резина предотвращает скольжение корпуса по поверхности и его подпрыгивание при открывании крышки.







HUAWEI MateBook D 16 обладает разнообразными портами, удобно распределенными по обеим сторонам устройства. С одной стороны находится универсальный порт USB-C, который поддерживает передачу данных, зарядку и подключение кабеля DisplayPort. Рядом с ним USB-A порт (USB 2.0), предназначенный для подключения устройств средней скорости передачи данных, а также порт HDMI 1.4 для подключения к внешнему монитору или телевизору.

С другой стороны расположен порт USB-A (USB 3.2 Gen 1) для высокоскоростной передачи данных. Заряжать ноутбук можно с любого порта. Пометок о том, где какой порт нет, что слегка не привычно. Но выглядит это более аккуратно.

Кроме того, на корпусе устройства в самом углу над клавиатурой размещена кнопка питания, встроенная в нее кнопка сканера отпечатков пальцев, что предоставляет дополнительные опции безопасности и удобства при использовании ноутбука.

Видеосвязь через Full HD камеру оказалась чистой и четкой, дополнил хорошие впечатления от звонка микрофон и его возможности усиления голоса и подавления посторонних шумов. Камера по классическому стилю расположена над экраном и не задвигается шторкой. На клавиатуре предусмотрена возможность ее полного отключения. Через хорошую сеть Wi-Fi видеоконференции в Zoom даже на 100 человек будут проходить идеально. Wi-Fi модуль дополняет усиленная антенна Metaline. А это гарантия стабильного сетевого соединения даже в сложных условиях. Скачивание фильмов и передача файлов проходят максимально плавно и без скачков.

Удобная клавиатура

Компания Huawei сохраняет преемственный дизайн линейки HUAWEI MateBook D и клавиатуры последних моделей идентичны. Раскладка клавиш интегрирована в стиль устройства, что не только делает ее функциональной, но и является неотъемлемой частью общей эстетики.

Клавиши имеют приятный мягкий не слишком глубокий ход в 1,5 мм, их совершенно не слышно во время нажатия. Кнопки упругие и инертные. Порадовал и дополнительный цифровой блок, благодаря которому клавиатура выглядит полноценной. Для людей, работающих с цифрами и таблицами, это приятный бонус.





Есть и подсветка с двумя степенями яркости, которая подойдет для работы в темноте.

Тачпад среднего размера, расположен в центре нижней части корпуса и имеет тихое нажатие скрытых клавиш. Управление тачпадом быстрое и точное.

Свобода передвижения

Вес HUAWEI MateBook D 16 всего 1,68 кг. Однако не только сам ноутбук легкий — его зарядное устройство весит всего 0,21 кг, что дает нам право называть его форм-фактор ультрапортативным. Зарядное устройство маленькое и легкое. Таким обычно заряжают смартфоны.

Весь комплект легкий и помещается не только в специальный сумку-чехол для ноутбуков, но и в любой современный шоппер. Очень удобно в случае, когда важно соответствовать определенному стилю.





Власть большого экрана

Как следует из названия данной модели, одно из главных преимуществ нашего железного героя — это довольно большой экран для тонкого и мобильного устройства — целых 16 дюймов, с соотношением сторон экрана 16:10! И это при том, что производитель смог сочетать параметры «легкости» с высокой производительностью. Производительность более подробно разберем позже. Максимальная яркость дисплея 300 НИТ, для четкого изображения и профессиональной ретуши фотографий — этого более чем достаточно. В светлом помещении работать было комфортно, яркость при дневном свете адекватная даже на улице. Проверить яркость экрана при прямых солнечных лучах не удалось, да и незачем создавать искусственные препятствия в виде слезотечения и размытия в глазах. Мне с любым экраном проблематично пользоваться, когда лучи бьют в лицо и по сторонам.

Что нам дает большой экран? Во-первых, комфортное потребление контента в любом его виде: просмотр фильмов, работа с текстами и графикой, упорядоченное расположение папок и ярлыков. Во-вторых, возможность совмещать на большой площади несколько задач сразу, размещая и чередуя два и более процесса одновременно, — тут снова о мощности устройства. Пользователи, работающие в высокой динамике, оценят такую функцию как «суперустройство». Благодаря встроенной антенне HUAWEI Metaline к ноутбуку на стабильной основе можно легко подключать сразу несколько устройств без проводов на расстоянии 270 метров от источника сигнала.

А самая, на мой взгляд, педантичная фишка — это возможность создавать рабочие пространства на разных экранах одновременно. Это сильно упрощает и структурирует рабочие процессы. Или можно для удобства отделить рабоче-деловые программы от дел развлекательного характера. Красота и порядок!

Угол раскрытия экрана на 180 градусов я смогла оценить только когда HUAWEI MateBook D 16 оказался со мной на утренней планерке, и мы с коллегами смогли одновременно разглядеть и обсудить план нового проекта. А еще, я люблю работать сидя на кровати, смотря на экран сверху и чем шире я могу раскрыть корпус, тем удобнее мне выполнять необходимые задачи. Ранее такая гибкость мной была не замечена и соответственно не использовалась никак. Теперь такие акробатические номера оцениваю как еще один полезный навык рабочего устройства.

При необходимости увеличения обзора ноутбук легко интегрируется с монитором HUAWEI MateView, поддерживая беспроводное и проводное подключение. Это особенно актуально для контент-мейкеров и представителей творческих отраслей, таких как дизайн, программирование и другие.

Легкий, удобный и вечно заряженный

Энергоэффективность в современном темпе жизни — отнюдь не пустое слово. При покупке любого гаджета, который будет служить рабочим инструментом, я обращаю внимание на емкость аккумулятора. В данном случае батарея HUAWEI MateBook D 16 имеет высокую емкость — до 70 Вт/ч. За время использования не было ни одной ситуации, когда пришлось бы экстренно искать ближайшую розетку. Единственный раз, когда потребовалось беспрерывное подключение к сети — это при запуске тестирования общей производительности системы.

Примерно на 7 часов автономной работы при повседневных задачах можно смело рассчитывать.

За пределами ожиданий производительности

На выбор нам предлагается два вида процессора Intel: Core i7 и Core i9 13-го поколения.

Наш HUAWEI MateBook D 16 начинен процессором Intel Core i9-13900H, видеокартой Intel Iris Xe Graphics, TDP до 40 Вт, двухканальной оперативной памятью емкостью 16 Гб и высокоскоростным терабайтным SSD-накопителем. На данный момент это один из самых быстрых мобильных процессоров на рынке. Он обладает 14 ядрами и 20 потоками с базовой частотой — 2600 МГц. Поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Это дает основание ожидать быстрого отклика и эффективного мультизадачного режима на высоких скоростях. После выполнения повседневных задач, при которых ноутбук меня ни разу не подводил, я запустила профессиональную утилиту, и результат приятно удивил…

Был соблазн пуститься во все тяжкие и запустить максимальный уровень сложности в тестировании. Ведь там внутри Core i9! Но таким образом можно довести любой ноутбук до состояния переутомления, и он просто перестанет выполнять свои обязанности и функции. Нам это нужно? Нет! Поэтому мы проводим проверку на стандартных тестах, предназначенных для офисных устройств. Это необходимо для того, чтобы можно было сравнить показатели с предыдущими устройствами, которые мы тестировали, или чтобы потенциальный пользователь мог составить для себя таблицу сравнения в выборе рабочего инструмента.

Общую вычислительную мощность при ежедневной работе на компьютере нам по традиции помогла определить программа PCMark 10. С помощью данной утилиты мы можем увидеть и оценить адекватный результат способностей офисного ноутбука и сравнить с конкурентами.





Результат был вполне ожидаем и удовлетворил мой интерес — 6220 баллов!

Все запущенные задачи плавно, четко и быстро выполнялись, поисковики работали, видео проигрывались, конференции на несколько человек шли полным ходом. И всё это — ровным темпом, работая одновременно и сменяя друг друга, — в череде насыщенных будней потенциального профессионала какой-нибудь крупной компании.

Долго размышляла над тем, стоит ли активировать температурный режим процессора под нагрузкой. Могла бы зафиксировать отличный результат, который показали оперативная память и процессор в основном режиме, и не исказить картину дополнительными испытаниями. Однако интерес взял верх, и я решила провести тестирование системы охлаждения. Результат поразил: она выдержала 88 градусов под максимальной нагрузкой.





Отсюда следует, что HUAWEI MateBook D 16 позволяет беззаветно заниматься рендерингом видео, трудоемкой графикой, не опасаясь перегревов и потери производительности. Процессор во время тестирования не снижал тактовую частоту и продолжал работать стабильно. Этот результат вызвал удивление и восхищение — впервые я видела такую эффективность охлаждения на офисном устройстве.

Для игр и серьезной визуализации крупных проектов, конечно же, не хватает мощной дискретной видеокарты. Но для работы в фотошопе, программирования, бизнеса, расчетов, таблиц и монтажа видео он идеально подходит!

Кроме того, присутствует возможность увеличения мощности по команде. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Fn и P и выбрать оптимальные настройки для текущей задачи.

Легкость и мощь без излишеств

Вывод вполне предсказуемый. От яркого дисплея до поразительной автономии — каждый аспект создан с любовью к деталям. Что в итоге мы получаем, приобретая HUAWEI MateBook D 16:

— дизайн и качество сборки: компания Huawei известна своим вниманием к дизайну и использованию качественных материалов;

— хороший экран: HUAWEI MateBook D 16 оснащен качественным и большим дисплеем, что дает возможность наслаждаться ярким и четким изображением;

— производительность: ноутбук действительно отличился мощной начинкой в виде процессора Intel Core i9-13900H и достаточным объемом оперативной памяти. В данной категории портативных устройств он стремится к первенству;

— емкость аккумулятора: хорошая автономия — это залог спокойствия в поездках и на важных совещаниях;

— легкий вес и портативность: не нагружая спину иметь при себе быстрый и производительный компьютер — пока еще редкость в наше время;

— хорошая звуковая система: качественные динамики передают мультимедийные звуки в самом приятном исполнении;

— цена: HUAWEI часто предлагает конкурентоспособные цены для своих продуктов, и HUAWEI MateBook D 16 — не исключение.

И вот информация по ценам: цены на ноутбуки варьируются в зависимости от процессора — от 319 990 до 599 990 тенге.

Также, будут действовать спецпредложения:

— С 16 по 25 января скидка в размере 50 000 тенге.

— С 26 января по 8 февраля — скидка в размере 30 000 тенге.

HUAWEI MateBook D 16, несомненно, выделяется в мире ноутбуков. Этот гармоничный аппарат сочетает в себе не только визуальное наслаждение, но и выдающуюся функциональность. Отличная автономия и портативность делают его идеальным спутником в деловых поездках или творческих проектах. Плюс к этому — привлекательные цены и качественная звуковая система, что делает его не просто ноутбуком, а настоящим произведением искусства, спроектированным для удовлетворения самых взыскательных потребностей пользователей!